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    Türkiye, en çok Peugeot satılan beşinci ülke oldu

    Türkiye, 2024 yılında en fazla Peugeot satılan beşinci ülke olurken aralık ayında ise Fransa'dan sonra ikinci sırada yer aldı.                                   
    Türkiye, en çok Peugeot satılan beşinci ülke oldu Tam Boyutta Gör
    Peugeot, pazara sunduğu yeni nesil modelleriyle Türkiye pazarındaki performansını aralık ayında da korudu ve başarılı bir yılı daha geride bıraktı. Aralık ayında gerçekleştirdiği 10 bin 629 adetlik satışla toplam pazarda 5’inci sırada yer alan Peugeot, yüzde 6,2 paya ulaştı.

    Marka, 2024 yılını ise toplam pazarda 73 bin 542 adetlik satışla tamamladı. Yüzde 5,9’luk pazar payıyla yılı 5’inci sırada tamamlayan şirket, 2023 yılındaki pazar sıralamasını da korumuş oldu. Marka, 2024 yılında gerçekleştirdiği 53 bin 886 adetlik otomobil satışıyla yüzde 5,5, 19 bin 656 adetlik ticari araç satışıyla da yüzde 7,6 pazar payı elde etti. Peugeot, böylece 2024 yılında tamamen yenilediği hafif ticari araç modelleri ile 2023 yılındaki pazar payını koruyarak Türkiye hafif ticari araç pazarını da toplamda 4’üncü sırada tamamlamış oldu.

    Türkiye, en çok Peugeot satılan beşinci ülke oldu Tam Boyutta Gör
    Peugeot’nun B-SUV segmentindeki iddialı oyuncusu 2008, aralık ayında gerçekleştirdiği 3 bin 446 adetlik satışla segmentinde yüzde 16,7 payla lider oldu. Peugeot 2008, ulaştığı 18 bin 612 adetlik satışla 2024 yılı toplamında da B-SUV’un lideri oldu. Aracın elektrikli versiyonu da BEV (bataryalı elektrikli araç) pazarında segmentinin önde gelen modelleri arasında yerini aldı. Aralık ayında yüzde 13,9 pazar payıyla segmentinde 4’üncü sırada yer alan Peugeot E-2008, 2024 yılı toplamında ise 1523 adetlik satışa ulaştı ve yüzde 26,6 payla segmentinin lideri oldu.

    Markanın C-SUV modeli Peugeot 3008, yılı 16 bin 221 adetlik satışla tamamladı. Yenilenen modelleriyle birlikte SUV segmentindeki gücünü koruyan Peugeot, aralık ayında toplam SUV segmentinde 7 bin 228 adetlik satışa ulaştı. Yüzde 9,2 segment payı elde eden marka, pazarda ikinci sırada yer aldı. Peugeot SUV’ların 2024 yılı toplam satışı ise 48 bin 622 adetle yüzde 8,7 paya ulaştı.

    Türkiye, en çok Peugeot satılan beşinci ülke oldu Tam Boyutta Gör
    Peugeot Türkiye’nin 2024 yılındaki başarısında, hafif ticari araç pazarındaki gücü de etkili oldu. 2024 yılı toplamında 11 bin 930 adetlik satış rakamına ulaşan Peugeot Rifter, bir önceki yıl olduğu gibi 2024’ü de segmentinin lideri olarak tamamladı. Araç, bu performansıyla yüzde 18,6’lık güçlü bir paya ulaştı. Marka, 19 bin 656 adetlik toplam hafif ticari araç satışıyla da 2024 yılını 4’üncü sırada tamamladı.

    2024’ün kendileri için iyi bir yıl olduğunu söyleyen Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gupse Kaplan, “Peugeot olarak Türkiye pazarındaki büyümemiz devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ulaştığımız 73 bin 542 adetlik satışla toplam pazarda 5’inci sırada yer aldık. Global tarafta da yükselişimiz sürdü. Aralık ayında gerçekleştirdiğimiz 10 bin 629 adetlik toplam satışla Fransa’dan sonra en fazla Peugeot’nun satıldığı ikinci ülke olduk. 2024 yılını da dünyada 5’inci ülke olarak tamamladık” dedi.

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    Şampanya kulesine direnen süspansiyon

    B
    berkandinçay 1 gün önce

    Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)

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