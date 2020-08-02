iPhone 12 Pro satışa çıkıyor ancak zenginler için

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Bugün özellikle bütçesi geniş tüketici kesime veya üst düzey hükümet yetkililerine yönelik olarak lüks tüketim akıllı telefonlar sıkça karşımıza çıkıyor. Genelde iPhone veya Android amiral gemileri değerli taşlarla süslenerek satışa sunuluyor.

iPhone 12 Pro bir nevi resmiyet kazandı

Caviar firması da bilindiği üzere lüks tüketim telefonları satıyor. Firma bu kez daha satışa çıkmadan iPhone 12 Pro modelini ön siparişe sunuyor. Daha önce de Galaxy Z Flip akıllı telefon modeli tanıtılmadan bir lüks tüketim firması tarafından ön siparişe açılmıştı.

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iPhone 12 Pro modeli Caviar iPhone 12 Pro Victory Pure Gold adıyla satışa sunuluyor. Modifiye edildiği anlaşılan kasa tamamen tek parça altından imal edilmiş. Ayrıca 8 tane de elmas işlenmiş. Yani ultra lüks hale gelmiş. Başlangıç fiyatı ise 23380$ olarak belirlenmiş.

Firma iPhone 12 Pro ile ilgili detaylı bilgiler vermiyor. Sadece 128GB/256GB/512GB depolama seçenekleri var. Ayrıca iPhone 12 Pro Max modeli de seçilebilir durumda. Sadece arka tarafta 4 kameralı paket göze çarpıyor. Bunlardan birisinin LIDAR sensörü olduğu dile getirilmişti.

iPhone 12 serisi pandemi nedeniyle üretim yetişmediği için bu yıl biraz daha geç piyasaya çıkacak. Caviar iPhone 12 Pro Victory Pure Gold için net bir tarih yok ancak sınırlı sayıda olduğu için firma erkenden modelleri elde etmiş olabilir.

https://caviar.global/iphone-12/pure-gold/

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