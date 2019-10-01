iPhone'daki iyileştirilmiş pil şarjı özelliği ne işe yarıyor?

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Apple’ın iOS 13 sürümü ile birlikte kullanıcılarına sunmaya başladığı “İyileştirilmiş Pil Şarj Özelliği” temelde cihazın tam dolu olarak uzun süre şarjda kalmasını engelleyen bir geliştirme. %100 şarjda iken sürekli olarak cihazın şarja takılı kalması pil ömrünü azaltan temel etkenlerden biri. Apple da bu işe makine öğreniminden yararlanarak farklı bir çözüm getirmiş.

iPhone’unuz iOS 13’e yaptığınız ilk güncellemeden sonra pil şarj etme rutininizi öğrenmeye başlıyor ve yeterli veriye sahip olduğunu düşündüğü anda Optimized Battery Charging ya da Türkçe’ye çevrilmiş ifadesiyle İyileştirilmiş Pil Şarjı Özelliği tam olarak uygulanmaya başlıyor. Cihaz, telefona tam olarak ihtiyacınız olacağı zamanı hesaplamaya çalışarak siz telefonu elinize almadan önce %100 olarak dolu olmasını sağlıyor. Böylelikle de iPhone %80’e kadar şarj ediliyor ve şarjı kesiyor. Kalan dolum içinse sizin iPhone’a ihtiyacınız olacak zamanı ayarlamaya çalışıyor.

iPhone’da iyileştirilmiş pil şarjı nasıl kapatılır?

iPhone’unuzda iyileştirilmiş pil şarjı özelliğini tamamen kapatmak veya açmak için şu adımları izlemeniz yeterli olacaktır: Ayarlar > Pil > Pil Sağlığı. Bu aşamaya kadar geldikten sonra İyileştirilmiş Pil Şarjı seçeceğini kapatabilir veya açabilirsiniz.

Bu özellik açık olduğunda ve telefonunuz da kullanım alışkanlıklarınıza göre yeterli veriye sahipse bazen iPhone’u şarja taktığınızda kilit ekranında cihazın ne zaman tam olarak şarj edilmiş olacağını gösteren bir bildirim görürsünüz. Eğer bu sürenin ihtiyaçlarınızı karşılamadığını düşünüyor veya o günlük kapatmak istiyorsanız bildirime basılı tutup Şimdi Şarj Et diyerek telefonun %100’e kadar aralıksız şarj edilmesini sağlayabilirsiniz.