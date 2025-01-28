Türkiye, en çok Peugeot satılan beşinci ülke oldu

Marka, 2024 yılını ise toplam pazarda 73 bin 542 adetlik satışla tamamladı. Yüzde 5,9’luk pazar payıyla yılı 5’inci sırada tamamlayan şirket, 2023 yılındaki pazar sıralamasını da korumuş oldu. Marka, 2024 yılında gerçekleştirdiği 53 bin 886 adetlik otomobil satışıyla yüzde 5,5, 19 bin 656 adetlik ticari araç satışıyla da yüzde 7,6 pazar payı elde etti. Peugeot, böylece 2024 yılında tamamen yenilediği hafif ticari araç modelleri ile 2023 yılındaki pazar payını koruyarak Türkiye hafif ticari araç pazarını da toplamda 4’üncü sırada tamamlamış oldu.
Markanın C-SUV modeli Peugeot 3008, yılı 16 bin 221 adetlik satışla tamamladı. Yenilenen modelleriyle birlikte SUV segmentindeki gücünü koruyan Peugeot, aralık ayında toplam SUV segmentinde 7 bin 228 adetlik satışa ulaştı. Yüzde 9,2 segment payı elde eden marka, pazarda ikinci sırada yer aldı. Peugeot SUV’ların 2024 yılı toplam satışı ise 48 bin 622 adetle yüzde 8,7 paya ulaştı.
2024’ün kendileri için iyi bir yıl olduğunu söyleyen Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gupse Kaplan, “Peugeot olarak Türkiye pazarındaki büyümemiz devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ulaştığımız 73 bin 542 adetlik satışla toplam pazarda 5’inci sırada yer aldık. Global tarafta da yükselişimiz sürdü. Aralık ayında gerçekleştirdiğimiz 10 bin 629 adetlik toplam satışla Fransa’dan sonra en fazla Peugeot’nun satıldığı ikinci ülke olduk. 2024 yılını da dünyada 5’inci ülke olarak tamamladık” dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)