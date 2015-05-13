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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Işığın ittirme gücünü kullanan uzay aracı Kickstarter'da destek arıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Işığın ittirme gücünü kullanan uzay aracı Kickstarter'da destek arıyor
"Lightsail" adı verilen ve günlük hayatımızda hissetmesek de ışığın uyguladığı çok ufak kuvvet ile yol almayı amaçlayan uzay aracını daha önce bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Yaklaşık bir hafta sonra testlerine başlayacak projenin asıl hedefi 2016 yılında ilk büyük görevine başlayabilmek.

Bu görev için maddi sıkıntılar yaşayan The Planetary Society derneği ise çareyi Kickstarter projesi başlatmakta bulmuş. Lightsail'in ilk görevine hazır olması için 1.2 Milyon dolarlık bir bütçe gerekiyor ancak Kickstarter projesinin amacı 200 bin dolar olarak belirlenmiş. Daha gerçekçi bir hedef olması açısından 200 Bin dolar başarı noktası olarak belirlenirken bu paranın toplanması halinde uzay aracının yapımına destek sağlanmış olacak.
Işığın ittirme gücünü kullanan uzay aracı Kickstarter'da destek arıyor

Bunun dışında gelecek destekler ise son sürümün yapımın ve testler için harcanarak derneğe zaman kazandıracak. Kickstarter'da ki bir çok proje genellikle platformu ön sipariş almak için kullanırken Lightsail'de böyle bir durum tabii ki söz konusu değil. Bu durumda bağış yapan kişilere de desteklerinden dolayı tişört, poster ve adınızın Lightsail ile birlikte uzaya gönderilmesi gibi hediyeler verilecek.
Proje kısa süre içerisinde yaklaşık 95 bin dolarlık bir destek toplamış durumda. Kickstarter'da 43 gün daha destekçi arayacak olan Lightsail belirlediği hedefi rahat bir şekilde geçerek 2016 görevi için önemli bir adım atacağa benziyor.Projede 1 dolardan başlayan ve 10 000 dolara kadar çıkan bağış seçenekleri mevcut, dileyen kullanıcılar son durumu takip etmek için aşağıdaki linke tıklayabilirler.


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Umutcan 4 yıl en beğenilen Guest_976545
1myst

1976 yılında Talk Show programına bir bilim adamı çıkıyor ve bundan bahsediyor. Sene oldu 2015 Şu yaşıma geldim daha bizim tvlerde böyle bir şeye rastlamadım. Türkiye'nin hali içler acısı. Ülkemiz daha o bilinç, kültür seviyesine ulaşamamış. Üniversitelerimiz ne işe yarıyor acaba. Bilim üretebiliyorlar mı Bilim?! Görünüşe göre hayır.

Çıksa bile rating almaz, o yüzden yayınlamıyorlar. Halkın böyle şeylere ilgisi olacak en başta. Yıl 2015... televizyonda nelerin konuşulduğu, halkın, siyasilerimizin hala geçmişten kalma neleri tartıştığı ortada.
Üniversiteler desen uç noktadaki siyasi grupların yatağı olmuş. Sağcısı solcusu, kürdü hepsi bir yandan gürültü yapmaktan başka birşey yaptıkları yok. Ders çalışana da gürültüleriyle mani oluyorlar.
Bu sadece bir perspektif, daha nice şeyler var. Yıllardır kafamızı boş şeylerle meşgul ediyorlar, bilime özendirme yok ki. Anca popüler kültüre özendiriyorlar o kadar. Herkes en kolay yoldan para kazanıp ünlüler gibi nasıl olurum onun peşinde.
Yüksek lisans ve akademik kariyere ilgi çok az, ben de öğrenciyim oradan biliyorum. İnsanlar akademik kariyer ve dolayısıyla bilimsel çalışma gibi alanlara yönelmiyorsa üniversiteler ne yapsın. Adamların kapısı açık bekliyor.
Yapılan araştırmalar yetersiz, Türkiye'yi ilgilendiren önemli çalışmaların birçoğu zaten Almanlar, Fransızlar vs. tarafından yapılmış. Literatüre bakınca bizimkilerin hep sonradan onlara atıf yaptığını görüyoruz.
Öğrenciler gidecek orada yüksek lisansını, doktorasını yapacak kendini geliştirecek ve ortaya birşey sunacak ki üniversiteler birşey üretsin. Yoksa lisans mezunu olmanın değeri artık lise mezunu ile eşdeğer.
Bilmiyorum bu saatten sonra kafalar değişir mi, ama uzun bir süre değişeceğine inanmıyorum.
1myst1976 yılında Talk Show programına bir bilim adamı çıkıyor ve bundan bahsediyor. Sene oldu 2015 Şu yaşıma geldim daha bizim tvlerde ...
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ufuksan 4 yıl
Artık bu günler geride kaldı. Daha umut ile ileriye bakacağımız günler geldi. Ülke olarak çok ciddi işler yapıyoruz.
Umutcan
1myst 1976 yılında Talk Show programına bir bilim adamı çıkıyor ve bundan bahsediyor. Sene oldu 2015 Şu yaşıma geldim daha bizim tvlerde böyle bir şeye rastlamadım. Türkiyenin hali içler acısı. Ülkemiz daha o bilinç, kültür seviyesine ulaşamamış. Üniversitelerimiz ne işe yarıyor acaba. Bilim üretebiliyorlar mı Bilim?! Görünüşe göre hayır.
Çıksa bile rating almaz, o yüzden yayınlamıyorlar. Halkın böyle şeylere ilgisi olacak en başta. Yıl 2015... televizyonda nelerin konuşulduğu, halkın, siyasilerimizin hala geçmişten kalma neleri tartıştığı ortada. Üniversiteler desen uç noktadaki siyasi grupların yatağı olmuş. Sağcısı solcusu, kürdü hepsi bir yandan gürültü yapmaktan başka birşey yaptıkları yok. Ders çalışana da gürültüleriyle mani oluyorlar. Bu sadece bir perspektif, daha nice şeyler var. Yıllardır kafamızı boş şeylerle meşgul ediyorlar, bilime özendirme yok ki. Anca popüler kültüre özendiriyorlar o kadar. Herkes en kolay yoldan para kazanıp ünlüler gibi nasıl olurum onun peşinde. Yüksek lisans ve akademik kariyere ilgi çok az, ben de öğrenciyim oradan biliyorum. İnsanlar akademik kariyer ve dolayısıyla bilimsel çalışma gibi alanlara yönelmiyorsa üniversiteler ne yapsın. Adamların kapısı açık bekliyor. Yapılan araştırmalar yetersiz, Türkiyeyi ilgilendiren önemli çalışmaların birçoğu zaten Almanlar, Fransızlar vs. tarafından yapılmış. Literatüre bakınca bizimkilerin hep sonradan onlara atıf yaptığını görüyoruz. Öğrenciler gidecek orada yüksek lisansını, doktorasını yapacak kendini geliştirecek ve ortaya birşey sunacak ki üniversiteler birşey üretsin. Yoksa lisans mezunu olmanın değeri artık lise mezunu ile eşdeğer. Bilmiyorum bu saatten sonra kafalar değişir mi, ama uzun bir süre değişeceğine inanmıyorum.

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exxplorer 4 yıl
Çok yakar bu tüp taktıralım biz buna
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tropik17 4 yıl
Şimdi bu cihaz "önden çekişli mi, arkadan itişli mi"? Yoksa yandan çarklı mı?
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multiTYRT 4 yıl
1.2m dolar biraz iyimser bir rakam, hatta fazla iyimser. Özellikle bazı araçların milyar dolarla ifade edilen değerlerini göz önüne alırsak. O kadar hassas teknolojiye sahip bir araç çok daha fazla paraya mal olacaktır.
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1BilimAdamı 4 yıl
Böyle bağış sistemiyle şirket mi yürür?
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Neyinkafasi 4 yıl
Nasa bunu beğendi.
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crossmatch 4 yıl
Geçtiğimiz aylarda da karanlık bir madde keşfetmişlerdi. Bu teori ve o maddde birleşirse çok fena ilerleme kat edilebilir.
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