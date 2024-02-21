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    Tarihe geçti: iPhone global satışlarda ilk yedi sırayı aldı

    Geçen yıl yaşanan ekonomik krize rağmen tüketiciler iPhone tutkusundan vazgeçmedi. En çok satan 10 akıllı telefon içerisinde yedi tanesi iPhone modeli oldu.     
    iPhone 15 Tam Boyutta Gör
    Gerek global enflasyon rakamlarının alım gücünü düşürmesi gerek Premium akıllı telefon fiyatlarının artması en çok Apple’a yaradı. Tüketiciler geçen yıl iPhone ürünlerine adeta akın etti. Apple tarihi bir satış grafiği yakaladı.

    iPhone zirvesi

    Yapılan pazar analizine göre 2023 yılında en çok satan ilk yedi telefon markası Apple’a aitti. Bu da tarihte bir ilke işaret ediyor. iPhone 14 geçen yılı zirvede tamamlarken iPhone 14 Pro Max ikinci sırada, iPhone 14 Pro da üçüncü sırada yer aldı.

    iPhone 15 serisi ve iPhone 13 modeli de yine kalan sıraları doldurdu. Geçen yılın dördüncü çeyreğinde iPhone 15 serisi ilk 3 sırayı almıştı ancak yeni piyasaya çıktığı için iPhone 14 serisinden liderliği kapamadı.

    İşin ilginç tarafı ise en çok satan modeller arasında ne Xiaomi’nin, ne Samsung’un, ne Oppo’nun ne de Vivo’nun bir tane bile amiral gemisinin olmaması. Sadece Samsung’un Galaxy A14 ve Galaxy A04e modelleri listede küçük bir pay kapabilmiş.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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