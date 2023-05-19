iPhone'nun uydudan Acil SOS özelliği hayat kurtardı

İrtibata geçmek için Acil SOS özelliği kullanıldı
Akşam saat 8:00 civarında Ventura Country Şerif Merkezi'ne Santa Paula Kanyonu'nda kaybolan 10 kişilik bir yürüyüşçü grubundan bir mesaj geldi. Bu yürüyüşçüler şerif merkeziyle irtibata geçmek için Apple'ın Acil SOS özelliğini kullandılar.
Nerede olabilecekleri ve acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan olup olmadığı gibi bazı yararlı bilgiler verdiler. Ojai Arama ve Kurtarma Ekibi (SAR) yarım saat sonra harekete geçti ve gece 11:15 itibariyle yürüyüşçülerin yeri tespit edilerek kanyondan çıkarıldı.
Ojai SAR ekibi yaptığı açıklamada, "Yürüyüşçülerin çoğunun yürüyüşe hazırlıklı olmadan çıktığı öğrenildi ve Santa Paula Kanyonu'nun patikasına götürülürken yiyecek, içme suyu ve aydınlatma ekipmanı sağlandı." ifadelerine yer verdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.