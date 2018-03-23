Facebook'u silin kampanyasına Elon Musk'tan büyük destek!

WhatsApp kurucusu Brian Acton'ın ardından Tesla ve SpaceX firmalarının CEO'su olan Elon Musk'tan da Facebook'u silin kampanyasına destek geldi. 2 milyardan fazla kullanıcısı bulunan sosyal medya devi Facebook'u silin kampanyasına atmış olduğu bir Tweet ile destek veren Musk, Tesla ve SpaceX firmalarının Facebook hesaplarını kapattı. Musk, Brian Acton'ın atmış olduğu Tweet'e yorum yaparak Facebook'u silin kampanyasına destek olacağının sinyallerini vermişti.

#deletefacebook hashtagı ile başlayan Facebook'u silin kampanyası Londra merkezli bir veri analiz firmasının, 2015 yılında 50 milyon Facebook kullanıcısının izni dışında veri topladığının ortaya çıkmasıyla başladı. Facebook tarihinin en büyük veri sızıntısı olarak nitelendirilen skandalın anlaşılmasıyla birlikte Facebook'a tepkiler çığ gibi yağdı.

Facebook CEO'su Marc Zuckerberg: "Açıkçası bu bir hataydı. Bu tür hataların ileride gerçekleşmemesinden emin olmamız lazım. Yaşanan veri sızıntısı olayından dolayı gerçekten çok üzgünüm. İnsanların verilerini korumak için sorumluluğumuz var." demişti. Facebook tarafından yapılan bu açıklama kamuoyu nezninde hiç de hoş karşılanmadı. Bakalım Facebook'u silin kampanyasının ucu nereye kadar gidecek.

http://fortune.com/2018/03/23/elon-musk-deletes-spacex-tesla-facebook-pages/