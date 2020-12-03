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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12 Pro Max, son üç yıldaki İphone modellerini geride bıraktı

    Yapılan bir analizle iPhone 12 Pro Max, son üç yılda piyasaya sürülen tüm iPhone modellerinden daha iyi lansman haftası satış sayılarına ulaştı. En düşük satış ise iPhone 12 mini'ye ait.
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    iPhone
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    2

    iPhone 12 Pro Max, son üç yıldaki İphone modellerini geride bıraktı
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    13 Ekim'de lansmanı yapılan iPhone 12 serisi özellikle ABD'de oldukça ilgi görüyor ancak serideki telefonlardan iPhone 12 Pro Max, bu ilginin büyük bir kısmını tek başına üstleniyor. Flurry Analytics tarafından yayınlanan verilere göre iPhone 12 Pro Max'in ABD'deki satışları, diğer iPhone 12 modellerine göre daha geç satışa sunulmasına rağmen daha yüksek sayılara ulaştı.

    Yapılan analize göre iPhone 12 Pro Max, piyasaya sürüldüğü hafta gerçekleşen satışlara bakılırsa son üç yılda piyasaya sürülen tüm iPhone modellerini geride bıraktı.

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    Son üç yılın yıldızı

    Flurry Analytics tarafından yapılan analizde son üç yılda piyasaya sürülen tüm iPhone modellerinin lansman haftalarında yakaladığı satış sayılarına bakıldığında iPhone 12 Pro Max lider durumda. Yine son üç yıl verilerine bakıldığında en başarısız model ise iPhone 12 mini olarak görülüyor.

    iPhone 12 mini'nin başarısızlığının ardında yatan sebepler olarak yüksek depolama alanına sahip varyantının fiyatının iPhone 12 alacak seviyeye çıkıyor olması ve iPhone 12 mini'nin ekranın küçük olması sebebiyle yakın zamanda piyasaya sürülen iPhone SE(2020) ile yarış halinde olması gösteriliyor.

    iPhone 12 Pro Max, serideki diğer üç model olan iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12Pro'nun toplam lansman haftası satış sayısından daha yüksek bir satış gerçekleştirdi. Son üç yıl analizine bakıldığında iPhone 12 Pro Max'e en yaklaşan model, 2018'de satışa sunulan iPhone XS Max olarak görülüyor.

    Ancak Flurry Analytics, müşterilerin tatil sezonu için hediye olarak daha küçük bir iPhone satın alırsa bunun büyük olasılıkla değişeceğini düşünüyor. Analizi yapan şirket ayrıca, iPhone 12 Pro Max'in satışlarının düşmeye başlayacağına ve diğer iPhone 12 modelleri tarafından geçileceğine inanıyor.



    https://www.imore.com/iphone-12-pro-max-launch-beats-all-iphone-launches-over-last-three-years Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    scanh (Şafak Can Hınıslı) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Eylül 2021 Apple Etkinliği'ne kadar dünyanın en iyi akıllı telefonu.
    2 Yanıt Yanıtla +13
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    iDoctor 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Birçok insanın beklediği köşeli tasarım gelince ister istemez artış olmuştur ama ben asıl çentik kalktığı zaman ki satışları çok merak ediyorum.



    Muhtemelen çentiksiz ve köşeli iPhone, tüm zamanların en çok satan iPhone'u olabilir.
    Birçok insanın beklediği köşeli tasarım gelince ister istemez artış olmuştur ama ben asıl çentik kalktığı zaman ki satışları çok merak ediyorum.
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    2 Yanıt Yanıtla +8
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Stoklar saniye tükendi ön sipariş açılan ülkelerde normal
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gördüğünüz gibi küçük ekranlı iphone satmıyor. Android'i örnek alan 6.7 ekranlı model satıyor. Ama batarya, antutu, Dxomark konusunda yine geride kalıyor
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Apple batıyorcuların gözü yaşlı.
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    Romeo84 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    apple da teknolojik gelişmelerini her telefona gıdım gıdım vermese olmaz yani. düşün ki 12mp ye yeni geçtik.
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    WB 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mini ye sasirdim bence apple in bugune kadar yaptigi en guzel telefon. Fiyati yuzunden olabilir
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    cand. 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mini’yi kim ne yapsın ya herkes telefon kullanıyor artık pc tablet yerine
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    th9 2 hf. ( Mesaj Silindi ) cand.
    ? :)
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    fotifoti (foti ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) cand.
    Ağır diğerleri. Elim sakat ve tutamıyorum 11 fln. şuan 7 var :)
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    xraited (Ümit Coşkun) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) cand.
    Herkes kürek gibi telefonları beğenmek ve kullanmak zorunda değil..
    Yanıtla +1
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    iDoctor 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Birçok insanın beklediği köşeli tasarım gelince ister istemez artış olmuştur ama ben asıl çentik kalktığı zaman ki satışları çok merak ediyorum.



    Muhtemelen çentiksiz ve köşeli iPhone, tüm zamanların en çok satan iPhone'u olabilir.
    2 Yanıt Yanıtla +8
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    Elektrikliarabasever 2 hf. ( Mesaj Silindi ) iDoctor
    Büyük ihtimalle öyle olacak bencede
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    mck94 (Mustafa çağrı Keklik) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) iDoctor
    iPhone 15‘de yapacaklar heralde bu hizla..
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    scanh (Şafak Can Hınıslı) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Eylül 2021 Apple Etkinliği'ne kadar dünyanın en iyi akıllı telefonu.
    2 Yanıt Yanıtla +13
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    V4LKyR 2 hf. ( Mesaj Silindi ) scanh
    hmm ok
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) scanh
    Bir iphone kullanıcısı olarak ben bile güldüm.. Tarihin en kötü iphone modeli..
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    blue7 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Adamlar tuğla yapsa satılıyor helal olsun :)
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