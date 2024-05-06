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    Anlık Bildirim

    Çentiksiz iPhone, 2026'ya kadar çıkmayabilir

    Apple'ın çentik ve dinamik ada tasarımından ne zaman vazgeçeceği merakla beklenirken, iPhone 17 serisinden ilk bilgiler gelmeye başladı. Çentiksiz iPhone hayalleri 2026'ya ertelendi.
    ekran altı face id iphone 18 pro Tam Boyutta Gör
    Daha iPhone 16 tanıtılmadan iPhone 17 serisi konuşulmaya başlandı. iPhone 17’nin yeni tasarımla geleceği söylense de dinamik ada olarak adlandırılan çentik tamamen kalkmayacak. Son söylentiler, ekran altı Face ID’nin 2026 iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max’te mümkün olabileceğini gösteriyor.

    Ekran altı Face ID, iPhone 18 Pro modellerle gelebilir

    Ross Young, sosyal medya platformu üzerinden ekran altı Face ID’nin 2025 iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max modellerinde olmayacağını, 2026’ya ertelendiğini söyledi. Bu tahmin doğru çıkarsa, 2026 iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max, çentiği değiştiren ekran altı Face ID kullanan ilk modeller olacak. Pro olmayan modellerin iPhone 19’a kadar ekran altı Face ID özelliği kazanmayacağı tahmin ediliyor.

    Young ayrıca Apple’ın iPhone 17 serisiyle tüm modellerde LTPS’den (düşük sıcaklıklı polisilikon) LTPO’ya (düşük sıcaklıklı polikristal oksit) geçiş yapacağını söyledi. iPhone 14 Pro’dan bu yana kullanılan LTPO ekran, pil ömrünü koruyan her zaman açık ekranı getiriyor. iPhone 17 ile bu özellik tüm modellerde standart olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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