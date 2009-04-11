iPong ile Türk Oyun geliştiriciler iPhone'da!

Apple, taşınabilir müzik çalar arenasında iPod ve iTunes ile yakaladığı başarıyı iPhone'da Appstore ile devam ettiriyor. Yazılım geliştiriciler için milyonlarca iPhone kullanıcısına açılan kapı özelliği taşıyan Appstore, Türk yazılım geliştiricilerin de dikkatini çekmiş durumda.

iPong (Top Avı) oyununu geliştiren Elma Digital, masa üstü sistemler, Symbian ve PocketPC platformları için yıllardır yazılım geliştiren tecrübeli bir ekipten oluşuyor. iPhone için geliştirdikleri ilk oyunda Pang isimli arcade klasiğinden esinlenen ekip, denemek isteyenler için oyunun kısıtlı ücretsiz versiyonunu da geçtiğimiz günlerde Appstore'a ekledi.

Appstore üzerinden bir kaç kolay adımda iPhone'unuza yükleyip deneyebileceğiniz oyunun; Türkçe versiyonu Top Avı, İngilizce versiyonu ise iPong ismiyle yer alıyor. Oyunun tam sürümü içinse 1.99$ ödenmesi gerekiyor.

http://elmadigital.com/