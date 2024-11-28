iPhone 17 Pro ve Pro Max neler sunacak?
Kaçıranlar için 2025, 2017 iPhone X'ten bu yana gördüğümüz en büyük iPhone tasarım güncellemelerinden birini getirebilir. Öyle ki bir süredir iPhone 17 Plus'ın yerini alacağı söylenen iPhone 17 Air modeli gündemde. Ancak en büyük yükseltme, her yıl olduğu gibi iPhone 17 Pro ve Pro Max özelinde olacak. Bizlerde bugüne dek ortaya çıkan tüm gelişmeleri bir araya getirdik.
Alüminyum çerçeve, A19 Pro ve daha fazlası
iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max'in önceki seriden farklı olarak alüminyum çerçeve kullanılacağı belirtiliyor. Halihazırda mevcut olan iPhone 15 Pro ve iPhone 16 Pro modellerinde titanyum malzeme kullanıldığını hatırlatalım. Alüminyum ise, daha hafif ve ergonomik bir yapı sunacak. Ayrıca arka yüzeyde "alüminyum ve cam" karışımı bir tasarım benimsenebilir.
Donanım tarafında ise, iPhone 17 Pro modelleri Apple’ın A19 Pro çipiyle donatılacak. TSMC’nin üçüncü nesil 3nm üretim teknolojisiyle geliştirilen yonga setinin, performans ve enerji verimliliği açısından önemli iyileştirmeler sunması bekleniyor. Ayrıca önümüzde yıl RAM kapasitesinde de artış bekleniyor; iPhone 16 serisindeki 8 GB RAM, iPhone 17 Pro modellerinde 12 GB’a yükselecek.
Son olarak iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max, daha küçük bir Dynamic Island (Dinamik Ada) tasarımıyla gelebilir. Bunun arkasında ise Apple’ın Face ID sistemi için metalens teknolojisi bulunacak. Bağlantı teknolojilerinde ise Apple’ın kendi tasarımı olan Wi-Fi 7 çipinin kullanılması bekleniyor. Kısaca, hem tasarım hem de teknik anlamda Apple'ın daha cesur adımlar attığını görebiliriz. Tabi ki bu sızıntıların doğrulanması için biraz daha beklememiz gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.