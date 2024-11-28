Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Eylül ayında iPhone 16 ailesini tanıtan Apple, bildiğiniz gibi küçük yeniliklere yer verdi. Bugüne dek ortaya çıkan sızıntılar ise iPhone 17 serisinde radikal değişiklikler olacağı yönünde. Geçtiğimiz saatlerde ise bu iddialar netleşmeye başladı. İşte iPhone 17 Pro ve Pro Max ile beklenen 8 yeni özellik...

iPhone 17 Pro ve Pro Max neler sunacak?

Kaçıranlar için 2025, 2017 iPhone X'ten bu yana gördüğümüz en büyük iPhone tasarım güncellemelerinden birini getirebilir. Öyle ki bir süredir iPhone 17 Plus'ın yerini alacağı söylenen iPhone 17 Air modeli gündemde. Ancak en büyük yükseltme, her yıl olduğu gibi iPhone 17 Pro ve Pro Max özelinde olacak. Bizlerde bugüne dek ortaya çıkan tüm gelişmeleri bir araya getirdik.

Alüminyum çerçeve, A19 Pro ve daha fazlası

iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max'in önceki seriden farklı olarak alüminyum çerçeve kullanılacağı belirtiliyor. Halihazırda mevcut olan iPhone 15 Pro ve iPhone 16 Pro modellerinde titanyum malzeme kullanıldığını hatırlatalım. Alüminyum ise, daha hafif ve ergonomik bir yapı sunacak. Ayrıca arka yüzeyde "alüminyum ve cam" karışımı bir tasarım benimsenebilir.

Tam Boyutta Gör Kamera modülünde de önemli bir değişim bekleniyor. Yeni seride, daha büyük ve dikdörtgen bir kamera çıkıntısının kullanılacağı söyleniyor. Ayrıca kamera adasında 48 MP çözünürlüğe sahip telefoto lens bulunacak. Bunun iPhone 16 Pro’da 12 MP ile sınırlı olduğunu belirtelim. Son olarak tüm iPhone 17 serisinde 24 MP çözünürlüklü yeni bir ön kamera kullanılacak.

Donanım tarafında ise, iPhone 17 Pro modelleri Apple’ın A19 Pro çipiyle donatılacak. TSMC’nin üçüncü nesil 3nm üretim teknolojisiyle geliştirilen yonga setinin, performans ve enerji verimliliği açısından önemli iyileştirmeler sunması bekleniyor. Ayrıca önümüzde yıl RAM kapasitesinde de artış bekleniyor; iPhone 16 serisindeki 8 GB RAM, iPhone 17 Pro modellerinde 12 GB’a yükselecek.

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Son olarak iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max, daha küçük bir Dynamic Island (Dinamik Ada) tasarımıyla gelebilir. Bunun arkasında ise Apple’ın Face ID sistemi için metalens teknolojisi bulunacak. Bağlantı teknolojilerinde ise Apple’ın kendi tasarımı olan Wi-Fi 7 çipinin kullanılması bekleniyor. Kısaca, hem tasarım hem de teknik anlamda Apple'ın daha cesur adımlar attığını görebiliriz. Tabi ki bu sızıntıların doğrulanması için biraz daha beklememiz gerekiyor.

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iPhone 17 Pro ve Pro Max ile beklenen 8 yeni özellik!