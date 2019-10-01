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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone'daki iyileştirilmiş pil şarjı özelliği ne işe yarıyor?

    iOS 13 ile birlikte gelen iyileştirilmiş pil şarj özelliği iPhone’unuzun doğrudan pil ömrünü uzatabilme amacıyla yola çıkılmış bir yenilik. Peki bu özellik ne işe yarıyor ve nasıl çalışıyor?
    1 hf.
    7b
    1
    24
    iPhone
    Ahmet Gözütok
    Haber Müdürü
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    iPhone'daki iyileştirilmiş pil şarjı özelliği ne işe yarıyor?
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    Apple’ın iOS 13 sürümü ile birlikte kullanıcılarına sunmaya başladığı “İyileştirilmiş Pil Şarj Özelliği” temelde cihazın tam dolu olarak uzun süre şarjda kalmasını engelleyen bir geliştirme. %100 şarjda iken sürekli olarak cihazın şarja takılı kalması pil ömrünü azaltan temel etkenlerden biri. Apple da bu işe makine öğreniminden yararlanarak farklı bir çözüm getirmiş.

    iPhone’unuz iOS 13’e yaptığınız ilk güncellemeden sonra pil şarj etme rutininizi öğrenmeye başlıyor ve yeterli veriye sahip olduğunu düşündüğü anda Optimized Battery Charging ya da Türkçe’ye çevrilmiş ifadesiyle İyileştirilmiş Pil Şarjı Özelliği tam olarak uygulanmaya başlıyor. Cihaz, telefona tam olarak ihtiyacınız olacağı zamanı hesaplamaya çalışarak siz telefonu elinize almadan önce %100 olarak dolu olmasını sağlıyor. Böylelikle de iPhone %80’e kadar şarj ediliyor ve şarjı kesiyor. Kalan dolum içinse sizin iPhone’a ihtiyacınız olacak zamanı ayarlamaya çalışıyor.

    iPhone’da iyileştirilmiş pil şarjı nasıl kapatılır?

    iPhone’unuzda iyileştirilmiş pil şarjı özelliğini tamamen kapatmak veya açmak için şu adımları izlemeniz yeterli olacaktır: Ayarlar > Pil > Pil Sağlığı. Bu aşamaya kadar geldikten sonra İyileştirilmiş Pil Şarjı seçeceğini kapatabilir veya açabilirsiniz.

    Bu özellik açık olduğunda ve telefonunuz da kullanım alışkanlıklarınıza göre yeterli veriye sahipse bazen iPhone’u şarja taktığınızda kilit ekranında cihazın ne zaman tam olarak şarj edilmiş olacağını gösteren bir bildirim görürsünüz. Eğer bu sürenin ihtiyaçlarınızı karşılamadığını düşünüyor veya o günlük kapatmak istiyorsanız bildirime basılı tutup Şimdi Şarj Et diyerek telefonun %100’e kadar aralıksız şarj edilmesini sağlayabilirsiniz.



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    SPeaky 1 hf. en beğenilen
    Ya benim anlamadığm bu özellik 2-3 sene önce çıkan bazı amiral gemilerinde bile vardı (xperia xz premium ve zenfone 5z mesela) ama apple bunu yeni çıkarınca anında haber değeri kazanıyor önceden niye kazanmıyor başkaları yapınca
    Ya benim anlamadığm bu özellik 2-3 sene önce çıkan bazı amiral gemilerinde bile vardı (xperia xz premium ve zenfone 5z mesela) ama apple bunu yeni çıkarınca anı...
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    2 Yanıt Yanıtla +23
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    Mr. Jingles 1 hf.
    Cihaz, telefona tam olarak ihtiyacınız olacağı zamanı hesaplamaya çalışarak siz telefonu elinize almadan önce %100 olarak dolu olmasını sağlıyor. Böylelikle de iPhone %80’e kadar şarj ediliyor ve şarjı kesiyor. Kalan dolum içinse sizin iPhone’a ihtiyacınız olacak zamanı ayarlamaya çalışıyor.

    Hiçbir şey anlamadım.
    Cihaz, telefona tam olarak ihtiyacınız olacağı zamanı hesaplamaya çalışarak siz telefonu elinize almadan önce %100 olarak dolu olmasını sağlıyor. Böylelikle...
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    1 Yanıt Yanıtla +16
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    Sarper Yasin Mutlubay 1 hf. Mr. Jingles
    Örnek vermek gerekirse, rutin olarak akşam 22:00'da takıyorsunuz ve sabah 07:00'da çekiyorsunuz şarjdan ve telefon 04:00'da %100 oluyor ama 3 saat şarjı full olmasına rağmen prizde şarj almaya çalışıyor bu da batarya ömrünü azaltıyor. Yeni sistemde telefon 03:00'da %80 olduğunu varsayarsak 03:00'da şarj olmayı bırakıyor ve 07:00'da şarjı yine %100 olacak şekilde hesaplayıp ilerleyen saatlerde şarja yeniden başlıyor (örneğin 05:30). Umarım yeterince açık olmuştur.
    Örnek vermek gerekirse, rutin olarak akşam 22:00'da takıyorsunuz ve sabah 07:00'da çekiyorsunuz şarjdan ve telefon 04:00'da %100 oluyor ama 3 saat şarjı full ol...
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    Yanıtla +10
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    1 Avatar
    swat882 20 sa.
    Adaptif şarj diye geçer bazı yerlerde. Asus zenfone 5 z telefonumda var inanılmaz mutluyum böyle bir özellik olduğu için. Ben makinesini öğrenimini kapattım. Direkt manuel ayarlıyorum. Akşam 22.30 dan sonra yani uyuma vaktim geldiğinde şarja takıyorum sabah 7:00 a kadar 8.5 saat yavaş yavaş şarj ediyor.
    Güzel teknoloji yaygınlaşması lazım. Çünkü batarya 2 sene sonunda sırf bu %100 den sonra da şarjda bırakılmasıyla batarya ömrünü ciddi anlamda azaltıyor.
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    sankii 22 sa.
    iPhone yine iyi bir fikir gelidtirmid. Umarım yakında diğer markalarda özellikleri arasına katarlar. Pil ömrüne çok olumlu katkı yapacağını düşünüyorum.
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    Technical_Support 1 hf.
    ios'ta pil ömrü için çok iyi bir gelişme.
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    mehmehcik_71 1 hf.
    Dizüstünde de hep kullanırım, batarya ömrünü ciddi derecede uzatıyor.
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    Xloud 1 hf.
    Bu ne be seneler önce aldığım 1400 liralık Xperia Xte bile olan olay bunu niye haber yaptınız
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    DH Misafiri 1 hf.
    Aynı özellik Zenfone 5 te mevcut, cihazı gece yatarken şarja takıyorsunuz ve ortalama sabah saat 7 de kalkıyorsunuz diyelim, cihaz pili %80 e kadar dolduruyor ve saat 06:00 ya kadar %80 de bekliyor 06:00 dan sonra 07:00 ye kadar kalan %20 lik kısmı dolduruyor.
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    Man Of Earth 1 hf.
    %80'de şarj kesecek bir uygulama var mı? Batarya sağlığı olayı halen geçerli mi? (%20-80 arası şarj etmek) yoksa %100 yapsak bile artık sorun değil mi?
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    Mars Portakalı 1 hf.
    %100 de telefon şarjda iken zararlı nasıl oluyor? %100 olunca elektrik kesilmiyor mu ben mi yanlış biliyorum?
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Boragungoren 1 hf. Mars Portakalı
    %100 iken zararlı olmuyor batarya %100 olunca 1 döngü düşüyor ömründen gidiyor tesla bile şarj sınırlaması koyuyor %80 90 ayarlayabiliyorsun.
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    ChiefOfficer 1 hf.
    Xperia XZ cihazımda 3 senedir kullandığım özellik. Günaydın Apple.
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    mourn 1 hf.
    Anlamayacak ne var? Telefon ortalama olarak sabahları ne zaman uyanıp telefonu elinize aldığınızı hesaplıyor. Gece 12’de şarja takıyorsunuz, atıyorum saat 02.00’de %80’e geliyor. Uyandığınız saat de 8.00 olsun. Saat 6.30’da %80’den şarj etmeye tekrar başlıyor, tam 8.00’de %100 oluyor.
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    ios 13, iPhone ve
    9 etiket daha iphone x iPhone 11 iphone xs iyileştirilmiş pil şarjı Apple iOS / OS X / tvOS / watchOS Mobil Teknolojiler Ahmet Gözütok MPopüler
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