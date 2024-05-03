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    Apple, yapay zeka için eşsiz bir konumda olduğunu söylüyor

    Apple CEO’su Tim Cook, firmanın yapay zeka için eşsiz bir konuma sahip olduğunu söylüyor. Cook’a göre Apple, rakiplerinden farklı avantajlara sahip. Bu avantajın odağında ise ekosistem bulunuyor.
    Apple, yapay zeka için eşsiz bir konumda olduğunu söylüyor Tam Boyutta Gör
    Apple, zayıf iPhone satışlarını yansıtan mart çeyreğine dair finansal sonuçları açıkladıktan sonra CEO Tim Cook, analistlere karşı yaptığı açıklamada bir kez daha üretken yapay zekaya ve bunu hizmetlerine entegre etme çabalarına değindi. Cook, Apple’ı rakiplerinden farklılaştıran benzersiz avantajlara sahip olduklarının altını çizdi.

    Cook’un açıklamalarında yapay zeka vurgusu ve buna yönelik firmanın inancı vurgulansa da her zaman olduğu gibi spesifik detaylardan kaçınıldı. Bugüne kadar Apple’ın yürüttüğü yapay zeka araştırmalarını ve iOS 18 ile gelecek AI yani yapay zeka özelliklerini sizlere aktarsak da aslında hiç kimse Apple’ın neler sunacağını bilmiyor, sadece tahmin yapıyor.

    Tim Cook'tan AI sinyalleri

    Ancak Cook’un açıklamalarını irdelediğimizde net sonuca giderek daha çok yaklaşıyoruz: “Apple'ın kusursuz donanım, yazılım ve hizmet entegrasyonunun benzersiz kombinasyonu, sektör lideri Neural Engine ile çığır açan Apple silikonu ve yarattığımız her şeyin temelini oluşturan gizlilik konusundaki sarsılmaz odağımız gibi bu yeni dönemde bizi farklılaştıracak avantajlara sahip olduğumuza inanıyoruz.”

    Apple, yapay zeka için eşsiz bir konumda olduğunu söylüyor Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone 8 ailesinden bu yana derin öğrenme algoritmalarını çalıştırmak için tasarlanan Neural Engine adlı yapay zeka hızlandırıcılarına sahip. Cook’un üstünde durduğu “entegrasyon” ve “gizlilik” vurguları bu temelde okunduğunda üretken yapay zeka özelinde bariz bir sonuç ortaya çıkıyor: Apple’ın iOS 18 ile getireceği yapay zeka özellikleri cihaz üzerinde, yerel olarak çalışacak.

    Apple için üretken yapay zeka oldukça önemli olacak. Firma, daha önce üstünde durmadığı Google ve OpenAI yapay zeka temelinde görüşüyor. Çin’de ise Baidu ile yine yapay zeka temelli görüşmeler yürütülüyor. Bunlar AI’ın Apple için önemli bir kurşun olduğu anlamına geliyor. Zira kısa süre önce açıklanan finansal sonuçlar gösteriyor ki Apple, gelirini büyütmede sorunlar yaşıyor ve iPhone satışları sektörün büyümesine rağmen düşüyor. Bu düşüş özellikle Çin’de hissediliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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