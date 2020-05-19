iPhone SE 2020 fiyatlarına indirim geliyor

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Apple’ın ilk nesli büyük ilgi gören iPhone SE modeli 2020 yılında güncellenmiş olacak karşımıza çıkmıştı. Yine büyük bir beklenti olan iPhone SE 2020 modelinin rekabette ezilmemesi için Apple tedbir alıyor.

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Ülkemizde de 5299TL fiyat etiketi belirlenen iPhone SE 2020 modeli iPhone 8 benzeri tasarım, Apple A13 Bionic yonga seti, 3GB RAM, 64GB/128GB/256GB depolama, 12MP OIS arka kamera şeklinde özelliklere sahip.

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Fiyat bandında iddialı olması beklenen iPhone SE 2020 modeli en sıkı rekabeti Pixel 4a modelinden görecek gibi. İddialı bir .donanıma sahip olacak Pixel 4a modeli 128GB kapasite ile 50$ daha ucuz bir fiyattan piyasaya sürülecek. Bu da iPhone SE 2020 için sıkıntı olabilir.

Analiz uzmanları Apple’ın iPhone SE 2020 fiyatında hali hazırda yüzde 65 civarında olan kar marjını biraz daha aşağı çekeceğini düşünüyor. Böylece fiyat olarak Pixel 4a ile aynı veya biraz daha düşük bir seviyeye gelebilecek. Kar marjının azalmasını ise hizmetlerine kazandıracağı daha fazla abone ile telafi edecek. Ülkemizde henüz satışa başlamayan iPhone SE 2020 için yapılacak bir fiyat indirimi 5299TL seviyesini biraz daha aşağı çekebilir ve rekabeti arttırabilir.

https://www.phonearena.com/news/Apple-might-reduce-iPhone-SE-price_id124716

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