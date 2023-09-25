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    iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max fiyatıyla şaşırtabilir

    2024 yılında piyasaya sürülmesi beklenen Apple iPhone 16 serisinden ilk bilgiler paylaşılmaya başladı. iPhone 16 Pro ve Pro Max, kamera yükseltmeleri nedeniyle çok daha maliyetli olacak.
    iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max fiyatıyla şaşırtabilir Tam Boyutta Gör
    iPhone 15 ve 15 Pro serisi sadece birkaç hafta önce tanıtılmış olsa da, halefi olacak iPhone 16 modellerinden yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Öyle ki daha önce iPhone 16 Pro Max için ''Süper Telefoto'' kamera iddiası gündeme gelmişti. Ancak bu ve kamera bölümünde planlanan yükseltmeler nedeniyle iPhone 16 Pro serisi çok daha maliyetli olabilir.

    iPhone 16 Pro ve Pro Max, fiyatıyla şaşırtabilir

    Bildiğiniz gibi iPhone 15 Pro Max'e olan talep arttıkça, önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'e yönelik beklentiler de artmaya devam ediyor. Bu noktada mevcut söylentiler, Apple'ın telefoto kamerayı her iki "Pro" modeline de getireceği yönünde. Ancak bu kararın büyük bir dezavantajı olacak.

    Medium'daki blog yazısında Ming-Chi Kuo, Apple'ın bu gelişme için görüşmelere başladığını ancak yükseltme talepleri nedeniyle telefoto lens fiyatının yaklaşık yüzde 30 oranında artacağını bildirdi. Ayrıca bu modülün hem Pro hem de Pro Max'te kullanılması, sevkiyatların yıldan yıla yüzde 110 oranında artmasına neden olacak. 

    Apple'ın söz konusu fiyat artışını müşterilere yansıtıp yansıtmayacağı belli değil. Ancak kar oranını korumak adına maliyetlerin önemli ölçüde artacağını söylemek doğru olur. Tabii ki yüzde 30'luk artış herhangi bir şirket için sindirilmesi zor bir rakam. Bu noktada iPhone 15 Pro Max'in Apple için birincil itici güç olacağını belirtmekte fayda var. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 3 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 3 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 4 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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