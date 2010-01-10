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iPhone için tam boyutlu fiziksel klavye: ION iTyper

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,2b
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14
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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iPhone için tam boyutlu fiziksel klavye: ION iTyper
Tam Boyutta Gör

1GHz'de çalışan işlemcileri ve 4.3-inç'e varan ekran boyutlarıyla akıllı telefonlar, bazı kullanıcılar için şimdiden netbook'lara alternatif olmayı başardılar. Kullanım yaygınlığı ve uygulama desteği açısından pazarın zirvedeki temsilcilerinden birisi olan iPhone da yine bazı kullanıcılar için temel PC ihtiyaçlarını giderebilen aynı zamanda telefon özelliğini de içeren kompakt boyutlu ultra taşınabilir cihaz olarak görülüyor.

İşte bu kullanınıcılar için iPhone'a özel tam boyutlu yeni bir klavye hazırlandı. Müzik ekipmanları hazırlayan ION firması, iTyper adını verdiği tam boyutlu yeni klavyesini duyurdu. Daha verimli ve etkin iPhone kullanımı için hazırlanan tam boyutlu QWERTY klavye'nin teknik özellikleri şu an için açıklanmış olmasa da iPhone bağlantısının istasyon noktasındaki konnektör üzerinden fiziksel olarak sağlandığı belirtiliyor.

İkinci çeyrekte satışa sunulması beklenen ION iType için açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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sertacaygun 9 yıl
@Mert
Katılıyorum. iPhone'a verilecek parayla netbook + t9'lu bir orta halli Samsung veya nokia almak daha mantıklı.
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karantina61 9 yıl
Bari klavyeyi yaparken katlanabilir ekranda yapsalarmışta iphone u komple bu ekranda görebilseymişiz...
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CoreXXX 9 yıl
iphonenin kendisi gibi nedense aksesuarlarıda çok kazık oluyor. bunada 150 dolar isterler şimdi
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Salvador_Limones 9 yıl
hedef kitle kim çözemedim . iphone a sahip bilgisayarı olmayanlarmı. onu alan adam laptop da alır zaten. ayrıca eğim olayına ben de katılıyorum.
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Batuist 9 yıl
çok saçma bir ürün.
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Mert 9 yıl
Bu klavyeyi taşıyana kadar Notebook taşırım daha iyi.
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TRaMbLeN 9 yıl
ses tanıma google nexus da var , gelişirse güzel bir uygulama.
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CoolnQuiet 9 yıl
Mobil cihazlar için daha pratik bir input yöntemi geliştirmeliler. Ekrandan dokunarak giriş yapmak zaman kaybına neden oluyor. Bu çözüm, çok yüzeysel olmuş. Mobil olmayı engellerde hatta.
Onun yerine bence makul bir çözüm ses tanımayla olabilir ama o da çok zor ve kompleks bir iş. Ancak büyük yazılım firmalarının harcı.
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quzman 9 yıl
Iphone belli bir açıyla dursaymış daha iyi olurmuş kanımca ...
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deniz_sea 9 yıl
şimdi bunu üretirler 2ay sonra bunun katlananını çıkarırlar ama bilmezlerki nokia da bu kaç sene önce vardı hem katlanıyor hemde bluetooth üzerinden çalışıyordu şimdi yenilik diye yayınlıyorlar ....
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homebird 9 yıl
Notebook fiyatına satarlar şimdi bunu
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TELESCOPE 9 yıl
paylaşım için teşekkürler
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Mertcan. 9 yıl
Güzel bir ürün , hem dizüstü bilgisayarını her gün yanında gezdirip hem de iPhone kullananlar için çok daha güzel , dizüstü çantasının içine koyarsın bu klavyeyi , hızlı yazmak için hemen çıkartırsın , yani her gün dizüstü pc taşıyan iPhone kullanıcıları için güzel olmuş fakat dizüstü bilgisayarı olmayıp da iPhone kullananlara boyutlarından ötürü çok da kolaylık sağlamaz herhalde.
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