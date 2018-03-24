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İranlı hackerlar ''31 terabaytlık'' veri çalmakla suçlanıyor

ABD Adalet Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamaya göre İranlı 9 hacker dünya genelinde yüzlerce üniversiteden ve onlarca şirketten toplam 31 terabaytlık veri çaldı.
1 yıl
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Güvenlik
Furkan Babur
Yazar
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İranlı hackerlar ''31 terabaytlık'' veri çalmakla suçlanıyor
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ABD Adalet Bakanlığı İranlı 9 kişiden oluşan bir hacker grubunu bugüne kadar devlet destekli en büyük siber saldırı faaliyetlerinden birini yürütmekle suçluyor. İranlı 9 hackerın 2013 yılından itibaren büyük bir kısmı ABD'ye yönelik olmak üzere dünya genelinde çok sayıda üniversiteyi ve şirketi hedef alarak 31 terabaytlık akademik veriyi ve fikri mülkiyet hakkını çaldığını belirten yetkililer bu faaliyetlerin İran hükümeti ve İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun emriyle yapıldığına dikkat çekiyor. 


Türkiye de hedefler arasında 

İranlı hackerların toplamda 15 milyar sayfalık veriyi ele geçirdiği belirtiliyor. Suçlamalara göre hackerlar, İran'daki üniversitelerde kullanılmak üzere ABD'deki 144 üniversiteden akademik verilere ulaşmış durumda. Ayrıca aralarında Türkiye, İngiltere, Almanya, Kanada, Güney Kore, İsrail ve Japonya'nın da bulunduğu 21 farklı ülkedeki toplam 176 üniversitenin de hackerların hedefleri arasında olduğu ve bu üniversitelere ait akademik verilerin de ele geçirildiği suçlamalar arasında yer alıyor. Hackerlar ABD'deki 47 şirkete ait ticari sırlara da erişim sağlarken  Çalışma Bakanlığı ve Federal Enerji Düzenleme Komisyonu gibi hükümet organlarının verilerini de ele geçirmeyi başarmış.


Washington'da düzenlenen toplantıda konuşan davaya bakan Adalet Bakanlığı avukatı Geoffrey Berman, İran hükümetinin ''mümkün olduğu kadar çok bilgi çalmak'' amacıyla ABD'nin bilgisayar ağlarına sistematik saldırılar düzenlediğini dile getirdi. Berman ''Hackerlar ülkemizin harika beyinlerinin yeniliklerini ve fikri mülkiyet haklarını hedef aldı.'' derken hackerların göz altına alınmamasına karşılık iddianamenin hayatlarını büyük ölçüde kısıtlayacağını vurguladı.


ABD'de yargılanma ihtimalleri düşük 

Tabi İran ile ABD arasında suçluların iadesine yönelik bir anlaşma bulunmadığı için Adalet Bakanlığı'nın suçlamaları karşısında hackerların ABD'de mahkeme karşısına çıkma ihtimali oldukça düşük. Bununla birlikte hackerların kimliklerinin ve fotoğraflarının yetkili makamlarla paylaşıldığını belirten FBI Genel Müdür Yardımcısı David Bowdich hackerların tatil ve seyahat planlarını yaparken kendilerini özgür hissedemeyeceklerini düşünüyor. Hackerlar İran dışına seyahat ederse ABD ile suçluların iadesi konusunda anlaşması bulunan 100'den fazla ülkede iade tehlikesiyle karşılaşabilir.


Bakanlık, İran vatandaşı 9 hackerın yanı sıra 2013 yılında kurulan Menba Enstitüsü'ne yönelik de suçlamalar ve bir dizi yaptırım kararı açıkladı. İran'ın, ticari sırları çalmak için kurduğu düşünülen enstitünün hackerların faaliyetlerinde onlara destek sağladığı belirtiliyor. 


http://www.bbc.com/news/world-us-canada-43519437 Yorum Yaz
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hareketliperde 1 yıl en beğenilen
Abd her gün insanların cebinden ismini koyamadığım kadar veri çalıyor. Çıkıp kimse ne yapıyorsunuz da demiyor
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ALKaraca 1 yıl
İranın hakkıdır helali hoş olsun bilgilerin. ABD den bilgi alıyorlar ya, hoşgörülebilir.
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interwap 1 yıl
Hep ABD mi çalacak?
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Tensi 11 ay
Bu olay "eger gercekse tabii" calmak degil de amerikalilar tarafindan calinanlarin bir kisminin geri alinmasi olarak gorulebilir. Malum amerikalilar her konuda yalan soyleyen bir toplum. Mesela yikmak pardon demokrasi getirmek istedikleri her ulkede mutlaka kimyasal silah oluyor. Tabii bu iddialar da nedense hic bir zaman ispatlanamiyor bir turlu.
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kımyasal 1 yıl
Çalıyorlar ama hizmet ediyorlar
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interwap 1 yıl
Hep ABD mi çalacak?
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ALKaraca 1 yıl
İranın hakkıdır helali hoş olsun bilgilerin. ABD den bilgi alıyorlar ya, hoşgörülebilir.
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Tugrul_512bit 1 yıl
Amd inteli, intel amdyi gambazladı ama o panoda şu isimleri göremedik:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Hadi nvidiayı da koyalım onun da soc u, telemetry'si var.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Az daha unutuyordum, microsoftun da var ama onu geçelim, o işletim sistemi sonuçta. notepad açıp birşey yazıp kapadığınızda bile taramaya hakkı var ve tarıyor da ama işletim sistemi. İşletmek kolay değil.
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hareketliperde 1 yıl en beğenilen
Abd her gün insanların cebinden ismini koyamadığım kadar veri çalıyor. Çıkıp kimse ne yapıyorsunuz da demiyor
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