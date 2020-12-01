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    WhatsApp'ta, her sohbete özel duvar kağıtları seçebileceksiniz

    WhatsApp bu hafta kullanıma sunacağı yeni bir güncelleme ile kullanıcıların sohbetlerini özelleştirmesine yardımcı olacak, her sohbete farklı duvar kağıdı özelliğini getirecek.
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    WhatsApp'ta, her sohbete özel duvar kağıtları seçebileceksiniz

    2 milyarı geçen kullanıcı sayısıyla en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp yeni güncellemelerini duyurdu. Bir süre önce kaybolan mesajları tanıtan sosyal medya devi yaptığı son güncelleme ile sohbetlerinizi özelleştirmenize olanak tanıyacak. Yapılan güncelleme ile artık her sohbet için farklı duvar kağıtlarını seçebileceksiniz. Ayrıca güncelleme ile birlikte yeni duvar kağıtları ve yeni çıkartmalar da kullanıcılara sunuldu.

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    Her sohbet için farklı duvar kağıtları

    WhatsApp'ta seçtiğiniz duvar kağıtları bilindiği üzere tüm sohbetlere uygulanıyor. Bu hafta kullanıma sunulacak olan güncelleme ile kullanıcılar artık istediği her sohbet için farklı duvar kağıtlarını kullanabilecek. Sohbet içerisinde bulunan üç nokta simgesi tıklanılarak gösterilen seçenekler içinde yer alan duvar kağıdı kısmını tıklayan kullanıcılar sadece o sohbete özel istedikleri duvar kağıtlarını seçebilecekler.

    WhatsApp bu güncelleme ile birlikte duvar kağıdı galerisine de yeni eklemeler yapacak ve kullanıcıları için seçenek sayısını artırmış olacak. WhatsApp ayrıca kullanıcıların telefonlarında normal ve karanlık modlar için farklı duvar kağıtları ayarlamalarına da izin verecek.

    Şirket ayrıca Dünya Sağlık Örgütü'nün "Evde Hep Birlikte" çıkartma paketinin yeni bir animasyon versiyonunu da güncelleme ile kullanıcılara sunacak.

    Yapılan açıklamada: " WhatsApp sohbetlerinizin hayatınızda özel bir yeri var, bu yüzden size özel sohbet duvar kağıtları sunuyoruz. En önemli sohbetleriniz ve en sevdiğiniz kişiler için özel bir duvar kağıdı kullanarak sohbetlerinizi kişisel ve ayırt edici hale getirin ve bir daha asla yanlış sohbette yanlış mesaj gönderme konusunda endişelenmenize gerek yok." ifadelerine yer verildi.



    https://www.engadget.com/whats-app-lets-you-use-different-wallpapers-for-individual-chats-080121431.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    QuexSeeL (Uğur UZUNER) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ben mi yanlış hatırlıyorum acaba? Sanki bu özellik Windows mobile whatsapp ta vardı.
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    JourneyToTheWest 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Vay be yeniliğe bak, onca sene sonra bunu yapmak çok zor olmalı.
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    drjacob (... ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    bom boş özellikler :D
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Çok büyük yenilik
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    bu zaten yok muydu yav.
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    uurcan5172 (Uğurcan Çetin) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    WhatsAero kullanıcıları alışkın 😅
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