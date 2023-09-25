iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max fiyatıyla şaşırtabilir

iPhone 16 Pro ve Pro Max, fiyatıyla şaşırtabilir
Bildiğiniz gibi iPhone 15 Pro Max'e olan talep arttıkça, önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'e yönelik beklentiler de artmaya devam ediyor. Bu noktada mevcut söylentiler, Apple'ın telefoto kamerayı her iki "Pro" modeline de getireceği yönünde. Ancak bu kararın büyük bir dezavantajı olacak.
Medium'daki blog yazısında Ming-Chi Kuo, Apple'ın bu gelişme için görüşmelere başladığını ancak yükseltme talepleri nedeniyle telefoto lens fiyatının yaklaşık yüzde 30 oranında artacağını bildirdi. Ayrıca bu modülün hem Pro hem de Pro Max'te kullanılması, sevkiyatların yıldan yıla yüzde 110 oranında artmasına neden olacak.
Apple'ın söz konusu fiyat artışını müşterilere yansıtıp yansıtmayacağı belli değil. Ancak kar oranını korumak adına maliyetlerin önemli ölçüde artacağını söylemek doğru olur. Tabii ki yüzde 30'luk artış herhangi bir şirket için sindirilmesi zor bir rakam. Bu noktada iPhone 15 Pro Max'in Apple için birincil itici güç olacağını belirtmekte fayda var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.