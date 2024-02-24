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    Anlık Bildirim

    Apple'ın iPhone'lar için şimdiye kadar denediği çentik tasarımları ortaya çıktı

    Apple, iPhone 14 Pro modelleriyle yeni çentik tasarımına geçti. Dinamik ada, çentik alanını kullanışlı hale getirdi. Apple'ın bu tasarıma geçmeden birçok deneme yaptığı ortaya çıktı.
    apple iphone çentik tasarımları Tam Boyutta Gör
    iPhone 14 Pro modelleriyle tanıtılan, iPhone 15 serisinde tüm modellerde bulunan dinamik ada, çentik alanını işlevsel kıldığından kullanıcıların beğenisini kazandı. Ancak Apple, mevcut dinamik ada tasarımına ulaşmadan önce yıllarca iPhone’un çentik alanı için birçok tasarım denedi, çeşitli fikirleri değerlendirdi. İşte Apple’ın şimdiye kadar denediği çentik ve dinamik ada tasarımları:

    iphone yan çentik tasarımı Tam Boyutta Gör
    Apple, dinamik adadan önce ekranın sağ yanında saati, hücresel saati, WiFi sinyal seviyesi, ekran parlaklığı, ses düzeyi ve pil yüzdesini gösteren hızlı erişim menüsünü denedi. Menü aslında ikinci bir çentik gibi görünüyor, kullanılmadığında kayboluyor.
    iphone dinamik ada tasarımları Tam Boyutta Gör
    Apple’ın değerlendirdiği başka bir fikir de ekranın üst kısmını tamamen siyah bir durum çubuğu alanıyla çentiği gizlemekti. Ancak bu tasarım da uygun bulunmadı. Apple, son dinamik ada tasarımına geçmeden önce bir tasarım daha denedi; dinamik adayı sabit bir boyutta tutmayı düşündü, ardından dinamik yapıda olursa daha az müdahaleci olacağına karar verdi.

    Apple, tüm iPhone 15 modellerinde dinamik adayı kullanıyor. iPhone 16 serisinde de muhtemelen aynı tasarım devam edecek. Apple’ın iPhone’un ön kamerasını ve Face ID sensörlerini ekran altına taşımayı planladığı söylense de iPhone 17’ye kadar bir tasarım değişikliği beklenmiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 2 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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