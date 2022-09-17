Apple, iPhone 14 için Xiaomi'den kopya çekmiş

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Genel olarak akıllı telefon pazarı, birbiriyle sürekli iç içe olan ve her zaman kopyalama faaliyetlerinin olduğu bir aile olarak düşünülebilir. Dolayısıyla hem Apple hem de Samsung ve Xiaomi gibi diğer Android üreticileri birbirlerinin özelliklerini kopyalamaya pek yabancı değil. Son olarak ise Apple’ın yeni iPhone 14 serisindeki bazı özellikleri Xiaomi’den aldığını görmekteyiz.

iPhone 14 serisinde ilk olarak Xiaomi’de gördüğümüz özellikler var

iPhone 14 Pro ve iPhone 14'ün serisinin teknik özelliklerini karıştırdığımızda tüm telefonların çift ortam ışığı sensörü ile birlikte geldiğini fark edebilirsiniz. Bu sensörler daha doğru parlaklık ayarları için cihazın önüne ve arkasına konumlandırılmış durumda. Ancak bu özellik ilk olarak Xiaomi’nin Mi 10 serisiyle hayatımıza girmişti.

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iPhone 14 serisinin sadece Pro modellerde sunduğu bir diğer özellik ise çift frekanslı GPS. Bu özellik adından da anlaşılacağı üzere konumunuzu daha iyi algılamak için iki farklı frekans kullanıyor. Dolayısıyla Haritalar veya diğer konum temelli uygulamaları kullanırken daha doğru konumlandırma yapılması sağlanıyor. iPhone 14’e gelen bu özellik esasında yine ilk olarak 2018 yılında çıkan Xiaomi Mi 8’de kullanılmıştı.

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Genel olarak baktığımızda ise bu iki özelliğin esasında oldukça küçük olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte gelecekte akıllı telefon piyasasında daha pek çok kopyalama faaliyetini göreceğimizin de altını çizelim. Özellikle iOS 16 ile entegre şekilde çalışan iPhone 14’ün Dynamic Island adındaki delikli ekranının benzerlerini Android camiasında yakında görebiliriz.

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Apple, iPhone 14 için Xiaomi'nin bazı özellikleri kopyalamış