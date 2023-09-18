iPhone 15 Pro'nun beklenen özelliği iPad ve Mac'lere geliyor

Tam Boyutta Gör Apple, geçtiğimiz hafta düzenlenen Wonderlust etkinliği kapsamında merakla beklenen iPhone 15 serisini tanıttı. Bu etkinliğin gözdesi ise kuşkusuz iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max oldu diyebiliriz. Öyle ki Apple 17 Pro'dan güç alan bu cihazlar, konsol oyunlarına olan desteğiyle gündeme oturmayı başardı. Ancak görünüşe göre bu özellik, iPhone 15 Pro serisi ile sınırlı kalmayacak.

Konsol oyunları iPad ve Mac'lere geliyor

Bilmeyenler için Wonderlust etkinliği kapsamında Apple, iPhone 15 Pro ve Pro Max'in ışın izleme ve MetalFX yükseltme gibi özellikler ile Resident Evil 4 ve Assassin's Creed: Mirage gibi konsol oyunlarına destek sunacağını duyurdu. Bunun ardından benzer bir özelliğin iPad veya Mac'lere gelip gelmeyeceği merak konusu oldu diyebiliriz.

Tam Boyutta Gör IGN ile gerçekleştirilen bir söyleşide ise Apple'ın GPU Yazılımı başkanı Jeremy Sandmel ve Apple'ın Platform Mimarisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Tim Millet, bu sorulara açıklık getirdi. Bu yeni oyunların Apple silikon iPad'ler ve Mac'lerle uyumlu olup olmayacağı sorulduğunda Millet, "Geliştiriciler bunu yapmak için bizimle çalışacaklar" dedi.

Jeremy Sandmel ise, ''Bunu temelden mümkün kılan şeylerden biri de, Apple Silicon ile iPhone Silicon ve iPad Silicon mimarisinin birleşimidir. Böylece tam olarak sizin önerdiğiniz şeyi yapabildiklerini görebilirsiniz.'' sözlerini dile getirdi. Apple'ın burada hangi modellere atıfta bulunduğu net değil. Ancak M3 çipli yeni nesil iPad'leri ve Mac'lere işaret ediliyor olabilir.

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Ayrıca Mac ve iPad'lerin yanı sıra, iPhone 15 Pro serisinin USB-C üzerinden 4K/60FPS oyunculuğa izin vereceği doğrulandı. Bu konuda Sandmel, ''iPhone bu 4K ekranlara bağlanabilir ve diğer ekranlarda oyun oynamak da dahil olmak üzere, telefonda yaptığınız her şeyi harici olarak yapabileceksiniz' dedi. Tabii ki bu gelişmenin arkasında USB-C portunun yer aldığını belirtelim. Daha önce Lightning kabloları üzerinden yalnızca 1080p çözünürlüğe destek sunuluyordu.

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iPhone 15 Pro'nun beklenen özelliği iPad ve Mac'lere geliyor