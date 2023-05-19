iPhone'nun uydudan Acil SOS özelliği hayat kurtardı

Tam Boyutta Gör Yine bir başarı öyküsü daha telefonların hayat kurtarabileceğini kanıtlıyor. iPhone'nun Uydudan Acil SOS fonksiyonu, 10 yürüyüşçüyü Kaliforniya'daki Santa Paula Kanyonu'nun ücra bir bölgesinden kurtardı.

İrtibata geçmek için Acil SOS özelliği kullanıldı

Akşam saat 8:00 civarında Ventura Country Şerif Merkezi'ne Santa Paula Kanyonu'nda kaybolan 10 kişilik bir yürüyüşçü grubundan bir mesaj geldi. Bu yürüyüşçüler şerif merkeziyle irtibata geçmek için Apple'ın Acil SOS özelliğini kullandılar.

Nerede olabilecekleri ve acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan olup olmadığı gibi bazı yararlı bilgiler verdiler. Ojai Arama ve Kurtarma Ekibi (SAR) yarım saat sonra harekete geçti ve gece 11:15 itibariyle yürüyüşçülerin yeri tespit edilerek kanyondan çıkarıldı.

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Ojai SAR ekibi yaptığı açıklamada, "Yürüyüşçülerin çoğunun yürüyüşe hazırlıklı olmadan çıktığı öğrenildi ve Santa Paula Kanyonu'nun patikasına götürülürken yiyecek, içme suyu ve aydınlatma ekipmanı sağlandı." ifadelerine yer verdi.

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iPhone'nun uydudan Acil SOS fonksiyonu hayat kurtardı