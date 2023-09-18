Tam Boyutta Gör Analist Ming-Chi Kuo, iPhone 15 ön siparişlerinin ilk hafta sonuna ilişkin bir rapor yayınladı. Beklendiği üzere şu ana kadar en çok satan model; iPhone 15 Pro Max. iPhone 15 Pro Max’e olan talep, geçen yılın aynı döneminde iPhone 14 Pro Max’e talebi geride bıraktı.

Apple'a göre iPhone 15 Pro dünyanın en iyi konsolu 21 sa. önce eklendi

iPhone 15 Pro'ya ilgi az!

iPhone 15 Pro Max için bekleme süreleri diğer modellere göre daha uzun ancak bu durum tamamen talebin fazla olmasından kaynaklanmıyor. Kuo, bir sonraki seri üretim programı nedeniyle 15 Pro Max sevkiyatlarında gecikme yaşanıyor. Diğer modellere göre üretim zorluklarının yaşandığı açık. Bu arada iPhone 15 Pro’ya olan talep iPhone 14 Pro’ya göre daha zayıf.

Gönderimler Kasım'a kadar uzuyor

Kuo’ya göre, iPhone 15 ve 15 Plus modellerine olan talep geçen yılla aynı seviyede. Apple Online Store’daki tahmini gönderim sürelerine göre, en çok Natürel Titanyum ve Beyaz Titanyum renkli iPhone 15 Pro Max modeli satıyor. Gönderimler tahmini Kasım ayı ortasına kadar uzanıyor.

iPhone 15 Türkiye'de ne zaman çıkacak?

iPhone 15 ve 15 Pro, Türkiye’de 22 Eylül’de ön siparişe açılacak, 29 Eylül’de satışa çıkacak.

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iPhone 15 Pro Max'e yoğun talep: Apple, siparişlere yetişemiyor!