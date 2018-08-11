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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İran, ABD yüzünden ülkedeki faaliyetlerini durduran Peugeot'dan tazminat istiyor

İranlı yetkililer ABD yaptırımları nedeniyle ülkedeki faaliyetlerine son veren Peugeot'ya daha önce yapılan anlaşmaları hatırlattı. Şirketin anlaşma şartları uyarınca tazminat ödemesini istedi.
9 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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İran, ABD yüzünden ülkedeki faaliyetlerini durduran Peugeot'dan tazminat istiyor
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ABD yönetiminin İran’la nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinden sonra açıkladığı yaptırımlar, ülkedeki otomotiv sektörünü de sekteye uğrattı. Dev üretici Daimler’in yanı sıra Peugeot, Renault ve Citroen gibi şirketler de Tahran’la ticareti durdurduklarını açıkladı.

Söz konusu olayların ardından harekete geçen İran, ABD yaptırımları nedeniyle ülkedeki faaliyetlerini durduran Fransız üreticilere daha önce imzalanan anlaşmaları hatırlattı. Yapılan anlaşmalarda gerekli garantilerin alındığını ifade eden İranlı yetkililer, Peugeot’nun ülkedeki otomotiv sektörünün hacmini azalttığını gerekçe göstererek tazminat talebinde bulundu.

Peugeot’dan talep edilecek tazminat miktarı henüz açıklanmazken, sekteye uğrayan otomotiv sektörünün ihtiyaç duyduğu parça tedarikinin yerli otomobil üreticisi “İran Khodro” tarafından sağlanacağı belirtildi.



https://www.aa.com.tr/tr/dunya/irandan-peugeotya-tazminat-talebi/1228370 Yorum Yaz
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stalker(1979) 9 ay en beğenilen
Peugeot tazminat filan vermezse İran da Peugeot un iran daki fabrikasındaki aletler ile
Peugeot otomobillerini üretmeye devam etsin üstüne Khodro markası taksın
Onlar İran ile imzaladıkları anlaşmalara uymuyorsa İran neden anlaşmalara uysun ki?
Peugeot tazminat filan vermezse İran da Peugeot un iran daki fabrikasındaki aletler ilePeugeot otomobillerini üretmeye devam etsin üstüne Khodro markası ...
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2 Yanıt Yanıtla +61
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Akhenatonnn 9 ay
bizdd doları altını bu hale getirenlerden tazminat isteyebilicezmi,cepte kuruş yokken yol yaptı yeaaaa diye halayamı katılıcaz.
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Morphinz 9 ay
Birisinin artık şu şerefsiz ABD'ye gününü göstermesi gerekiyor.
Kuzey Kore'yi küçük enişte gibi üstlerine salalım bence.
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Huseyin-ZST 9 ay
Sermayenin dini, imanı, hoşgörüsü olmaz. Mantığı olur. Çıkarı nerede ise, oraya gider.
ABD, İran ilişkilerini gererken, İran'da yatırım yapan bir yabancı sermaye, artan riskten rahatsız olup uzamak isteyebilir mesela...
Bunun olacağını bilen ABD sırf bu yüzden İran ilişkilerini germek isteyebilir.
Aynı şekilde, İran'da artan rahatsızlık ortamını faydalarına çevirip, bir liberal yönlü bir değişim yakalamak istenebilir. Bu durumda o Peugeot falan kaybedeceğinin katlarını kısa sürede kazanacaktır.
Özetle, sermayenin dini, dili, ırkı, mezhebi, vicdanı olmaz. Mantığı olur. Katar da sana yatırım yapsa bu böyledir. ABD de yapsa böyledir. Rusya da yapsa böyledir. Azeri de yapsa böyledir. Alman da yapsa böyledir. Artık kalın kafanıza şunu bir sokun yahu!

Kendimden örnek vereyim: İş adamıyım diyelim. Balkanlar'da bir e-ticaret düzeni kuracağım. Ana merkez arıyorum. Vergiler az, maliyetler düşük diye Karadağ'ı seçtim diyelim. Karadağ ile Sırbistan ilişkileri şimdilik pek kötü değil. Karadağ-Bosna ilişkileri iyi. Hırvatistan-Karadağ ilişkileri de iyi. Eyvallah. Girdim. 5 yıl sonra işler değişmeye başladı. Sırbistan'ın biti kanlandı. İktidar değişti. Milliyetçi-muhafazakar bir dümbelek iktidara geldi. Memleketin cahillerine sapır saçma şeyler pompalıyor. Ampır ampır konuşuyor mal. Her konuda bir bilgisi varmış gibi, her şeye maydonoz oluyor. Durmadan ortam geriliyor. Bu arada da sık sık Karadağ'ı hedef gösteriyor. Param Karadağ'da. Karadağ risk altında. Yatırımcı olarak benim Karadağ ile hiçbir alıp veremediğim yok. Ama risk yükseldi. İlk düşüneceğim şey, tası tarağı toplayıp, işi Hırvatistan veya Slovenya'ya taşımak olur. Karadağ'lının kara kaşına, kara gözüne mi bakacağım? Bakmam. Risk algıma göre, "yetti" dediğim noktada çizgimi çekerim. Kaç Karadağlı işsiz kalacaksa, o kadarı işsiz kalır.
Aynı şekilde finansal aktörler de böyle. Yatırımcı, Türk'ün kara kaşına, kara gözüne meftun mu? Para kazanmak için gelmiş, ülkene paranı koymuş. Risk algısı değiştiği anda, o kişinin kendi belirlediği çizgi aşıldığı anda, yatırımca tası tarağı toplar gider. Gelirken "hoşgeldin, sefalar getirdin" diye naralanan tipler, yatırımcı giderken arkalarından "Hayin! FEDÖCÜ, ABD Ajanı" falan diye haykırıyor. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?
Yatırımcı yatırım yapacak. Verilere bakıyor şimdi. Hukuk sıralamasında her geçen gün daha da gerileyen bir Türkiye var. Darbe girişimi atlatmış. OHAL ilan edilmiş. Ülke yıllardır OHAL ile yönetiliyor. Olağanüstülük yeni normalimiz oldu resmen. Darbe dediğin cücük kadar adamla yapılan bir iş. Bu vesile ile içeride olanlar on binlerce kişi. KHK ile tek gecede istediğini yapabiliyor adamlar. Yargıda hakkını arayamıyorsun. Arayıp bulmayı becersen, bulman yıllar sürüyor. Yatırımcı Türkiye'de ihtilafa düşse ne olacak? Hakkını hangi hukukla alacak? Aklını peynir ekmekle mi yedi? Ben malım, Türk olduğum için, bir hıyar vatansever duygu ile burada yatırım yaptım. Ben bile pişmanım ulan! Yabancı niye gelsin?

Benzer durumlar İran'da da var. Ek olarak Trump gibi bir dangalağın varlığı da büyük problem. Bir laf ediyor, bir anda ortam geriliyor. Parasını korumak isteyen yatırımcıya bu kazanca karşılık bu risk yüksek geliyor, tası tarağı toplayıp gidiyor.
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Herkes düşman, herkes kötü de, bu insanların eline bu kadar kozu sen vermedin mi? Şimdi niye ağlıyorsun o zaman? Daha yapıcı, sakin, alttan attan başka ülkelerle koalisyonlar kurarak, ortak hareket ederek bu işi ele alsaydın, Trump gibi bir barzoyu cuk diye ketenpereye getirebilirdin. Bir ülkenin dış ilişkiler gücü, sahip olduğu müttefiklik bağlarına oranla yüksektir ya da düşüktür. Türkiye neden yapayalnız? Bunu niye deşmiyorsunuz? Niye herkes ile kavgalıyız?
Sonra biri osursa Türkiye'de fırtına çıkıyor. Osurana cödürdüyorsunuz. Bağlarınız kuvvetli olsa, fırtına çıkmaz, çoğu çoğu "Buraları da pis koktu, ehtiyar sen mi ossurdun?" diye sorardınız Trump'a...
İran'da da aynı durum. Bu duruma düşersen, bundan faydalanmak isteyen elbet olacaktır. Bundan faydalanana mı kızacaksın, yoksa seni faydalanmaya açık hale getirenlere mi kızacaksın? Seni bu duruma kimler düşürdü? Bir düşün hele...
Kısaca, doğru soruları sormanız lazım. Konunun etrafında dolaşıyorsunuz hep. Hiç doğru soruyu soramıyorsunuz. Biliyorsunuz da içten içten. Ama bilmemiş olmak istiyorsunuz. Daha mutlusunuz öyle çünkü. Daha huzurlu olacaksınız. Ama bu gözünü kapama alışkanlığının sonunda giren hep size giriyor be gülüm. Varsın huzursuz ol. Varsın mutsuz ol. İçten içe bildiklerini kabullen bir artık. Vücudumuzdan artık Fekaloma dönmüşleri bir atalım. Önümüze bakalım, yolumuza bakalım? Olmaz mı?
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Father Torque 9 ay
Fransız firmalarının ABD'den ne çekincesi varmış da bu tehdide boyun eğmişler anlamadım. Zaten Fransız araçları ABD'de yok diye biliyorum.
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WB 9 ay
Bence kilistari abd ye gonderelim, karistirsin biraz oralari..
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Witcher3 9 ay
Şu kore abd ye nükleer leri sallayacaktı arka arkaya of of ya.
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Mendieta58 9 ay
Bu trump denen yaratık iyice dünyanın başına bela oldu
Fransız firmaları neden faaliyetleri durdurdu,ne ile tehdit edildiler sonuçta amerika pazarında yoklar.Amerika dan malzeme falan mı tedarik ediyorlar acaba,o yüzden mi boyun eğdiler
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TinyWarrior 9 ay
İslam ve asya ülkeleri bir araya gelerek bu şekilde tekelleşen amerika'ya bir misilleme yapması gerek. Yoksa tek bir islam devleti veya asya ülkesi tek başına başa amerika ile başa çıkamaz. Hep birlikte ambargo uygulanırsa amerika geri adım atacaktır. Arkadaşında dediği gibi bu şekilde devam ederse bu kış baya sıcak geçecek.
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haylaz__ 9 ay
Kötü komşu mal sahibi yapar
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jac0B0 9 ay
Sonra yerli araba neden bu kadar onemli diyosunuz.
Ulkeler icin kilit noktalardan biridir otomobil uretimi, bunu anlayin artik.
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haberelectro 9 ay
Iranin hakim bitki ortusu pejo zaten. Onun disinda yerli uretim birkac eften puften araba var. Kotu oldu onlar icin.
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DoctorEconomy 9 ay
Demekki Fransız Alman bile olsan birilerinin kaba etini yalamadan büyüme olmuyormus. En basitinden önceki çalıştığım şirkette Ermeni kökenli birisi ile büyük hacimli bir ticaretimiz olacak ama sohbet soykırım vs uzadı gitti tartışma çıktı ben o firmaya mal verme taraftarı olmadım adamı kapı dışarı ettim ama bizim şirketteki Alman ortaklardan birisi gelip benimle konuştu alttan girdi üstten çıktı imza için ikna etti sayılır tabi bu arada Ermeni ile de konuşmuş pişman oldu vs diye neyse tekrar bir araya geldik adam benden özür diledi benden de özür bekliyormuş ben özür felan dilemedim yani bizim Alman dayı para için arabulucu olmuş kendince bahaneler üretmiş ben tekrardan mal vermedim mal verilmeden önce teslim edilmeden alınan güvence bedelini satış bedelinin %50 den %85 olursa imza atarım dedim tekrar gönderdim adamı yani demem o ki adamlar para için neler neler yapıyor yalakalar
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