iPhone 12 Pro Max, son üç yıldaki İphone modellerini geride bıraktı

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13 Ekim'de lansmanı yapılan iPhone 12 serisi özellikle ABD'de oldukça ilgi görüyor ancak serideki telefonlardan iPhone 12 Pro Max, bu ilginin büyük bir kısmını tek başına üstleniyor. Flurry Analytics tarafından yayınlanan verilere göre iPhone 12 Pro Max'in ABD'deki satışları, diğer iPhone 12 modellerine göre daha geç satışa sunulmasına rağmen daha yüksek sayılara ulaştı.

Yapılan analize göre iPhone 12 Pro Max, piyasaya sürüldüğü hafta gerçekleşen satışlara bakılırsa son üç yılda piyasaya sürülen tüm iPhone modellerini geride bıraktı.

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Son üç yılın yıldızı

Flurry Analytics tarafından yapılan analizde son üç yılda piyasaya sürülen tüm iPhone modellerinin lansman haftalarında yakaladığı satış sayılarına bakıldığında iPhone 12 Pro Max lider durumda. Yine son üç yıl verilerine bakıldığında en başarısız model ise iPhone 12 mini olarak görülüyor.

iPhone 12 mini'nin başarısızlığının ardında yatan sebepler olarak yüksek depolama alanına sahip varyantının fiyatının iPhone 12 alacak seviyeye çıkıyor olması ve iPhone 12 mini'nin ekranın küçük olması sebebiyle yakın zamanda piyasaya sürülen iPhone SE(2020) ile yarış halinde olması gösteriliyor.

iPhone 12 Pro Max, serideki diğer üç model olan iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12Pro'nun toplam lansman haftası satış sayısından daha yüksek bir satış gerçekleştirdi. Son üç yıl analizine bakıldığında iPhone 12 Pro Max'e en yaklaşan model, 2018'de satışa sunulan iPhone XS Max olarak görülüyor.

Ancak Flurry Analytics, müşterilerin tatil sezonu için hediye olarak daha küçük bir iPhone satın alırsa bunun büyük olasılıkla değişeceğini düşünüyor. Analizi yapan şirket ayrıca, iPhone 12 Pro Max'in satışlarının düşmeye başlayacağına ve diğer iPhone 12 modelleri tarafından geçileceğine inanıyor.

https://www.imore.com/iphone-12-pro-max-launch-beats-all-iphone-launches-over-last-three-years

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