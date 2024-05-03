Apple, yapay zeka için eşsiz bir konumda olduğunu söylüyor

Tam Boyutta Gör Apple, zayıf iPhone satışlarını yansıtan mart çeyreğine dair finansal sonuçları açıkladıktan sonra CEO Tim Cook, analistlere karşı yaptığı açıklamada bir kez daha üretken yapay zekaya ve bunu hizmetlerine entegre etme çabalarına değindi. Cook, Apple’ı rakiplerinden farklılaştıran benzersiz avantajlara sahip olduklarının altını çizdi.

Cook’un açıklamalarında yapay zeka vurgusu ve buna yönelik firmanın inancı vurgulansa da her zaman olduğu gibi spesifik detaylardan kaçınıldı. Bugüne kadar Apple’ın yürüttüğü yapay zeka araştırmalarını ve iOS 18 ile gelecek AI yani yapay zeka özelliklerini sizlere aktarsak da aslında hiç kimse Apple’ın neler sunacağını bilmiyor, sadece tahmin yapıyor.

Tim Cook'tan AI sinyalleri

Ancak Cook’un açıklamalarını irdelediğimizde net sonuca giderek daha çok yaklaşıyoruz: “Apple'ın kusursuz donanım, yazılım ve hizmet entegrasyonunun benzersiz kombinasyonu, sektör lideri Neural Engine ile çığır açan Apple silikonu ve yarattığımız her şeyin temelini oluşturan gizlilik konusundaki sarsılmaz odağımız gibi bu yeni dönemde bizi farklılaştıracak avantajlara sahip olduğumuza inanıyoruz.”

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone 8 ailesinden bu yana derin öğrenme algoritmalarını çalıştırmak için tasarlanan Neural Engine adlı yapay zeka hızlandırıcılarına sahip. Cook’un üstünde durduğu “entegrasyon” ve “gizlilik” vurguları bu temelde okunduğunda üretken yapay zeka özelinde bariz bir sonuç ortaya çıkıyor: Apple’ın iOS 18 ile getireceği yapay zeka özellikleri cihaz üzerinde, yerel olarak çalışacak.

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Apple için üretken yapay zeka oldukça önemli olacak. Firma, daha önce üstünde durmadığı Google ve OpenAI yapay zeka temelinde görüşüyor. Çin’de ise Baidu ile yine yapay zeka temelli görüşmeler yürütülüyor. Bunlar AI’ın Apple için önemli bir kurşun olduğu anlamına geliyor. Zira kısa süre önce açıklanan finansal sonuçlar gösteriyor ki Apple, gelirini büyütmede sorunlar yaşıyor ve iPhone satışları sektörün büyümesine rağmen düşüyor. Bu düşüş özellikle Çin’de hissediliyor.

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