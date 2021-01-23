iPhone 12s Pro ve 12s Pro Max, LTPO ekranla gelebilir

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Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Samsung Galaxy S21 Ultra, LTPO teknolojisine sahip ekran kullanan ilk akıllı telefon olmuştu. Buna paralel olarak gelen yeni bilgilere göre LTPO ekranları, yeni iPhone 12s serisi akıllı telefonlarda ve yaklaşan birkaç amiral gemisi Android akıllı telefonda göreceğiz.

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Sektöre yakın bir isim olan ve Display Supply Chain Consultants ve DisplaySearch araştırma şirketlerinin kurucusu Ross Young, bu yıl çıkacak LTPO ekranlı akıllı telefonların bir listesini paylaştı. LTPO teknolojisine aşina olmayanlar için bu kısaltmanın, Düşük Sıcaklıklı Polikristalin Oksit anlamına geldiğini belirtelim.

60Hz üzeri ekranlı iPhone'lar geliyor

LTPO teknolojisine saihp ekranlar, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Z Fold 2 ve Apple Watch 4'te zaten kullanılmakta ve LTPO'nun ana avantajının, pil gücünü korumak için yenileme hızlarını dinamik olarak 1 Hz'ye kadar değiştirebilme özelliği olarak gösteriliyor.

Ross Young tarafından yayınlanan akıllı telefonların listesi, Apple'ın sonunda 60Hz'nin üzerinde ekran yenileme hızına sahip bir iPhone'u piyasaya sürmeye hazırlandığını da gösteriyor. Birkaç ay önce tanıtılan iPhone 12'nin yalnızca 60Hz yenileme hızına sahip olduğunu da hatırlatmakta fayda var. iPhone 12s Pro ve iPhone 12s Pro Max modellerinin diğer teknik özellikleri hakkında şimdilik bir bilgi mevcut değil.

https://wccftech.com/iphone-12s-pro-and-12s-pro-max-will-ship-with-ltpo-screens-claims-industry-insider/

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