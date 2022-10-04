USB-C yasası AB'de resmen onaylandı: iPhone'lar Type C'ye geçiyor!

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Avrupa Parlamentosu, Apple için büyük bir değişikliğe yol açacak USB-C yasası hakkında kararını verdi. 2024 yılının sonuna kadar AB ülkelerinde satılan akıllı telefon, kamera veya tablet gibi elektronik cihazlarda USB Type-C şarj girişini zorunlu hale getirecek yasal düzenleme en sonunda onaylandı.

USB-C yeni standart oluyor!

Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda oylamaya sunulan yeni yönerge, 602 kabul, 13 red ve sekiz çekimser oy ile kabul edildi. Yasaya göre USB Type-C soketi, tüm cihazlar için yeni standart şarj girişi olacak ve teknoloji zaman içerisinde geliştikçe kablosuz şarj çözümleri ile uyumlu olacak. Ancak bu değişikliğin Apple'ın MagSafe sistemini kapsayıp kapsamadığı henüz bilinmiyor.

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Yeni düzenlenemenin hayata geçirilmesi konusunda Type C'nin ezici bir üstünlük sağladığını söyleyebiliriz. Elektronik atıkların azaltılmasını hedefleyen yeni yönergenin, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasından 20 gün sonra yürürlüğe girmesi ve 24 ay sonra uygulamaya sunulması bekleniyor. Böylece kullanıcılar, satın alınan farklı elektronik cihazlar için ayrı kablo ve şarj aleti almak zorunda olmayacak.

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Yakın zamanda Apple analistli Ming-Chi Kuo ve Mark Gurman, şirketin Lightning yerine USB-C bağlantı noktasına sahip bir iPhone sürümünü test ettiğini söyledi. Söz konusu sızıntı henüz resmiyet kazanmadı ancak 2023 yılında piyasaya sürülecek iPhone 15 ve diğer Apple cihazların USB-C'ye geçmesi bekleniyor.

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