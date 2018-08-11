İran, ABD yüzünden ülkedeki faaliyetlerini durduran Peugeot'dan tazminat istiyor

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ABD yönetiminin İran’la nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinden sonra açıkladığı yaptırımlar, ülkedeki otomotiv sektörünü de sekteye uğrattı. Dev üretici Daimler’in yanı sıra Peugeot, Renault ve Citroen gibi şirketler de Tahran’la ticareti durdurduklarını açıkladı.

Söz konusu olayların ardından harekete geçen İran, ABD yaptırımları nedeniyle ülkedeki faaliyetlerini durduran Fransız üreticilere daha önce imzalanan anlaşmaları hatırlattı. Yapılan anlaşmalarda gerekli garantilerin alındığını ifade eden İranlı yetkililer, Peugeot’nun ülkedeki otomotiv sektörünün hacmini azalttığını gerekçe göstererek tazminat talebinde bulundu.

Peugeot’dan talep edilecek tazminat miktarı henüz açıklanmazken, sekteye uğrayan otomotiv sektörünün ihtiyaç duyduğu parça tedarikinin yerli otomobil üreticisi “İran Khodro” tarafından sağlanacağı belirtildi.





https://www.aa.com.tr/tr/dunya/irandan-peugeotya-tazminat-talebi/1228370