iPhone 14 Pro Lightning portuna hız sınırı: ProRAW fotoğrafları atmak işkence!

Apple, yeni iPhone modellerinde arka kamera sensörünü 12 megapikselden 48 megapiksele çıkardı. iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max kamerasında ayrıca görüntü işleme için Photonic engine adında bir algoritma kullanılıyor. 14 Pro modelleriyle 48MP ProRAW fotoğraflar çekilebiliyor. Apple’a göre, ProRAW fotoğraflar, telefon hafızasında yaklaşık 75MB yer kaplıyor. Daha önemlisi, iPhone 14 Pro serisinin Lightning portu USB 2.0 hızıyla sınırlı.

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iPhone 14 Pro'lar, veri aktarımı için USB 2.0 hızını destekliyor

Bu, ProRAW fotoğrafların bilgisayara aktarılırken oldukça uzun zaman alacağı anlamına geliyor. Maksimum 480Mbps aktarım hızından bahsediyoruz. Önceki modeller de bu hızı destekliyordu; Apple, kameraları geliştirirken Lightning portunun hızında hiçbir değişiklik yapmamış.

Apple: ProRAW fotoğrafları AirDrop ile aktarın

Apple, iPhone 14 Pro Max veya 14 Pro ile çekilen ProRAW fotoğrafları Mac bilgisayar veya Windows PC’ye aktarırken kablo yerine AirDrop’un kullanılmasını öneriyor. Ayrıca Mac veya başka bir Apple aygıtından ProRAW fotoğraflara tam çözünürlükte erişmenin tek yolu iCloud Fotoğraflar’ı kullanmak.

USB-C iPhone 15'e kaldı

2015 yılında piyasaya sürülen iPad Pro’nun Lightning konnektörü, 5 Gbps hıza kadar çıkabilen USB 3.0’ı destekliyor. Apple, iPhone 14 ailesinde bu yönde geliştirme yapmadı ancak söylentiler iPhone 15 modellerinin Lightning yerine USB-C portu ile geleceğini gösteriyor. Bu, Thunderbolt 3 desteği ile 10 Gbps ve hatta 40 Gpbs’e varan hızlarda veri aktarımı demek.

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iPhone 14 Pro Lightning portu USB 2.0 hızını destekliyor