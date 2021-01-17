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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple yeni iPhone modellerinin isimlendirmesinde eskiye dönebilir

    Teknoloji devi Apple'ın, bu yılın Eylül ayında piyasaya sürmesi beklenen yeni nesil iPhone modelleri iPhone 13 olarak isimlendirmeyebilir.
    2 sa.
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    iPhone
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Apple yeni iPhone modellerinin isimlendirmesinde eskiye dönebilir
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    İsimlendirmesinin sonunda S eki kullanılan son iPhone modeli 2018'de piyasaya sürülen iPhone XS'ti. Şirket daha sonra bu isimlendirmeyi değiştirmiş ve yeni modellerini iPhone 11 ve iPhone 12 şeklinde bir isimlendirmeyle piyasaya sürmüştü. Ancak gelen haberlere bakılırsa Apple bu konuda eskiye dönüş yapacak.

    Ayrıca Bkz. "Bloomberg doğruladı: Apple katlanabilir iPhone'u test ediyor"

    Yeni iPhone'larda köklü değişiklikler olmayacak

    Sızıntılara göre Apple, bu yıl piyasaya süreceği yeni iPhone modellerinde tasarımı koruyacağı ve herhangi bir köklü değişiklik yapmayacağı için böyle bir karar almış durumda. Dolayısı ile şirketin yeni akıllı telefonlarının isimleri, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max yerine sırasıyla iPhone 12s mini, iPhone 12s, iPhone 12s Pro ve 12s Pro Max olacak. Cihazların 5.4 inç, 6.1 inç ve 6.7 inçlik aynı ebattaki ekranlarla piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    Apple yeni iPhone modellerinin isimlendirmesinde eskiye dönebilir
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    Gelen diğer haberlere göre Apple yeni iPhone modellerine, ekrana gömülü Touch ID parmak tarayıcısı entegre etmek istiyor. Face ID yüz tanıma sisteminin yerini almayacak, ancak onu tamamlayacak ki bu herkesin maske taktığı bir pandemide önemli bir gelişme. Şirketin aynı zamanda Galaxy Z Fold gibi katlanabilir bir iPhone üzerinde de çalışmalarını sürdürdüğünü de sizlere önceki haberlerimizde duyurmuştuk. Bu cihazın test aşamasına geçildiğini ancak ne zaman piyasaya sürüleceğinin henüz net olmadığını da belirtelim.



    https://news.mydrivers.com/1/735/735149.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Evcil hayvanların yerini almaya aday yapay zekaya sahip tüylü robot

    BalkanGöçmeniBirBey

    taş devrinde mi jetgilllerdemi hatırlamıyorum ama evcil hayvanlarının yerini alan robotlar vardı sanırım

    1 saat önce
    trustrank

    wqe

    16 saat önce
    Ahayri

    Evcil hayvanlarini oyuncak gibi kullanan insanlar icin yeni bir teknoloji degil.

    23 saat önce
    Xandive

    damn

    23 saat önce
    MetaLisT_

    Tüy döküyor mu ? :)

    1 gün önce
    frostburn

    ürkütücü

    1 gün önce
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    esmerbuyucu (E. B.) 19 dk. ( Mesaj Silindi )
    Pandemi bittikten sonra TouchID gelse ne yazar gelmese ne yazar.
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    scanh (Şafak Can Hınıslı) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oradan bir adet 12S Pro Max sarmanızı rica ediciğim
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    Moueson 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    "Yeni iPhone'larda köklü değişiklikler olmayacak"

    Şaşırdık mı
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    Xagdas (Çağdaş Y.) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben 13'ü çok merak ediyorum. Dünyada 13'ün uğursuzluğuna inanan birkaç yüz milyon insan olabilir. Bu sene 12S yapsalar bile bir gün sıra 13'e gelecek.(Gerçi iOS13 çıkardılar, belki de mühendisler pazarlamacılara üstün gelir ve umursamazlar)
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Xagdas
    macOS 10.13 de var mesela, bu sene 12.0 bekleniyor. Sonraki sene, yani 2022'de 13.0. (Tabii 13'e gelince bir şey çıkarıp değiştiriyoruz demezlerse.)
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    TheMuyu (Murat Y.) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Cidden sürekli maske taktigimiz için faceid eziyet oluyor maalesef ev dışında
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    VS18 (Osman Cengeri) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) TheMuyu
    Hocam yemin ediyorum duygularıma tercüman olmuşsunuz , iPhone aldıktan 2 ay sonra korona çıktı her seferinde şifre girmekten bıktım eski telefonumdaki parmak izini hala arıyorum
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    Clusive 1 sa. ( Mesaj Silindi ) TheMuyu
    Bu konuda Samsung'un ekrana gömülü parmak izi gibi bir alternatif koyması lazım Apple'ın. Ya da güç tuşuna gömülü Touch-ID...
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Apple'ın büyük değişimlerden biri.

    İsimlendirmelerde eskiye dönme.
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    Yürüyen Hoparlör 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Nasıl isimlendirileceği filan fark etmez.iPhone kalitedir.
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