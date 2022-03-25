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Teknoloji devi Apple, iPhone ve iPad satışlarına alternatif bir yol arıyor. Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Bloomberg’den Mark Gurman, Apple’ın iPhone ve iPad satışlarında abonelik sistemine yer vereceğini düşünüyor.

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iPhone için abonelik sistemi, gelecek sene başlayabilir

Gurman, Apple’ın iPhone ve iPad serisi için düşündüğü abonelik sisteminin 2022 sonlarında veya 2023 başlarında başlatılabileceğini belirtti. Apple’ın, geçtiğimiz yıllarda abonelik sistemlerine verdiği önem oldukça arttı. Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade gibi servisler, firmaya yeni bir gelir kapısı açtı ve Apple bundan oldukça memnuna benziyor. Ayrıca Apple, abonelik sistemlerini birleştirip Apple One paketini de satışa çıkardı.

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Donanım tarafında ise benzer hamlelere önem vermeye başlayan Apple, 2019 yılında AppleCare sistemini de aboneliğe geçirmişti. Ayrıca iPhone Güncelleme Programı, iPhone ve AppleCare’ın birleşik olarak 24 ay taksitle satın alınmasına olanak sağlıyor ve müşteriler 12 ay sonra cihazlarını Apple değişim programına sokabiliyor. Ancak Apple, bu sistemi daha da geliştirmek istiyor. Bloomberg’in raporuna göre yeni sistem, Samsung’un birçok ülkede uyguladığı sisteme benzerlik gösterecek. Taksitle cihaz almak yerine, her ay belirli bir miktar para karşılığında iPhone sahibi olabileceksiniz ve yeni iPhone çıktığında aynı fiyatı ödemeye devam ederek yeni iPhone’a geçiş yapabileceksiniz. Ayrıca bu sistemin, AppleCare veya Apple One ile paket halinde satılma ihtimali de bulunuyor. Servisin iPad için de düşünüldüğü de gelen bilgiler arasında. Bakalım Apple’ın abonelik sistemine ilgisi, donanım tarafına ne kadar geçiş yapacak ve firmaya nasıl bir katkı sağlayacak.

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Apple, iPhone’u abonelik sistemi ile satmayı düşünüyor