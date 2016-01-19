Iron Maiden'in mobil oyunu bu yaz geliyor

1975 yılında Londra'da kurulan dünyaca ünlü İngiliz heavy metal grubu Iron Maiden, "Iron Maiden: Legacy of the Beast" isimli yeni mobil oyununu duyurdu.

iOS ve Android platformları için "Roadhouse Interactive" ile "50cc" firmaları tarafından geliştirilmeye başlanan Iron Maiden: Legacy of the Beast, RPG temalı bir oynayışa sahip olacak. Oyunda kişiler grubun maskotu Eddie ile sanal dünya içerisinde keşifler gerçekleştirecek, zamanda yolculuk yapabilecek ve birçok farklı düşman karakter ile savaşabilecek. Beklendiği üzere Iron Maiden'in harika şarkıları üzerine kurulacak oyun, bu açıdan daha önce duyulmamış canlı konser kayıtlarını da beraberinde getirecek.

Iron Maiden: Legacy of the Beast'in önümüzdeki yaz aylarında hem Apple App Store hem de Google Play Store üzerindeki yerini alacağı belirtiliyor. Büyük grubun aşağıda videosu yer alan 1999 yılında PC platformu için kullanıma sunulmuş Iron Maiden - ED Hunter isimli bir oyunu da bulunuyor.

http://www.tweaktown.com/news/49742/mobile-game-based-iron-maiden-mythology-coming-summer/index.html