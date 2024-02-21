Tarihe geçti: iPhone global satışlarda ilk yedi sırayı aldı

iPhone zirvesi
Yapılan pazar analizine göre 2023 yılında en çok satan ilk yedi telefon markası Apple’a aitti. Bu da tarihte bir ilke işaret ediyor. iPhone 14 geçen yılı zirvede tamamlarken iPhone 14 Pro Max ikinci sırada, iPhone 14 Pro da üçüncü sırada yer aldı.
iPhone 15 serisi ve iPhone 13 modeli de yine kalan sıraları doldurdu. Geçen yılın dördüncü çeyreğinde iPhone 15 serisi ilk 3 sırayı almıştı ancak yeni piyasaya çıktığı için iPhone 14 serisinden liderliği kapamadı.
İşin ilginç tarafı ise en çok satan modeller arasında ne Xiaomi’nin, ne Samsung’un, ne Oppo’nun ne de Vivo’nun bir tane bile amiral gemisinin olmaması. Sadece Samsung’un Galaxy A14 ve Galaxy A04e modelleri listede küçük bir pay kapabilmiş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.