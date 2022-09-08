iPhone 14 ve iPhone 14 Pro'nun pil ömrü nasıl? Yeni telefonlar tek şarjla ne kadar dayanıyor?

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Apple dünkü lansman sırasında iPhone 14 serisi akıllı telefonların daha uzun pil ömrü sağlayacak daha yüksek kapasiteli pillerle donatıldığını açıkladı. Ancak şirket her zaman olduğu gibi batarya kapasitesi hakkında herhangi bir bilgi vermedi.

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Sonuç olarak dört iPhone 14 modeli de daha uzun pil ömrü sunuyor. Geçen yılki iPhone 13 modelleriyle karşılaştırıldığında yeni serinin pil ömrü yaklaşık 1 saat arttı. iPhone 14 serisi telefonların sunduğu pil ömrü şu şekilde:

iPhone 14: 20 saate kadar video oynatma, 16 saate kadar online video oynatma, 80 saate kadar ses çalma

iPhone 14 Plus: 26 saate kadar video oynatma, 20 saate kadar online video oynatma, 100 saate kadar ses çalma

iPhone 14 Pro: 23 saate kadar video oynatma, 20 saate kadar online video oynatma, 75 saate kadar ses çalma

iPhone 14 Pro Max: 29 saate kadar video oynatma, 25 saate kadar online video oynatma, 95 saate kadar ses çalma

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Pil nedeniyle kalınlık da arttı

Kısa süre önce resmiyet kazanan iPhone 14 serisi akıllı telefonlar 20W veya daha güçlü bir adaptör ile yaklaşık 30 dakikada %0'dan %50'ye’ye kadar şarj olabiliyor. Bu vesileyle şarj cihazının kutudan çıkmadığını ve ayrı olarak satıldığını tekrar hatırlatalım.

Ayrıca daha yüksek kapasiteli pil nedeniyle yeni cihazların kalınlığı da arttı. Örneğin iPhone 12 7.4 mm ve iPhone 13 7.65 mm kalınlığındayken, iPhone 14'ün kalınlığı 7.8 mm'ye (Pro modelleri 7.85 mm) yükseldi.

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iPhone 14 ve iPhone 14 Pro'nun pil ömrü nasıl? Ne kadar dayanıyor