Çentiksiz iPhone, 2026'ya kadar çıkmayabilir

Ekran altı Face ID, iPhone 18 Pro modellerle gelebilir
Ross Young, sosyal medya platformu üzerinden ekran altı Face ID’nin 2025 iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max modellerinde olmayacağını, 2026’ya ertelendiğini söyledi. Bu tahmin doğru çıkarsa, 2026 iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max, çentiği değiştiren ekran altı Face ID kullanan ilk modeller olacak. Pro olmayan modellerin iPhone 19’a kadar ekran altı Face ID özelliği kazanmayacağı tahmin ediliyor.
Young ayrıca Apple’ın iPhone 17 serisiyle tüm modellerde LTPS’den (düşük sıcaklıklı polisilikon) LTPO’ya (düşük sıcaklıklı polikristal oksit) geçiş yapacağını söyledi. iPhone 14 Pro’dan bu yana kullanılan LTPO ekran, pil ömrünü koruyan her zaman açık ekranı getiriyor. iPhone 17 ile bu özellik tüm modellerde standart olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.