Apple'ın iPhone'lar için şimdiye kadar denediği çentik tasarımları ortaya çıktı

Teknoloji Editörü
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iPhone 14 Pro modelleriyle tanıtılan, iPhone 15 serisinde tüm modellerde bulunan dinamik ada, çentik alanını işlevsel kıldığından kullanıcıların beğenisini kazandı. Ancak Apple, mevcut dinamik ada tasarımına ulaşmadan önce yıllarca iPhone’un çentik alanı için birçok tasarım denedi, çeşitli fikirleri değerlendirdi. İşte Apple’ın şimdiye kadar denediği çentik ve dinamik ada tasarımları:
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Apple, dinamik adadan önce ekranın sağ yanında saati, hücresel saati, WiFi sinyal seviyesi, ekran parlaklığı, ses düzeyi ve pil yüzdesini gösteren hızlı erişim menüsünü denedi. Menü aslında ikinci bir çentik gibi görünüyor, kullanılmadığında kayboluyor.
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Apple’ın değerlendirdiği başka bir fikir de ekranın üst kısmını tamamen siyah bir durum çubuğu alanıyla çentiği gizlemekti. Ancak bu tasarım da uygun bulunmadı. Apple, son dinamik ada tasarımına geçmeden önce bir tasarım daha denedi; dinamik adayı sabit bir boyutta tutmayı düşündü, ardından dinamik yapıda olursa daha az müdahaleci olacağına karar verdi.
Apple, tüm iPhone 15 modellerinde dinamik adayı kullanıyor.
iPhone 16 serisinde de muhtemelen aynı tasarım devam edecek. Apple’ın iPhone’un ön kamerasını ve Face ID sensörlerini ekran altına taşımayı planladığı söylense de iPhone 17’ye kadar bir tasarım değişikliği beklenmiyor.
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.