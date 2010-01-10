iPhone için tam boyutlu fiziksel klavye: ION iTyper

Tam Boyutta Gör

1GHz'de çalışan işlemcileri ve 4.3-inç'e varan ekran boyutlarıyla akıllı telefonlar, bazı kullanıcılar için şimdiden netbook'lara alternatif olmayı başardılar. Kullanım yaygınlığı ve uygulama desteği açısından pazarın zirvedeki temsilcilerinden birisi olan iPhone da yine bazı kullanıcılar için temel PC ihtiyaçlarını giderebilen aynı zamanda telefon özelliğini de içeren kompakt boyutlu ultra taşınabilir cihaz olarak görülüyor.

İşte bu kullanınıcılar için iPhone'a özel tam boyutlu yeni bir klavye hazırlandı. Müzik ekipmanları hazırlayan ION firması, iTyper adını verdiği tam boyutlu yeni klavyesini duyurdu. Daha verimli ve etkin iPhone kullanımı için hazırlanan tam boyutlu QWERTY klavye'nin teknik özellikleri şu an için açıklanmış olmasa da iPhone bağlantısının istasyon noktasındaki konnektör üzerinden fiziksel olarak sağlandığı belirtiliyor.

İkinci çeyrekte satışa sunulması beklenen ION iType için açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.