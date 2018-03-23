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Facebook'u silin kampanyasına Elon Musk'tan büyük destek!

Facebook tarihinin en büyük veri sızıntısının ortaya çıkmasıyla başlayan Facebook'u silin kampanyasına destek çığ gibi büyüyor. Elon Musk, Tesla ve SpaceX firmalarının Facebook hesaplarını kapattı.
1 yıl
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Web Siteleri
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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WhatsApp kurucusu Brian Acton'ın ardından Tesla ve SpaceX firmalarının CEO'su olan Elon Musk'tan da Facebook'u silin kampanyasına destek geldi. 2 milyardan fazla kullanıcısı bulunan sosyal medya devi Facebook'u silin kampanyasına atmış olduğu bir Tweet ile destek veren Musk, Tesla ve SpaceX firmalarının Facebook hesaplarını kapattı. Musk, Brian Acton'ın atmış olduğu Tweet'e yorum yaparak Facebook'u silin kampanyasına destek olacağının sinyallerini vermişti. 
 
#deletefacebook hashtagı ile başlayan Facebook'u silin kampanyası Londra merkezli bir veri analiz firmasının, 2015 yılında 50 milyon Facebook kullanıcısının izni dışında veri topladığının ortaya çıkmasıyla başladı. Facebook tarihinin en büyük veri sızıntısı olarak nitelendirilen skandalın anlaşılmasıyla birlikte Facebook'a tepkiler çığ gibi yağdı. 
Facebook CEO'su Marc Zuckerberg: "Açıkçası bu bir hataydı. Bu tür hataların ileride gerçekleşmemesinden emin olmamız lazım. Yaşanan veri sızıntısı olayından dolayı gerçekten çok üzgünüm. İnsanların verilerini korumak için sorumluluğumuz var." demişti. Facebook tarafından yapılan bu açıklama kamuoyu nezninde hiç de hoş karşılanmadı. Bakalım Facebook'u silin kampanyasının ucu nereye kadar gidecek. 

http://fortune.com/2018/03/23/elon-musk-deletes-spacex-tesla-facebook-pages/ Yorum Yaz
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Kefelon 1 yıl en beğenilen
Görünen o ki birileri Facebook'un fişini çekmiş...
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ozmenakif 1 yıl Kefelon
Mark Bey haracını aksattı herhalde.
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Whippoorwill 1 yıl
Sonu bir yere gitmeyecek. Sessiz sedasız tekrar aktif edilecek hesaplar ve olay kapanacak.
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The Hollow 1 yıl
Elon Musk zaten Mark'ı yapay zeka konusunda saçma sapan konuştuğu, çok bilmişliği yüzüneden sevmiyordu. Facebook'a bir tokat'ta o çaktı. Helal olsun.
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ay_sema 1 yıl
Bunlar geçici şeyler
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ertrk6 1 yıl
Facebook'u kim adamakıllı kullanıyor ki artık :D
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HakanG22 1 yıl
İnstagram ını da kapatsın
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melihguler 1 yıl
instagram fotoğraflarına bakıp bakıp iç çekerken numarasını alsamda whatsapptan mesaj atsam dediğiniz kız/erkek güruhlarını etkilemeyecek bir eylem. feysboogh çoook banaaall. Nede olsa artık face kullanan çok olmadığı için yolumuzua instagram ve whatsapp ile devam edeceğiz. aaxaxaxaxaxa. Büyük paradoks ve saçma eylem. Eyleme destek verenler aynı şöyle oluyor, "bi küfür etme a... k..." gibi
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AirSupport 1 yıl
Adamsan silersin ne :)
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kımyasal 1 yıl
Amerika'da birilerine saldırılıyorsa bilin ki o kişi masum.
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Haplo 1 yıl
Bir SpaceXBook açsın da gelelim bari. Facebook olmadan facebookta yaptığımız işleri nerede yapacağız? Yıllardır görmediğimiz, konuşmadığımız insanlara işimiz düştüğünde nereden ulaşacağız? Onların bize işi düştüğünde nasıl yardım edeceğiz? Nerede aynı ilgi alanına sahip insanları toplayıp kolayca gruplar oluşturacağız? Oyun, teknoloji, donanım, yazılım, bilim, eğlence, siyaset, gündem takip etmek için her bir kategoride 10 tane siteyi mi takip edeceğiz? Haber takip etmek için her gün 50 ayrı sitede sayfa sayfa vakit geçirene kadar hepsini tek çatı altında takip etmek var. Bu habere bile DonanımHaber'in facebook sayfasından ulaştım da geldim. Telefonlara da zırt pırt reklam mesajı geliyor ama konuşmak, mesajlaşmak, hat sahibi olmak bedava değil. Mail var desen, onu da instant messaging olarak kullanan tek millet Japonlar heralde, katlanır kapaklı tuşlu telefondan bile birbirilerine mail atıyorlar; dünyanın geri kalanında mail yalnızca bir siteden üyelik almak, şifreni unutursan hesap kurtarmak ve resmi ticâri ilişkilerde kullanılmak üzere tutuluyor. He bir de sağdan soldan bildirim, kampanya, reklam geliyor ama onların da %99'u spam gelmişçesine bakılmadan toplu toplu siliniyor; yani o iş de olmaz.
Elon'u severiz, açsın SpaceXBook gelelim; yoksa "ben sildim, siz de silin" ile bir yere varamayız, anca boş yapar.
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zolzauza 1 yıl
Cortingen şıtrayze yani :)
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eulogy 1 yıl
Sorun Mark Abimizin yapay zeka çalışmalarının Amerikan Devleti kontrolünde olmamasını istemesi.
Daha önce de yazdım;
Elon Musk haberlerinden beyni sulanmış kitle o zaman da Mark'a saldırmıştı. Oysa o tartışmada Zuckerberg sonuna kadar haklıydı.
Filmlerden örnekler verilip Zuckerberg küçümsenmeye çalışılmıştı. Oysa filmlerde dünyayı ele geçirmeye çalışan yapay zekaların hemen hemen hepsi devlet destekli veya devlet kontrolünde.
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Guest-F2673E0F4 1 yıl eulogy
Evet gördük sonra Facebook un yapay zekası yeni dil yaratıp onla konuşmaya baslayinca kapatmislardi valla Facebook u 5 yıldır instagram i 1 yildir kullanmiyordum ergen isi snapchat ile isim bile olmadı Twitter WhatsApp YouTube üçlüsü ile mutlu mutlu yaşıyorum daha fazla sosyal medya = Mutsuzluk ve zaman kaybı ayrica mobil İnternetini farkında olmadan hizlica sömürüyorsun Instagramda saatlerimi harcıyorum onu sildigimden beri o vaktimi kitap okuyarak film izleyerek geçiriyorum. Bana kalırsa yapay zeka basit isleri fonksiyonlari yapmak icin programlanmali örneğin araba kullanmak uçak ucurmak vb gorevler insandan daha zeki ve dusunebilen bir makineye ihtiyacımız yok olacaksa bile oldurmemeye ve insanlara itaat uzerine programlanmali.
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tesla, elon musk ve
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