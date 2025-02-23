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    iQOO 15 Pro’dan ilk sızıntılar geldi: Özellikleri fazlasıyla iddialı!

    Çinli teknoloji şirketi iQOO, akıllı telefon meraklıları için rakiplerine göre daha uygun fiyatlı amiral gemisi modelleri geliştirmeye devam ediyor. Şirketin bu konudaki son adayı ise iQOO 15 Pro.

    iQOO 15 Pro’dan ilk sızıntılar geldi: Fazlasıyla iddialı! Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefon sektörü yılın son çeyreğinde hareketlenmeye hazırlanırken, iQOO da bu rekabette iddialı bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Markanın, Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisiyle güçlendirilmiş yeni amiral gemisini 2025’in son aylarında tanıtacağı konuşuluyor. Daha önceki modellerinde hem standart hem de Pro versiyonlarına yer veren iQOO, iQOO 13 serisinde yalnızca tek bir model çıkarmıştı. Ancak bu kez Pro versiyonun geri döneceği yönünde ciddi söylentiler var.

    Dikkat çeken bir diğer gelişme ise modelin adlandırmasıyla ilgili. Gelen bilgilere göre, şirket Asya kültüründe uğursuz kabul edilen “4” rakamını atlayarak yeni modelini iQOO 14 yerine doğrudan iQOO 15 olarak isimlendirecek. Güvenilir kaynaklardan gelen sızıntılar da bu iddiayı destekler nitelikte. Cihazın bazı teknik detayları da şimdiden gün yüzüne çıkmış durumda.

    Söylentilere göre iQOO 15, 2K çözünürlüğe sahip düz bir OLED ekrana sahip olacak. Göz sağlığını koruyan gelişmiş ekran teknolojileri ve ultrasonik ekran içi parmak izi okuyucusu da bu modelin dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor. Ancak en çarpıcı detaylardan biri, cihazın 7.000 mAh gibi oldukça büyük bir bataryayla gelecek olması. Ayrıca, gelişmiş zoom yetenekleri sunan bir periskop telefoto kameranın da iQOO 15 Pro modelinde yer alacağı ifade ediliyor.

    Ancak tüm bu teknik detayların çoğunlukla iQOO 15 Pro modeline ait olduğu düşünülüyor. Daha önce ortaya çıkan sızıntılar, standart versiyonun periskop kamera barındırmayacağını ancak Pro modelinde bu özelliğin bulunacağını gösteriyordu. Tüm bu bilgiler ışığında, iQOO’nun yeni serisiyle kullanıcılarına güçlü bir performans, uzun pil ömrü ve gelişmiş kamera yetenekleri sunmayı hedeflediği anlaşılıyor. Lansman tarihi henüz netleşmemiş olsa da, Snapdragon 8 Elite 2’nin ekim ayında tanıtılmasıyla birlikte iQOO 15 serisinin de yılın son çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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    X
    xsw 2 gün önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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