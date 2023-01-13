iPhone 14 Pro'nun dinamik adası tüm iPhone'larda (Jailbreak gerekmiyor)

Bir geliştirici, iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max’e özel olan dinamik çentiği (dynamic island) iOS 16 yüklü tüm iPhone’lara getirmeyi başladı. 14 Pro’larda dinamik ada denilen çentiğin şekli eski iPhone’lardan farklı olsa da yazılım, çentik kısmında olduğu gibi çalışıyor. Peki, iPhone 13, iPhone 11 ve daha eski modellerde dinamik ada nasıl kullanılır?

Tam Boyutta Gör Apple’ın dinamik ada (dynamic island) dediği hareketli çentiği eski iPhone’lara getiren programın adı; DynamicCow. MacDirtyCow açığını kullandığından jailbreak işlemi gerektirmiyor.

Yükleme adımlarını göstermeden önce tüm riskin kullanıcıya ait olduğunu belirtelim. Uygulama, iOS 16 çalıştıran tüm iPhone’lara başarılı bir şekilde yüklense de iPhone 11’e özel cihazın üst kısmında saat, pil yüzdesi ve diğer simgeleri engelleyen bir kırmızı çubuk oluştuğu söyleniyor. DynamicCow ve AltStore’u kaldırmadan önce dinamik adayı devre dışı bırakmanız gerekiyor.

Eski iPhone'larda dinamik ada nasıl kullanılır 🔽 Bilgisayarınıza Alt Server’ı kurun. (iPhone’unuza IPA dosyalarını yüklemenizi sağlıyor.) Üst barda AltServer simgesine tıklayın, Mail eklentisini yükleyin, ardından Mail tercihlerinden etkinleştirin. iPhone’unuzu bilgisayarınıza bağlayın. AltServer içinde, AltStore’u kurun ve iPhone’unuzu seçin. Telefonunuzu açın, yeni yüklenen AltStore uygulamasını açın ve Apple ID’nizle giriş yapın. Telefonunuza DynamicCow’u indirmek için GitHub sayfasına gidin. AltStore’u açın, My Apps sayfasında artı simgesine tıklayın ve DynamicCow.ipa dosyasını seçin. DynamicCow’u açın ve telefonunuza göre Pro ya da Pro Max’i seçin, ardından “enable”ı seçin.

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Dinamik ada eski iPhone'larda nasıl kullanılır?