Apple yeni iPhone modellerinin isimlendirmesinde eskiye dönebilir

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İsimlendirmesinin sonunda S eki kullanılan son iPhone modeli 2018'de piyasaya sürülen iPhone XS'ti. Şirket daha sonra bu isimlendirmeyi değiştirmiş ve yeni modellerini iPhone 11 ve iPhone 12 şeklinde bir isimlendirmeyle piyasaya sürmüştü. Ancak gelen haberlere bakılırsa Apple bu konuda eskiye dönüş yapacak.

Ayrıca Bkz. "Bloomberg doğruladı: Apple katlanabilir iPhone'u test ediyor"

Yeni iPhone'larda köklü değişiklikler olmayacak

Sızıntılara göre Apple, bu yıl piyasaya süreceği yeni iPhone modellerinde tasarımı koruyacağı ve herhangi bir köklü değişiklik yapmayacağı için böyle bir karar almış durumda. Dolayısı ile şirketin yeni akıllı telefonlarının isimleri, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max yerine sırasıyla iPhone 12s mini, iPhone 12s, iPhone 12s Pro ve 12s Pro Max olacak. Cihazların 5.4 inç, 6.1 inç ve 6.7 inçlik aynı ebattaki ekranlarla piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Gelen diğer haberlere göre Apple yeni iPhone modellerine, ekrana gömülü Touch ID parmak tarayıcısı entegre etmek istiyor. Face ID yüz tanıma sisteminin yerini almayacak, ancak onu tamamlayacak ki bu herkesin maske taktığı bir pandemide önemli bir gelişme. Şirketin aynı zamanda Galaxy Z Fold gibi katlanabilir bir iPhone üzerinde de çalışmalarını sürdürdüğünü de sizlere önceki haberlerimizde duyurmuştuk. Bu cihazın test aşamasına geçildiğini ancak ne zaman piyasaya sürüleceğinin henüz net olmadığını da belirtelim.

https://news.mydrivers.com/1/735/735149.htm

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