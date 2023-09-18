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    iPhone 15 Pro Max'e yoğun talep: Apple, siparişlere yetişemiyor!

    iPhone 15 ve 15 Pro modelleri, 15 Eylül'de Amerika'da ön siparişe açıldı. iPhone 15 Pro Max, en çok ilgi gören model olurken teslimatların Kasım ayına kadar ertelenmesi dikkat çekiyor.
    iphone 15 pro max talep yoğun Tam Boyutta Gör
    Analist Ming-Chi Kuo, iPhone 15 ön siparişlerinin ilk hafta sonuna ilişkin bir rapor yayınladı. Beklendiği üzere şu ana kadar en çok satan model; iPhone 15 Pro Max. iPhone 15 Pro Max’e olan talep, geçen yılın aynı döneminde iPhone 14 Pro Max’e talebi geride bıraktı.

    iPhone 15 Pro'ya ilgi az!

    iPhone 15 Pro Max için bekleme süreleri diğer modellere göre daha uzun ancak bu durum tamamen talebin fazla olmasından kaynaklanmıyor. Kuo, bir sonraki seri üretim programı nedeniyle 15 Pro Max sevkiyatlarında gecikme yaşanıyor. Diğer modellere göre üretim zorluklarının yaşandığı açık. Bu arada iPhone 15 Pro’ya olan talep iPhone 14 Pro’ya göre daha zayıf.

    Gönderimler Kasım'a kadar uzuyor

    Kuo’ya göre, iPhone 15 ve 15 Plus modellerine olan talep geçen yılla aynı seviyede. Apple Online Store’daki tahmini gönderim sürelerine göre, en çok Natürel Titanyum ve Beyaz Titanyum renkli iPhone 15 Pro Max modeli satıyor. Gönderimler tahmini Kasım ayı ortasına kadar uzanıyor.

    iPhone 15 Türkiye'de ne zaman çıkacak?

    iPhone 15 ve 15 Pro, Türkiye’de 22 Eylül’de ön siparişe açılacak, 29 Eylül’de satışa çıkacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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