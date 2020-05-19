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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone SE 2020 fiyatlarına indirim geliyor

    Google Pixel 4a modelinin daha düşük fiyatı ile iPhone SE 2020 satışlarını baltalayacağını düşünen Apple kar marjında azaltıma giderek fiyatları biraz daha düşürmek istiyor.
    3 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
    4,5b
    128
    24
    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    iPhone SE 2020 fiyatlarına indirim geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Apple’ın ilk nesli büyük ilgi gören iPhone SE modeli 2020 yılında güncellenmiş olacak karşımıza çıkmıştı. Yine büyük bir beklenti olan iPhone SE 2020 modelinin rekabette ezilmemesi için Apple tedbir alıyor.

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    iPhone SE 2020 indirime girebilir

    Ülkemizde de 5299TL fiyat etiketi belirlenen iPhone SE 2020 modeli iPhone 8 benzeri tasarım, Apple A13 Bionic yonga seti, 3GB RAM, 64GB/128GB/256GB depolama, 12MP OIS arka kamera şeklinde özelliklere sahip.

    Ayrıca Bkz. "Intel düşük segment için Jasper Lake işlemciler hazırlıyor"

    Fiyat bandında iddialı olması beklenen iPhone SE 2020 modeli en sıkı rekabeti Pixel 4a modelinden görecek gibi. İddialı bir .donanıma sahip olacak Pixel 4a modeli 128GB kapasite ile 50$ daha ucuz bir fiyattan piyasaya sürülecek. Bu da iPhone SE 2020 için sıkıntı olabilir.

    Analiz uzmanları Apple’ın iPhone SE 2020 fiyatında hali hazırda yüzde 65 civarında olan kar marjını biraz daha aşağı çekeceğini düşünüyor. Böylece fiyat olarak Pixel 4a ile aynı veya biraz daha düşük bir seviyeye gelebilecek. Kar marjının azalmasını ise hizmetlerine kazandıracağı daha fazla abone ile telafi edecek. Ülkemizde henüz satışa başlamayan iPhone SE 2020 için yapılacak bir fiyat indirimi 5299TL seviyesini biraz daha aşağı çekebilir ve rekabeti arttırabilir.



    https://www.phonearena.com/news/Apple-might-reduce-iPhone-SE-price_id124716 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    fitamino (Olgun Portakal) 2 sa. en beğenilen
    Sorun yok hemen “indirim vergisi” getirilir ve fiyat dengelenir merak etmeyin
    2 Yanıt Yanıtla +45
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    gowlet (vahap aslan) 2 sa. fitamino
    Ulan adam yapıştırmış yorumu. 😂😂
    Yanıtla +1
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    seglopsi 2 sa. fitamino
    oğlum "indirim vergisi" vs. şöyle şeyler yazmayın :) adamların aklına karpuz kabuğu sokuyorsunuz. swh
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    kaan4554 (kaan yıldız) 3 sa.
    Başlık: İndirim geliyor!

    Haber: Türkiyede bile olmayan Google Pixel 4a'dan dolayı fiyat *düşebilir* :D
    Yanıtla +29
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 3 sa. Yaprakdusuyor
    Orada dert çekiyor sanız dönünburaya niye orda duryor sunuz :d
    1 Yanıt Yanıtla +17
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    Yaprakdusuyor 3 sa. yeni yorumcu Kerim5100
    Bütün düzeni kurduk buraya nasil geleceğiz almam ciğerini alır adamın biesey diyemezsin. zamaninda ciktik bir hayal dir avrupa ya. Ama her gun gozumde tutuyor canim ülkem. Siz nedir bilir.isiniz vatan sevgisi nedir ? Kime anlatiyoruz ki
    2 Yanıt Yanıtla
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    sirmehmed (Mehmet Sırlı) 25 dk.
    Baktım göremedim ne zaman elimize ulaşacak bu SE 2020, sipariş veriliyor ama tarih belli değil gibi.
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    Jimlovell (Mert Şenyurt) 49 dk.
    Uygulamayı silip dahada adım atmıyorum buraya. Aptal saçma haberler. Bişey ya kesindir yada kesin değildir. Kesin konuşup kendi düşünceni açıklaman kadar aptalca bişey yok. Hadi eyv
    Yanıtla +1
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    ayıp oluyor beyler 1 sa.
    başlık-içerik uyumu posta,milliyet kalitesinde yine.
    Yanıtla +6
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    Furkan_88 2 sa.
    Allah belalarını versin . Demek ki isteyince fiyatı düşürülebiyormuş.
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    Snn_bln23 (Atmaca Snn ) 2 sa. yeni yorumcu
    Umarım batarsın Apple
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    LacWer (Ahmet Lacwer) 2 sa.
    Türkiye'de satılmayan telefon için neden Türkiye'de indirime gitsinler. Zaten ilk fiyat belirlendiği zamandan bu yana dolar 40 kuruş arttı. Asla indirim falan olmaz. Ha pixel 4a keşke ülkemize gelse o daha güzel haber olurdu
    Yanıtla +1
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    fitamino (Olgun Portakal) 2 sa. en beğenilen
    Sorun yok hemen “indirim vergisi” getirilir ve fiyat dengelenir merak etmeyin
    2 Yanıt Yanıtla +45
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    gowlet (vahap aslan) 2 sa. fitamino
    Ulan adam yapıştırmış yorumu. 😂😂
    Yanıtla +1
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    seglopsi 2 sa. fitamino
    oğlum "indirim vergisi" vs. şöyle şeyler yazmayın :) adamların aklına karpuz kabuğu sokuyorsunuz. swh
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Guaire (Tayfun ) 3 sa.
    Apple kolay kolay indirim yapmaz. Hele hele Google gibi telefonları satamayan bir marka ile rekabet için hiç yapmaz. Hele bir telefonun satışları iyiyken hiç yapmaz. Pixel 4a'nın zaten olmayacağı bir pazarda Pixel 4a için indirim de olmaz zaten.

    SE'nin Türkiye'deki fiyatı artabilir, inmez. Kur farkını bir süre yerler, sonra zammı basarlar.
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    kaan4554 (kaan yıldız) 3 sa.
    Başlık: İndirim geliyor!

    Haber: Türkiyede bile olmayan Google Pixel 4a'dan dolayı fiyat *düşebilir* :D
    Yanıtla +29
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 3 sa.
    Apple fiyatını çekse bile bizde kesin vergi düzenlemesi gelir bir de tersine zamlanır :D
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    4482 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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    iphone se 2020 fiyat, iphone se 2020 indirim ve Apple
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