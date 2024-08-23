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    Benzersiz ışık kontrol kabiliyeti gösteren “meta yüzeyler” geliştirildi

    Bilim insanları meta yüzeylerin hassas bir şekilde kontrol edilen termal radyasyon üretebileceğini keşfetti. Bu, askeri, tıbbi ve uzay uygulamalarında yeni nesil ışık kaynaklarının önünü açıyor.
    Benzersiz ışık kontrol kabiliyeti gösteren “meta yüzeyler” gelişt Tam Boyutta Gör
    ABD'li araştırmacılar, ışık kontrolünde çığır açan bir teknoloji geliştiriyor. New York City Üniversitesi'ne (CUNY) bağlı İleri Bilim Araştırma Merkezi'ndeki (ASRC) bilim insanları, meta yüzey (metasurface - nanometre ölçeğinde yapılandırılmış iki boyutlu malzemeler) adı verilen iki boyutlu malzemelerle termal radyasyonu hassas bir şekilde kontrol edebilmeyi başardı. Bu yenilik, askeri, tıbbi, jeoloji ve uzay uygulamaları için yeni nesil ışık kaynaklarının önünü açabilir.

    Araştırmayı yöneten Adam Overvig, “Meta yüzeyler genellikle piyasada bulunan lazerlerden çıkan lazer ışınlarını özelleştirmek için tasarlanır. Ancak bizim durumumuzda, meta yüzey aynı anda termal ışık üretip bunu özelleştiriyor," diyerek bu teknolojinin optik sistemleri küçültme potansiyeline dikkat çekti.

    Bilmeyenler için termal radyasyon, maddenin ısı kaynaklı rastgele dalgalanmaları sonucu ortaya çıkan bir tür elektromanyetik dalgadır ve çok geniş bir spektruma sahip. Bu, bir ampulün yaydığı ışığa benzetilebilir. Ancak bu ışık genellikle polarize değildir ve her yöne dağılır, bu da belirli ışık özelliklerine ihtiyaç duyulan uygulamalarda kullanımını sınırlar. Öte yandan, lazer ışığı belirli bir frekans, polarizasyon ve yön yayılımına sahip olması nedeniyle teknik uygulamalarda öncelikli olarak tercih ediliyor.

    Meta yüzeyler ile ışığı kontrol etme

    Benzersiz ışık kontrol kabiliyeti gösteren “meta yüzeyler” gelişt Tam Boyutta Gör
    Bu alandaki yenilikçi çalışmanın baş yazarlarından Adam Overvig, “Amacımız, dış lazer kaynaklarına ihtiyaç duymayan, ancak kendi termal radyasyonunun yayılmasını ve kontrol edilmesini sağlayan metayüzey teknolojisini mümkün kılmaktır,” dedi. Ekip, metayüzeylerin, belirli frekanslar, özelleştirilmiş polarizasyonlar ve hatta bir hologram oluşturabilecek istenen dalga biçimi gibi özelliklere sahip termal radyasyon üretebileceğini teorik olarak göstermişti. Şimdi ise bu öngörüleri deneysel olarak doğruladılar.

    Araştırma, termal radyasyonun tam kontrolünü sağlamak amacıyla, metayüzey tasarımını basitleştirerek tek katmanlı bir yapıya indirdi. Bu yeni tasarım, termal radyasyonun yönünü ve polarizasyonunu asimetrik olarak kontrol etme yeteneği sağladı. Bu yenilik, kompakt, hafif ve istenen spektral, polarizasyon ve uzamsal özelliklere sahip ışık kaynaklarının tasarımını mümkün kılacak bir adım olarak değerlendiriliyor.

    Benzersiz ışık kontrol kabiliyeti gösteren “meta yüzeyler” gelişt Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar, termal radyasyonun doğal olarak polarize olmadığını göz önünde bulundurarak, ışığın elektrik alanının dönel bir şekilde titreştiği dairesel polarizasyonu mümkün kılmaya odaklandı. Dairesel polarizasyon, günlük hayatta pek rastlanmasa da doğada önemli bir fenomen. Örneğin, peygamberdevesi karidesi bu polarizasyonu 'görebiliyor', ancak insanlar bunu algılayamıyor.

    LED’lerde kullanılabilir

    Araştırmacılar, bu prensiplerin LED'lere de uygulanabileceğini ve bu yaygın, ancak kontrol edilmesi zor ışık kaynağının geliştirilme potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor. Gelecekte, ekip bu yapı taşlarını daha karmaşık termal yayılım desenleri oluşturmak için birleştirmeyi hedefliyor. Bu tür ilerlemeler, özelleştirilmiş ışık kaynaklarının tasarım ve işlevselliğinde devrim yaratabilir.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/energy/metasurfaces-emit-polarized-light-us https://www.nature.com/articles/s41565-024-01763-6
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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