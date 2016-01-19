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Iron Maiden'in mobil oyunu bu yaz geliyor

Dünyaca ünlü İngiliz heavy metal grubu Iron Maiden, yeni çalışması "Iron Maiden: Legacy of the Beast" ile oyun dünyasına geri dönüyor. Grubun bu seferki yeni hedefi mobil platformlar.
3 yıl
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9
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Iron Maiden'in mobil oyunu bu yaz geliyor
 
1975 yılında Londra'da kurulan dünyaca ünlü İngiliz heavy metal grubu Iron Maiden, "Iron Maiden: Legacy of the Beast" isimli yeni mobil oyununu duyurdu.
iOS ve Android platformları için "Roadhouse Interactive" ile "50cc" firmaları tarafından geliştirilmeye başlanan Iron Maiden: Legacy of the Beast, RPG temalı bir oynayışa sahip olacak. Oyunda kişiler grubun maskotu Eddie ile sanal dünya içerisinde keşifler gerçekleştirecek, zamanda yolculuk yapabilecek ve birçok farklı düşman karakter ile savaşabilecek. Beklendiği üzere Iron Maiden'in harika şarkıları üzerine kurulacak oyun, bu açıdan daha önce duyulmamış canlı konser kayıtlarını da beraberinde getirecek.
Iron Maiden: Legacy of the Beast'in önümüzdeki yaz aylarında hem Apple App Store hem de Google Play Store üzerindeki yerini alacağı belirtiliyor. Büyük grubun aşağıda videosu yer alan 1999 yılında PC platformu için kullanıma sunulmuş Iron Maiden - ED Hunter isimli bir oyunu da bulunuyor.

http://www.tweaktown.com/news/49742/mobile-game-based-iron-maiden-mythology-coming-summer/index.html Yorum Yaz
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b1gRepublic 2 yıl
Merakla bekliyorum
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aycibin 2 yıl
tarzından sebep çok ünlenmese de Brutal Legend'ı oynayıp bitirmiştim ps3'te.çok güzel ve yaratıcı oyundu ama rock ve metal dinlemiyorsanız tabi çok keyif vermeyebilir.ama baya keyifli ve renkli bir oyundur


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DH Misafiri 2 yıl
Maiden:Legacy Of The Beast oyunu son güncellemeden sonra açamıyorum yeniden indirdim yine olmadı ne yapabilirim ne tür sitelerden yardım alabilirim?
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mcht38 3 yıl
Guzel oyuna benziyor
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Neoi 3 yıl



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DreamofMirrorss 3 yıl
RPG sevmem ama sırf Iron Maiden için oynanır.Bu arada grup üyelerinin soundu ile müzik dinlemek istiyorsanız Maiden Audio indirebilirsiniz
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Bender B. Rodriquez 3 yıl
Avenged sevenfold gibi olmasinda
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Haggard1963 3 yıl
Iron Maiden suphesiz ki Heavy Metal'in en naif halidir. Iste bunda dusunen bir kavim icin alinacak turlu ibretler vardir. (Eddie, 666)
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Lotusx 3 yıl
Hadi bakalım. Beklemedeyiz.
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