Apple, yapay zeka için eşsiz bir konumda olduğunu söylüyor

Cook’un açıklamalarında yapay zeka vurgusu ve buna yönelik firmanın inancı vurgulansa da her zaman olduğu gibi spesifik detaylardan kaçınıldı. Bugüne kadar Apple’ın yürüttüğü yapay zeka araştırmalarını ve iOS 18 ile gelecek AI yani yapay zeka özelliklerini sizlere aktarsak da aslında hiç kimse Apple’ın neler sunacağını bilmiyor, sadece tahmin yapıyor.
Tim Cook'tan AI sinyalleri
Ancak Cook’un açıklamalarını irdelediğimizde net sonuca giderek daha çok yaklaşıyoruz: “Apple'ın kusursuz donanım, yazılım ve hizmet entegrasyonunun benzersiz kombinasyonu, sektör lideri Neural Engine ile çığır açan Apple silikonu ve yarattığımız her şeyin temelini oluşturan gizlilik konusundaki sarsılmaz odağımız gibi bu yeni dönemde bizi farklılaştıracak avantajlara sahip olduğumuza inanıyoruz.”
Apple için üretken yapay zeka oldukça önemli olacak. Firma, daha önce üstünde durmadığı Google ve OpenAI yapay zeka temelinde görüşüyor. Çin’de ise Baidu ile yine yapay zeka temelli görüşmeler yürütülüyor. Bunlar AI’ın Apple için önemli bir kurşun olduğu anlamına geliyor. Zira kısa süre önce açıklanan finansal sonuçlar gösteriyor ki Apple, gelirini büyütmede sorunlar yaşıyor ve iPhone satışları sektörün büyümesine rağmen düşüyor. Bu düşüş özellikle Çin’de hissediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.