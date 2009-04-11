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iPong ile Türk Oyun geliştiriciler iPhone'da!

Türk oyun geliştiriciler iPhone'u keşfettiler!
10 yıl
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Diğer
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Apple, taşınabilir müzik çalar arenasında iPod ve iTunes ile yakaladığı başarıyı iPhone'da Appstore ile devam ettiriyor. Yazılım geliştiriciler için milyonlarca iPhone kullanıcısına açılan kapı özelliği taşıyan Appstore, Türk yazılım geliştiricilerin de dikkatini çekmiş durumda.

iPong (Top Avı) oyununu geliştiren Elma Digital, masa üstü sistemler, Symbian ve PocketPC platformları için yıllardır yazılım geliştiren tecrübeli bir ekipten oluşuyor. iPhone için geliştirdikleri ilk oyunda Pang isimli arcade klasiğinden esinlenen ekip, denemek isteyenler için oyunun kısıtlı ücretsiz versiyonunu da geçtiğimiz günlerde Appstore'a ekledi.

Appstore üzerinden bir kaç kolay adımda iPhone'unuza yükleyip deneyebileceğiniz oyunun; Türkçe versiyonu Top Avı, İngilizce versiyonu ise iPong ismiyle yer alıyor. Oyunun tam sürümü içinse 1.99$ ödenmesi gerekiyor.

iPong ile Türk Oyun geliştiriciler iPhone'da!
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iPong ile Türk Oyun geliştiriciler iPhone'da!
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http://elmadigital.com/ Yorum Yaz
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PAŞA 9 yıl
turkish power
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zazian_12 9 yıl
malesef bengendıgımı soyleyemıcem. resmen oyunu kopyalamıslar. madem yetenek var ozgun bişiler uretın barı yakıssın turkıyeye. adamların en eskı teknolojı oyunıuu taklıt etmıssınız. ve bu 2009 olmasına ve onun 90 lı yıllara aıt olmsına ragmen kusura bakmayın ama berbat olmus. ''super pang'' oyununu oynayanlar benı daha ıyı anlıcaktır. hele ki ''pang 3'' sahanedır. bence taklıtı bırakıp ozgun ve daha basarılı urunler vermelı. sonucta bızı temsıl edıcesınız yurt dısında.
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efeemmi 9 yıl
yahu bu oyun küçükken ateri salonlarında oynadığımız oyun bunun neyini geliştirmişler anlamadım. Mevcut oyunu alıp biraz değiştirerek telefona uyarlamışlar gibi geldi. Öte yandan Türkiyede oyun yapımcılığının geliştiğini görmek çok güzel. Zamanla özgün oyunlarda üretilecektir.
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Fettah34 10 yıl
Oynanışı çok zor...
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Exhell 10 yıl
İyi para kırmışlardır :)
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artunaka 10 yıl
VAY BEEEE CRYSİS GİBİ :)
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jinxy 10 yıl
Bu oyun türü ilk olarak 1990'da Amiga'da Oops Up ile çıkmıştı.

youtube.com/...

Daha sonra devam Pang ile geldi.

youtube.com/...

iPhone versiyonunun grafiksel olarak üzerinde biraz daha çalışılması gerekiyor bence.
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KingpinTR 10 yıl
aslında sadece iphone değil, diğer platformlar hala çok bakir. bende iphone ile fazla boğuşmadan android için yazlım geliştirseniz çok daha fazla tutar diye düşünüyorum. Ayrıca google bu işten sadece %20 alıyor. Yani MAC e göre daha fazla kar payı veriyor. Aynı zamanda yeni gelişen BlackBerry sisteminide unutmamak gerek bence :D
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GeceBekcisi 10 yıl
Orjinalden alıntı: Speed-Step

... Elma Digital, masa üstü sistemler, Symbian ve PocketPC platformları için yıllardır yazılım geliştiren tecrübeli bir ekipten oluşuyor ...


Diğer platformlarda imza attıkları uygulamaları bilen-gören-duyan var mı?
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progamerTR 10 yıl
Kontrollere alisiyorsunuz oynadikca bana oynarken eski gunleri hatirlatti :)
Aglicam simdi ey gidi ateri gunleri ühühühhü :D
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husNUKE 10 yıl
guzel bir oyun olmuş ama hareket işlemi biraz sıkıntı gibi geldi. Çok kuçük bir alan ayrılmış kontrol için.
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max975 10 yıl
Türkçe olması iyi olmuş..
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Mert 10 yıl
Oyun yapabilenler hiç durmasın hele bu kriz döneminde çok iyi olur.
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winnerS 10 yıl
Bu oyun bir zamanlar atari salonlarında çok meşhurdu :) jeton jeton oynardım :)
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