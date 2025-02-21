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    Redmi K80 Ultra’nın neredeyse tüm özellikleri gün yüzüne çıktı

    Güçlü bir amiral gemisi modeli almak ancak Samsung ya da Apple’ın dışına çıkmak isteyen akıllı telefon meraklıları için Redmi K80 Ultra sahip olduğu özelliklerle iyi bir seçenek olabilir.

    Redmi K80 Ultra’nın neredeyse tüm özellikleri gün yüzüne çıktı Tam Boyutta Gör

    Redmi'nin yeni amiral gemisi K80 Ultra'ya dair önemli detaylar sızdırıldı. Teknoloji dünyasının güvenilir kaynaklarından Digital Chat Station, cihazın tasarımında dikkate değer değişiklikler yapıldığını ve donanım açısından da güçlü özelliklerle geleceğini paylaştı.

    Bu modelde, 6.8 inçlik düz OLED LTPS ekran yer alacak. 1.5K çözünürlük sunan bu ekranın, oldukça ince ve simetrik çerçevelere sahip olması bekleniyor. Tasarım tarafında en büyük fark, kamera modülünün şeklinde ortaya çıkıyor. Redmi K80 ve K80 Pro modellerindeki gibi yuvarlak bir kamera modülü tercih edilirken, K70 Ultra’daki kare kamera düzeni bu modelde yer almıyor. Cihazın arka yüzünde sol üst köşeye konumlandırılan bu modül, üçlü bir kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor. Ayrıca, metal çerçeve kullanımı sayesinde dayanıklılığın artırıldığı belirtiliyor.

    Donanım tarafında, Redmi K80 Ultra gücünü MediaTek’in yeni Dimensity 9400 Plus işlemcisinden alacak. Bu güçlü yonga setinin amiral gemisi seviyesinde bir performans sunması bekleniyor. Pil kapasitesine gelince, modelin 7.400mAh veya 7.500mAh büyüklüğünde bir batarya ile gelmesi ve 100W hızlı şarj desteği sunması öngörülüyor. Bu kombinasyon, cihazın uzun süreli kullanım sunarken hızlı şarj imkanı tanıyacağını gösteriyor.

    Redmi sadece K80 Ultra ile sınırlı kalmıyor, aynı zamanda iki yeni model üzerinde daha çalışıyor. Bunlardan biri, Snapdragon 8s Elite işlemcili Redmi Turbo 4 Pro. Nisan ayında piyasaya sürülmesi beklenen bu model, performans odaklı bir alternatif sunacak. Bunun yanında, oyun meraklılarını hedefleyen Redmi Pad Pro 2 adında yeni bir tablet de yolda. K80 Ultra ile aynı Dimensity 9400 Plus çipiyle geleceği belirtilen bu cihazın, temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. Yılın sonlarına doğru ise Redmi K90 ve K90 Pro modellerinin sahneye çıkacağı konuşuluyor. Bu iki modelde ise özel optimize edilmiş Snapdragon 8 Elite ve Snapdragon 8 Elite 2 işlemcileri kullanılacak.

    Redmi'nin bu yeni nesil cihazlarla teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırması bekleniyor. Özellikle K80 Ultra, güçlü donanımı, yenilenmiş tasarımı ve uzun pil ömrüyle dikkat çekecek. Önümüzdeki aylarda yapılacak resmi duyurularla daha fazla detayın paylaşılması bekleniyor.

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