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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12s Pro ve 12s Pro Max, LTPO ekranla gelebilir

    Sektöre yakın kaynakların verdiği bilgilere göre, Apple'ın yıl sonuna doğru tanıtacağı iPhone 12s Pro ve 12s Pro Max modelleri LTPO ekran teknolojisine sahip olacak.
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    Cep Telefonları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    iPhone 12s Pro ve 12s Pro Max, LTPO ekranla gelebilir
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    Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Samsung Galaxy S21 Ultra, LTPO teknolojisine sahip ekran kullanan ilk akıllı telefon olmuştu. Buna paralel olarak gelen yeni bilgilere göre LTPO ekranları, yeni iPhone 12s serisi akıllı telefonlarda ve yaklaşan birkaç amiral gemisi Android akıllı telefonda göreceğiz.

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    Ayrıca Bkz. "Apple yeni iPhone modellerinin isimlendirmesinde eskiye dönebilir"

    Sektöre yakın bir isim olan ve Display Supply Chain Consultants ve DisplaySearch araştırma şirketlerinin kurucusu Ross Young, bu yıl çıkacak LTPO ekranlı akıllı telefonların bir listesini paylaştı. LTPO teknolojisine aşina olmayanlar için bu kısaltmanın, Düşük Sıcaklıklı Polikristalin Oksit anlamına geldiğini belirtelim.

    60Hz üzeri ekranlı iPhone'lar geliyor

    LTPO teknolojisine saihp ekranlar, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Z Fold 2 ve Apple Watch 4'te zaten kullanılmakta ve LTPO'nun ana avantajının, pil gücünü korumak için yenileme hızlarını dinamik olarak 1 Hz'ye kadar değiştirebilme özelliği olarak gösteriliyor.

    Ross Young tarafından yayınlanan akıllı telefonların listesi, Apple'ın sonunda 60Hz'nin üzerinde ekran yenileme hızına sahip bir iPhone'u piyasaya sürmeye hazırlandığını da gösteriyor. Birkaç ay önce tanıtılan iPhone 12'nin yalnızca 60Hz yenileme hızına sahip olduğunu da hatırlatmakta fayda var. iPhone 12s Pro ve iPhone 12s Pro Max modellerinin diğer teknik özellikleri hakkında şimdilik bir bilgi mevcut değil.



    https://wccftech.com/iphone-12s-pro-and-12s-pro-max-will-ship-with-ltpo-screens-claims-industry-insider/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Kraaz

    Ortadaki boşluğa pil koysalarmış, 130 km menzil, 330 km menzil olacak. Şekil yapacam diye alan ısrafı olmuş.

    4 saat önce
    A
    akyuznakliyat

    internette şikayetler peş peşe uçuyor

    5 saat önce
    daysleeperxp

    Biraz daha ucuz olsa alınabilir

    9 saat önce
    U
    unununium

    Motor ucubeye benziyor futuristik tasarım yapacağım diye daha da kötü yapmışlar

    1 gün önce
    Bu Editörden
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    E edwinnarc (Timo edwinnarc) 21 dk. ( Mesaj Silindi )
    Apple için haber yazarı arıyorsanız; tüm bilgimle buradayım! gun beye ulaşmaya calistim fakat geri dönüş olmadı. Maddi bir beklentim de yok. sadece üretmek!
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    lionessciri (Kadir ) 50 dk. ( Mesaj Silindi )
    12 serisinde Pro modellerin kayda değer bir Pro’luğu yoktu. Gelecek seride ekran yenileme hızı Pro modellerin öne çıkmasını sağlayacaktır yoksa arada ki fiyat farkına değecek bir fark göremiyorum.
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    E Elektrikliarabasever 45 dk. ( Mesaj Silindi ) lionessciri
    Rakibinden 400 dolar ucuz olan bir telefon için komik söylem ( Tabi Xiaomi 800 dolarlık telefonuna koydu orası ayrı)
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    A AskN0More (Nizam Samanlı) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fiyatta ekranı gibi, 60hz üstü olur :) Belgesel tadında haberler :)
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