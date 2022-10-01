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    iPhone 6, artık Apple'ın klasik ürünleri arasında

    iPhone 6, halâ güvenlik güncellemeleri ve teknik destek alıyor ancak bu, yakında son bulabilir. Apple, 2014’te tanıttığı iPhone 6 modelini vintage (klasik) ürünler listesine ekledi.
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    Apple iPhone 6

    Apple’ın Eylül 2014’te tanıttığı iPhone 6 modeli ile ilk kez iki farklı ekran boyutu görmüştük. iPhone 6, 5s’e göre %38 daha fazla görüş alanı sunan 4.7 inç ekran, iPhone 6 Plus da 5.5 inç ekrana sahipti. iOS 12, iPhone 6 için son büyük güncelleme oldu. Cihaz son olarak 12.5.6 güvenlik güncellemesini aldı. 2022’de halâ kullanıcısı olan iPhone 6, Apple’ın klasik ürünleri arasına girdi.

    Apple vintage listesi nedir?

    5 yıldan uzun 7 yıldan kısa süre önce satış dağıtımları sona ermiş ürünler, klasik olarak kabul ediliyor ve Apple vintage listesine giriyor. Yalnızca iPhone değil, iPod, iPad, Mac, Beats, Apple Watch da Apple vintage ürünler arasına giriyor. Apple, bu ürünlerin resmi olarak dağıtımının sona ermesinden sonra 7 yıla kadar eski ürünler için parça ve onarım hizmeti sağlıyor.

    Güvenlik güncellemeleri ile destek sürüyor

    iPhone 6 serisi Eylül 2014’te iOS 8 ile birlikte tanıtıldı. Apple, 2019’da iPhone 6s ve daha yeni model gerektiren iOS 13’ü yayınlamasıyla birlikte üretimi durduruldu, halâ kullanılabilen ancak zor bulunan modeller arasındaydı. Buna rağmen Apple, iOS 12 yüklü iPhone 6, iPhone 6 Plus ve hatta iPhone 5 serisi için güvenlik güncellemeleri vermeye devam etti.

    NFC ve Apple Pay'i destekleyen ilk iPhone'lardı

    iPhone 6 özelliklerini hatırlayacak olursak; 4.7 inç büyüklüğünde Retina HD ekran, tek 8 megapiksel arka kamera, 1GB RAM ve A8 çip ile donatılmıştı. iPhone 6 Plus, Full HD ekran ve optik stabilizasyona sahip arka kamerasıyla diğer modelden ayrılmıştı. iPhone 6 serisi, NFC ve halâ ülkemizde kullanılamayan Apple Pay’i destekleyen ilk iPhone’lardı.

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    anzubesti 2 gün önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

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    Sarı Mucit 2 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 4 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 4 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 5 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 6 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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