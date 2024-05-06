Tam Boyutta Gör Daha iPhone 16 tanıtılmadan iPhone 17 serisi konuşulmaya başlandı. iPhone 17’nin yeni tasarımla geleceği söylense de dinamik ada olarak adlandırılan çentik tamamen kalkmayacak. Son söylentiler, ekran altı Face ID’nin 2026 iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max’te mümkün olabileceğini gösteriyor.

iPhone'ların tasarımı değişiyor: iPhone 17 Slim model geliyor 8 sa. önce eklendi

Ekran altı Face ID, iPhone 18 Pro modellerle gelebilir

Ross Young, sosyal medya platformu üzerinden ekran altı Face ID’nin 2025 iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max modellerinde olmayacağını, 2026’ya ertelendiğini söyledi. Bu tahmin doğru çıkarsa, 2026 iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max, çentiği değiştiren ekran altı Face ID kullanan ilk modeller olacak. Pro olmayan modellerin iPhone 19’a kadar ekran altı Face ID özelliği kazanmayacağı tahmin ediliyor.

Young ayrıca Apple’ın iPhone 17 serisiyle tüm modellerde LTPS’den (düşük sıcaklıklı polisilikon) LTPO’ya (düşük sıcaklıklı polikristal oksit) geçiş yapacağını söyledi. iPhone 14 Pro’dan bu yana kullanılan LTPO ekran, pil ömrünü koruyan her zaman açık ekranı getiriyor. iPhone 17 ile bu özellik tüm modellerde standart olacak.

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Çentiksiz iPhone, 2026'ya kadar çıkmayabilir