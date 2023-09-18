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    iPhone 15 Pro'nun beklenen özelliği iPad ve Mac'lere geliyor

    iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde yeni A17 Pro yongasına yer ver veren Apple, konsol oyunlarının daha fazla cihaza geleceğini duyurdu. Mac ve iPad'ler benzer bir desteğe sahip olabilir. 
    iPhone 15 Pro'nun beklenen özelliği iPad ve Mac'lere geliyor Tam Boyutta Gör
    Apple, geçtiğimiz hafta düzenlenen Wonderlust etkinliği kapsamında merakla beklenen iPhone 15 serisini tanıttı. Bu etkinliğin gözdesi ise kuşkusuz iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max oldu diyebiliriz. Öyle ki Apple 17 Pro'dan güç alan bu cihazlar, konsol oyunlarına olan desteğiyle gündeme oturmayı başardı. Ancak görünüşe göre bu özellik, iPhone 15 Pro serisi ile sınırlı kalmayacak.

    Konsol oyunları iPad ve Mac'lere geliyor

    Bilmeyenler için Wonderlust etkinliği kapsamında Apple, iPhone 15 Pro ve Pro Max'in ışın izleme ve MetalFX yükseltme gibi özellikler ile Resident Evil 4 ve Assassin's Creed: Mirage gibi konsol oyunlarına destek sunacağını duyurdu. Bunun ardından benzer bir özelliğin iPad veya Mac'lere gelip gelmeyeceği merak konusu oldu diyebiliriz. 

    iPhone 15 Pro'nun beklenen özelliği iPad ve Mac'lere geliyor Tam Boyutta Gör
    IGN ile gerçekleştirilen bir söyleşide ise Apple'ın GPU Yazılımı başkanı Jeremy Sandmel ve Apple'ın Platform Mimarisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Tim Millet, bu sorulara açıklık getirdi. Bu yeni oyunların Apple silikon iPad'ler ve Mac'lerle uyumlu olup olmayacağı sorulduğunda Millet, "Geliştiriciler bunu yapmak için bizimle çalışacaklar" dedi. 

    Jeremy Sandmel ise, ''Bunu temelden mümkün kılan şeylerden biri de, Apple Silicon ile iPhone Silicon ve iPad Silicon mimarisinin birleşimidir. Böylece tam olarak sizin önerdiğiniz şeyi yapabildiklerini görebilirsiniz.'' sözlerini dile getirdi. Apple'ın burada hangi modellere atıfta bulunduğu net değil. Ancak M3 çipli yeni nesil iPad'leri ve Mac'lere işaret ediliyor olabilir. 

    Ayrıca Mac ve iPad'lerin yanı sıra, iPhone 15 Pro serisinin USB-C üzerinden 4K/60FPS oyunculuğa izin vereceği doğrulandı. Bu konuda Sandmel, ''iPhone bu 4K ekranlara bağlanabilir ve diğer ekranlarda oyun oynamak da dahil olmak üzere, telefonda yaptığınız her şeyi harici olarak yapabileceksiniz' dedi. Tabii ki bu gelişmenin arkasında USB-C portunun yer aldığını belirtelim. Daha önce Lightning kabloları üzerinden yalnızca 1080p çözünürlüğe destek sunuluyordu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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