iPhone 14 ve iPhone 14 Plus tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

Apple, "Far Out" isimli etkinlikle beraber iPhone 14 serisi üzerindeki örtüyü kaldırdı. Son iki yılda olduğu gibi bu yıl da dört farklı iPhone modeli duyuran Apple, etkinlikte iPhone 14 fiyatı ve özellikleri ile ilgili ayrıntıları paylaştı. İşte serinin baz modelleri iPhone 14 ve iPhone 14 Plus hakkındaki tüm detaylar:

iPhone 14 ve iPhone 14 Plus özellikleri ile neler sunuyor ❓

Bu yıl küçük ekranlı telefon severleri hayal kırıklığına uğratan Apple, satışlardan memnun olmasa gerek ki mini modelini emekliye ayırmaya karar vermiş. Öyle ki iPhone 14 mini adında bir telefon duyurmayan teknoloji devi, iPhone 14 mini yerine daha büyük ekranlı iPhone 14 Plus modelini seriye eklemiş. Aileye eklenen yeni model, şimdiye kadar iPhone 14 Max olarak anılsa da Apple, en son 2017'de kullandığı adlandırma stratejisine geri dönerek iPhone 14 Max yerine iPhone 14 Plus ile karşımıza çıktı. iPhone 14 ve iPhone 14 Plus ise ekran boyutu, kasa ebatları ve sunduğu pil süreleri dışında tamamen aynı özellikleri paylaşıyor.

iPhone 14 tasarımı 🔵 Yeni renk seçeneği

iPhone 14 ve iPhone 14 Plus, tasarım noktasında selefi iPhone 13 ile birebir aynı. Köşeli tasarım anlayışını devam ettiren Apple, her yıl olduğu gibi bu yıl da seriye yeni bir renk kazandırmayı ihmal etmiyor. iPhone 14 renkleri arasına mavi ilave edilirken telefonların tüm renk seçenekleri ise şöyle: Siyah, beyaz, mavi, kırmızı, yeşil, pembe

Suya dayanıklılık kanadında IP68 su geçirmezlik sertifikasına sahip olan yeni iPhone'lar, 6 metre derinliğe kadar 30 dakika suya dayanıklılık gösterebiliyor. Ancak diğer telefon üreticileri gibi Apple'ın da sıvı temasından kaynaklanan hasarları garanti kapsamına dahil etmediğini belirtmekte fayda var.

Ekran 📱 Her şey yerli yerinde

iPhone 13 serisiyle küçülen çentik, iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'ta da yer almaya devam ediyor. Öte yandan iPhone 14, 6.1 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 piksel çözünürlüklü OLED panel üzerine kurulurken, iPhone 14 Plus ise 6.7 inç büyüklüğündeki 2778 x 1284 piksel çözünürlüklü OLED panele ev sahipliği yapıyor. Her iki telefondaki panel de Apple'ın Ceramic Shield adını verdiği düşme ve çizilmelere karşı oldukça dayanıklı bir cam ile korunuyor.

iPhone 14 Plus ve iPhone 14 ekranı, 60 Hz tazeleme hızıyla birlikte geliyor. Buraya kadar telefonların ekran özellikleri bir önceki modelle aynı olsa da işbu ekran parlaklığına geldiğinde, maksimum parlaklık seviyesi %25 artırılmış. Öyle ki her iki telefon da normal kullanımda en fazla 1000 nit parlaklık seviyesine ulaşabilirken, HDR içeriklerde ise maksimum 1200 nit parlaklık seviyesine çıkabiliyor.

iPhone 14 kamera özellikleri 🤳 Ön kamerada büyük değişim

iPhone 14 özellikleri içerisinde en merak edilen konu şüphesiz ki kamera. Apple, her yeni iPhone modelinde olduğu gibi iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'ta da çeşitli kamera iyileştirmeleri sunuyor. Özellikle de ön kamerada, iPhone 11'den bu yana yapılan en büyük güncelleme ile karşı karşıyayız.

12 MP çözünürlüklü yeni ön kamera, artık otomatik odaklama özelliğine sahip. Bu sayede alan derinliği artırılarak, kameraya daha yakın veya uzakta olsanız bile önceki modellere kıyasla çok daha net ve kaliteli görüntüler elde edilebiliyorsunuz. Ön kamerada yapılan bir diğer iyileştirme ise f/2.2 diyafram değerinin f/1.9'a çekilmesi oluyor. Böylece iPhone 14 ön kamerası, düşük ışık altında %49 daha aydınlık fotoğraflar çekebiliyor.

Söz konusu iPhone 14 arka kamera özellikleri olduğunda ise 12 MP çözünürlüklü geniş + ultra geniş açı kamera paketi, iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'taki yerini almış durumda. Kamera tarafında yazılımsal olarak da çeşitli iyileştirmeler sunan Apple, kameranın düşük ışık performansını artırmak için Photonic Engine özelliği getirmiş. Bu sayede ön ve ultra geniş kamerada 2 kat, ana kamerada 2,5 kat düşük ışık performans iyileştirilmiş. Ayrıca 5. nesil Smart HDR; fotoğrafların beyaz dengesini, kontrastını ve renk doygunluğunu çok daha iyi ayarlayabiliyor.

Performans ⚡ A15 Bionic tekrar sahnede

Bu yıl ilk kez tüm iPhone modelleri aynı yongayı paylaşmıyor. Öyle ki iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'ta, iPhone 13 serisine güç veren Apple A15 Bionic çipinin güçlendirilmiş versiyonu bizleri karşılıyor. Her ne kadar isim olarak iPhone 14 işlemcisi ile iPhone 13 işlemcisi aynı gibi görünse de iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'taki A15 Bionic çipi, daha yüksek performans sergiliyor. Özellikle grafik tarafına yoğunlaşan Apple, yenilenen A15 Bionic'te %18'e kadar daha hızlı grafik performansı vadediyor.

5nm üretim geometrisiyle üretilen A15 Bionic, işlem birimi olarak ikisi yüksek ve dördü de verimlilik çekirdeği olmak üzere 6 çekirdekli bir CPU ile geliyor. Grafik tarafında ise 5 çekirdekli özelleştirilmiş GPU'ya yer veriliyor. RAM kapasiteleri(sızdırılan bilgilere göre 6 GB LPDDR4x) açıklanmayan telefonlar; 128, 256 ve 512 GB dahili depolama opsiyonlarına sahip.

iPhone 14 bataryası 🔋 Daha iyi pil ömrü

Apple, her iPhone modelinde olduğu gibi "iPhone 14 bataryası kaç mAh?" sorusunu cevapsız bıraktı. Ancak mevcut sızıntılara göre iPhone 14; 3.279 mAh kapasiteli bataryadan beslenirken, iPhone 14 Plus ise 4.323 mAh kapasiteli bataryadan güç alıyor.

Şarj hızı noktasında ise 20W desteğine sahip olan modeller, 30 dakikada %0'dan %50'ye şarj olabiliyor. 20W şarj adaptörü haricen satılırken, kutu içerisinden ise herhangi bir şarj adaptörü çıkmıyor. Aynı zamanda MagSafe desteğini de devam ettiren telefonlar 15W'a kadar MagSafe özellikli kablosuz şarj ve 7.5W'a kadar da Qi özellikli kablosuz şarj desteğine sahip.

Bağlantı özellikleri 📶 Yeni uydu bağlantısı özelliği

iPhone 14 Plus özellikleri arasında dikkat çekici noktalardan biri de bağlantı noktasında karşımıza çıkıyor. Zira Apple, yeni iPhone'larda kesintisiz iletişim için uydu tabanlı iletişim özelliği sunuyor. Böylece kullanıcılar hücresel kapsama alanının olmadığı acil durumlarda, uydu vasıtasıyla kısa mesaj gönderip telefon görüşmeleri gerçekleştirebilecek.

Bununla birlikte 2022 iPhone modelleri, saniyede 10 gigabit'e kadar veri aktarabilen 5G modem ve anten sistemi Qualcomm Snapdragon X65 ile donatılmış. Yeni iPhone'lar bu sayede çok daha hızlı ve stabil bir 5G deneyimi sunuyor. iPhone 14'ler daha geniş kapsama alanı ve yüksek bant genişliği sunan Wi-Fi 6E standartını da destekliyor.

iPhone 14 teknik özellikleri 📱

Ekran: 6.1 inç, 2532 x 1170 piksel çözünürlük, 60 Hz, Super Retina XDR

6.1 inç, 2532 x 1170 piksel çözünürlük, 60 Hz, Super Retina XDR Boyut ve ağırlık: 146,7 x 71,5 x 7,65 mm ~ 173 g

146,7 x 71,5 x 7,65 mm ~ 173 g İşlemci: Apple A15 Bionic

Apple A15 Bionic RAM: 6 GB

6 GB Hafıza: 128/256/512 GB

128/256/512 GB Arka kamera: 12 MP geniş açı + 12 MP ultra geniş açı

12 MP geniş açı + 12 MP ultra geniş açı Ön kamera: 12 MP

12 MP Batarya: 3.279 mAh

3.279 mAh Bağlantı: Lightning, MagSafe, ultra geniş bant (UWB), Bluetooth 5.2, NFC, Wi-Fi 6E, 5G sub-6 GHz & mmWave, e-SIM

Lightning, MagSafe, ultra geniş bant (UWB), Bluetooth 5.2, NFC, Wi-Fi 6E, 5G sub-6 GHz & mmWave, e-SIM Renk seçenekleri: Siyah, beyaz, mavi, kırmızı, yeşil, pembe

iPhone 14 Plus teknik özellikleri 📱

Ekran: 6.7 inç, 2778 x 1284 piksel çözünürlük, 60 Hz, Super Retina XDR

6.7 inç, 2778 x 1284 piksel çözünürlük, 60 Hz, Super Retina XDR Boyut ve ağırlık: 160,8 x 78,1 x 7,65 mm ~ 225 g

160,8 x 78,1 x 7,65 mm ~ 225 g İşlemci: Apple A15 Bionic

Apple A15 Bionic RAM: 6 GB

6 GB Hafıza: 128/256/512 GB

128/256/512 GB Arka kamera: 12 MP geniş açı + 12 MP ultra geniş açı

12 MP geniş açı + 12 MP ultra geniş açı Ön kamera: 12 MP

12 MP Batarya: 4.323 mAh

4.323 mAh Bağlantı: Lightning, MagSafe, ultra geniş bant (UWB), Bluetooth 5.2, NFC, Wi-Fi 6E, 5G sub-6 GHz & mmWave, e-SIM

Lightning, MagSafe, ultra geniş bant (UWB), Bluetooth 5.2, NFC, Wi-Fi 6E, 5G sub-6 GHz & mmWave, e-SIM Renk seçenekleri: Siyah, beyaz, mavi, kırmızı, yeşil, pembe

"iPhone 14 fiyatı ne kadar?" sorusu yeni iPhone'larla ilgili en merak edilen konuların başında geliyor. Ancak fiyat konusu, kullanıcıların canını sıkacağa benziyor. Zira Apple, bu yıl tüm modellerde 50 dolar fiyat artışına gitmiş durumda. Depolama kapasitesine göre iPhone 14 ve iPhone 14 Plus fiyatı ise şöyle:

iPhone 14 fiyat listesi 💰 iPhone modeli 128 GB 256 GB 512 GB iPhone 14 799$ 899$ 999$ iPhone 14 Plus 899$ 999$ 1099$

iPhone 14 çıkış tarihi ne zaman? 📅

Yeni iPhone modellerini bekleyenlerin en merak ettiği detaylardan birisi de "iPhone 14 ne zaman satışa çıkacak?" sorusu. Apple tarafından aktarılan bilgilere göre iPhone 14 ve iPhone 14 Plus, 9 Eylül'de ön siparişe açılacak ve 16 Eylül'de de resmi olarak satışa çıkacak. "iPhone 14 Türkiye'ye ne zaman gelecek?" sorusu ise henüz belirsizliğini koruyor.

iPhone 14 özellikleri, tasarımı ve fiyatı bu şekilde. Peki siz yeni iPhone'lar hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Apple, iPhone 14 mini modelini duyurmayarak doğru mu yaptı? Aşağıdaki iPhone 14 yorumları bölümünde buluşalım.

