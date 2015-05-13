Işığın ittirme gücünü kullanan uzay aracı Kickstarter'da destek arıyor

"Lightsail" adı verilen ve günlük hayatımızda hissetmesek de ışığın uyguladığı çok ufak kuvvet ile yol almayı amaçlayan uzay aracını daha önce bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Yaklaşık bir hafta sonra testlerine başlayacak projenin asıl hedefi 2016 yılında ilk büyük görevine başlayabilmek.

Bu görev için maddi sıkıntılar yaşayan The Planetary Society derneği ise çareyi Kickstarter projesi başlatmakta bulmuş. Lightsail'in ilk görevine hazır olması için 1.2 Milyon dolarlık bir bütçe gerekiyor ancak Kickstarter projesinin amacı 200 bin dolar olarak belirlenmiş. Daha gerçekçi bir hedef olması açısından 200 Bin dolar başarı noktası olarak belirlenirken bu paranın toplanması halinde uzay aracının yapımına destek sağlanmış olacak.

Bunun dışında gelecek destekler ise son sürümün yapımın ve testler için harcanarak derneğe zaman kazandıracak. Kickstarter'da ki bir çok proje genellikle platformu ön sipariş almak için kullanırken Lightsail'de böyle bir durum tabii ki söz konusu değil. Bu durumda bağış yapan kişilere de desteklerinden dolayı tişört, poster ve adınızın Lightsail ile birlikte uzaya gönderilmesi gibi hediyeler verilecek.





Kickstarter - Lightsail Proje kısa süre içerisinde yaklaşık 95 bin dolarlık bir destek toplamış durumda. Kickstarter'da 43 gün daha destekçi arayacak olan Lightsail belirlediği hedefi rahat bir şekilde geçerek 2016 görevi için önemli bir adım atacağa benziyor.Projede 1 dolardan başlayan ve 10 000 dolara kadar çıkan bağış seçenekleri mevcut, dileyen kullanıcılar son durumu takip etmek için aşağıdaki linke tıklayabilirler.