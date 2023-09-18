iPhone 15 Pro'nun beklenen özelliği iPad ve Mac'lere geliyor

Konsol oyunları iPad ve Mac'lere geliyor
Bilmeyenler için Wonderlust etkinliği kapsamında Apple, iPhone 15 Pro ve Pro Max'in ışın izleme ve MetalFX yükseltme gibi özellikler ile Resident Evil 4 ve Assassin's Creed: Mirage gibi konsol oyunlarına destek sunacağını duyurdu. Bunun ardından benzer bir özelliğin iPad veya Mac'lere gelip gelmeyeceği merak konusu oldu diyebiliriz.
Jeremy Sandmel ise, ''Bunu temelden mümkün kılan şeylerden biri de, Apple Silicon ile iPhone Silicon ve iPad Silicon mimarisinin birleşimidir. Böylece tam olarak sizin önerdiğiniz şeyi yapabildiklerini görebilirsiniz.'' sözlerini dile getirdi. Apple'ın burada hangi modellere atıfta bulunduğu net değil. Ancak M3 çipli yeni nesil iPad'leri ve Mac'lere işaret ediliyor olabilir.
Ayrıca Mac ve iPad'lerin yanı sıra, iPhone 15 Pro serisinin USB-C üzerinden 4K/60FPS oyunculuğa izin vereceği doğrulandı. Bu konuda Sandmel, ''iPhone bu 4K ekranlara bağlanabilir ve diğer ekranlarda oyun oynamak da dahil olmak üzere, telefonda yaptığınız her şeyi harici olarak yapabileceksiniz' dedi. Tabii ki bu gelişmenin arkasında USB-C portunun yer aldığını belirtelim. Daha önce Lightning kabloları üzerinden yalnızca 1080p çözünürlüğe destek sunuluyordu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.