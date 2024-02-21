Tarihe geçti: iPhone global satışlarda ilk yedi sırayı aldı

Tam Boyutta Gör Gerek global enflasyon rakamlarının alım gücünü düşürmesi gerek Premium akıllı telefon fiyatlarının artması en çok Apple’a yaradı. Tüketiciler geçen yıl iPhone ürünlerine adeta akın etti. Apple tarihi bir satış grafiği yakaladı.

iPhone zirvesi

Yapılan pazar analizine göre 2023 yılında en çok satan ilk yedi telefon markası Apple’a aitti. Bu da tarihte bir ilke işaret ediyor. iPhone 14 geçen yılı zirvede tamamlarken iPhone 14 Pro Max ikinci sırada, iPhone 14 Pro da üçüncü sırada yer aldı.

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iPhone 15 serisi ve iPhone 13 modeli de yine kalan sıraları doldurdu. Geçen yılın dördüncü çeyreğinde iPhone 15 serisi ilk 3 sırayı almıştı ancak yeni piyasaya çıktığı için iPhone 14 serisinden liderliği kapamadı.

İşin ilginç tarafı ise en çok satan modeller arasında ne Xiaomi’nin, ne Samsung’un, ne Oppo’nun ne de Vivo’nun bir tane bile amiral gemisinin olmaması. Sadece Samsung’un Galaxy A14 ve Galaxy A04e modelleri listede küçük bir pay kapabilmiş.

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iPhone satışları rekor kırıyor