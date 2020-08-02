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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12 Pro satışa çıkıyor ancak zenginler için

    Caviar iPhone 12 Pro Victory Pure Gold adındaki modifiye telefon yek pare altın bir kasaya sahip. Elmaslarla süslenen lüks iPhone 12 Pro modeli için 23380$’ı gözden çıkarmak zorundasınız.
    2 hf.
    25,7b
    1
    42
    iPhone
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    iPhone 12 Pro satışa çıkıyor ancak zenginler için
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    Bugün özellikle bütçesi geniş tüketici kesime veya üst düzey hükümet yetkililerine yönelik olarak lüks tüketim akıllı telefonlar sıkça karşımıza çıkıyor. Genelde iPhone veya Android amiral gemileri değerli taşlarla süslenerek satışa sunuluyor.

    iPhone 12 Pro bir nevi resmiyet kazandı

    Caviar firması da bilindiği üzere lüks tüketim telefonları satıyor. Firma bu kez daha satışa çıkmadan iPhone 12 Pro modelini ön siparişe sunuyor. Daha önce de Galaxy Z Flip akıllı telefon modeli tanıtılmadan bir lüks tüketim firması tarafından ön siparişe açılmıştı.

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    iPhone 12 Pro modeli Caviar iPhone 12 Pro Victory Pure Gold adıyla satışa sunuluyor. Modifiye edildiği anlaşılan kasa tamamen tek parça altından imal edilmiş. Ayrıca 8 tane de elmas işlenmiş. Yani ultra lüks hale gelmiş. Başlangıç fiyatı ise 23380$ olarak belirlenmiş.

    Firma iPhone 12 Pro ile ilgili detaylı bilgiler vermiyor. Sadece 128GB/256GB/512GB depolama seçenekleri var. Ayrıca iPhone 12 Pro Max modeli de seçilebilir durumda. Sadece arka tarafta 4 kameralı paket göze çarpıyor. Bunlardan birisinin LIDAR sensörü olduğu dile getirilmişti.

    iPhone 12 serisi pandemi nedeniyle üretim yetişmediği için bu yıl biraz daha geç piyasaya çıkacak. Caviar iPhone 12 Pro Victory Pure Gold için net bir tarih yok ancak sınırlı sayıda olduğu için firma erkenden modelleri elde etmiş olabilir.



    https://caviar.global/iphone-12/pure-gold/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    volcy123 2 hf. en beğenilen
    Baslik ve icerik uyumu 0,00001%
    Yanıtla +50
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    alemburda34 2 hf.
    clickbait haber
    Yanıtla +37
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    SaB0 (M KSKN) 2 hf. mokoko_TR
    Senin t*şak mesajına t*şak cevap bu sadece
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    RunYobazRun (Murat ) 2 hf.
    Hayır anlamıyorum Türkiye deki saçma sapan gazete kuruluşları gibi alakasız başlıkla alakasız içerik girmenizi. Bu size apaçık zarar veriyor ve kullanıcıların sadece nefretlerini kazanıyorsunuz. Biz kullanıcıları keriz yerine koyan içerik editörümsü arkadaşlar uzun vadede foruma zarar verdiklerini bilmezler mi acaba
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    infom@n (Uğur Doğan) 2 hf.
    AKP'liler yaşadı.
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    edwinnarc (Timo edwinnarc) 2 hf. infom@n
    yasadi ne kelime orgasm’a kapilacaklar... nasıl olsa değirmenin suyu akiyor. Bu anormal gelir dağilimi bittiği gün biz 70-80 yaşinda oluruz. O saatten sonra da biyolojimiz müsade etmez yaşayamayiz. Bunlarin Allah’a inandiklarina bile inanmiyorum. Bir araç onlar icin. İmza gibi.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    monacomen 2 hf. (düzenlendi)
    Benim merak ettiğim bir ultra zengin son çıkan model telefonunu böyle pahalı hale getirip kullanıyor ama bu modeller bir iki senede bir yenileniyor yani bir sene sonra yeni Iphone 13 Pro modeli çıktığında bu elindeki telefonu ne yapıyor ikinci el satamazsın çünkü öyle bir zengin olsa yine gider yenisini alır, kaynatıp altınını alıp gerisini çöpe mi atıyorlar acaba?
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    undefeated crixus 2 hf. monacomen
    şunu alabilen adam yenisi çıkınca bunu bi kenara atar gider yenisini alır
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    mekan54 2 hf.
    Hayırlı olsun alabilenlere
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    danlabilic (Danla Bilic) 2 hf.
    Keriz.avi
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    DjarumBlack- 2 hf.
    10 lira vermem
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    kendinetroll (Mehmet c) 2 hf. DjarumBlack-
    Caviar da senin on lirana muhtaçtı cidden.
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    mr.scaletta 2 hf.
    Doktora gideyimde kendime gözluk yazdırayım bari 4 haneli rakamları 5 haneli görmeye başladım
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    ercintemirtas (Erçin Temirtaş) 2 hf.
    ee o zaman tamam, bizim ülkemizde çok var...
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    drjacob (... ) 2 hf.
    hemen alalım :D
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    erkanctnn (Erkan Çetin) 2 hf.
    Hemen bı tane aldım
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    25745 kez okundu.
    17 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

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    Caviar iPhone 12 Pro Victory Pure Gold, iphone 12 pro ve Apple
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