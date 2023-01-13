Çin işi iPhone 14 Pro çıktı: Dinamik ada da var!

LeEco S1 Pro özellikleri
Telefonun 5000 mAh bataryası 10W hızlı şarjı destekliyor. Öndeki kamera 5 megapiksel, arkadaki ana kamera 13 megapiksel. Telefonun yardımcı kameraları hakkında bilgi bulunmuyor.
200gr ağırlığında, 9.5mm kalınlığında olan telefonun hangi Android sürümüyle geldiği de belirtilmemiş. Çin’de Google mobil servisleri bulunmadığından GMS yerine Huawei’nin mobil hizmetleriyle geliyor.
LeEco S1 Pro fiyatı
LeEco S1 Pro, 135 dolar fiyat etiketiyle Çin’de ön siparişe açıdı. Bu fiyatlandırma 8GB + 128GB versiyon için geçerli.Kaynakça https://weibo.com/2430711645/MnW8Wsdzu https://www.gizmochina.com/2023/01/13/leeco-s1-pro-looks-like-iphone-14-pro-offers-dynamic-island/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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