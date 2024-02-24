Apple'ın iPhone'lar için şimdiye kadar denediği çentik tasarımları ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör iPhone 14 Pro modelleriyle tanıtılan, iPhone 15 serisinde tüm modellerde bulunan dinamik ada, çentik alanını işlevsel kıldığından kullanıcıların beğenisini kazandı. Ancak Apple, mevcut dinamik ada tasarımına ulaşmadan önce yıllarca iPhone’un çentik alanı için birçok tasarım denedi, çeşitli fikirleri değerlendirdi. İşte Apple’ın şimdiye kadar denediği çentik ve dinamik ada tasarımları:

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Tam Boyutta Gör Apple, dinamik adadan önce ekranın sağ yanında saati, hücresel saati, WiFi sinyal seviyesi, ekran parlaklığı, ses düzeyi ve pil yüzdesini gösteren hızlı erişim menüsünü denedi. Menü aslında ikinci bir çentik gibi görünüyor, kullanılmadığında kayboluyor.

Tam Boyutta Gör Apple’ın değerlendirdiği başka bir fikir de ekranın üst kısmını tamamen siyah bir durum çubuğu alanıyla çentiği gizlemekti. Ancak bu tasarım da uygun bulunmadı. Apple, son dinamik ada tasarımına geçmeden önce bir tasarım daha denedi; dinamik adayı sabit bir boyutta tutmayı düşündü, ardından dinamik yapıda olursa daha az müdahaleci olacağına karar verdi.

Apple, tüm iPhone 15 modellerinde dinamik adayı kullanıyor. iPhone 16 serisinde de muhtemelen aynı tasarım devam edecek. Apple’ın iPhone’un ön kamerasını ve Face ID sensörlerini ekran altına taşımayı planladığı söylense de iPhone 17’ye kadar bir tasarım değişikliği beklenmiyor.

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iPhone için denenen çentik & dinamik ada tasarımları ortaya çıktı