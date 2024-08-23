Benzersiz ışık kontrol kabiliyeti gösteren “meta yüzeyler” geliştirildi

Araştırmayı yöneten Adam Overvig, “Meta yüzeyler genellikle piyasada bulunan lazerlerden çıkan lazer ışınlarını özelleştirmek için tasarlanır. Ancak bizim durumumuzda, meta yüzey aynı anda termal ışık üretip bunu özelleştiriyor," diyerek bu teknolojinin optik sistemleri küçültme potansiyeline dikkat çekti.
Bilmeyenler için termal radyasyon, maddenin ısı kaynaklı rastgele dalgalanmaları sonucu ortaya çıkan bir tür elektromanyetik dalgadır ve çok geniş bir spektruma sahip. Bu, bir ampulün yaydığı ışığa benzetilebilir. Ancak bu ışık genellikle polarize değildir ve her yöne dağılır, bu da belirli ışık özelliklerine ihtiyaç duyulan uygulamalarda kullanımını sınırlar. Öte yandan, lazer ışığı belirli bir frekans, polarizasyon ve yön yayılımına sahip olması nedeniyle teknik uygulamalarda öncelikli olarak tercih ediliyor.
Meta yüzeyler ile ışığı kontrol etme
Araştırma, termal radyasyonun tam kontrolünü sağlamak amacıyla, metayüzey tasarımını basitleştirerek tek katmanlı bir yapıya indirdi. Bu yeni tasarım, termal radyasyonun yönünü ve polarizasyonunu asimetrik olarak kontrol etme yeteneği sağladı. Bu yenilik, kompakt, hafif ve istenen spektral, polarizasyon ve uzamsal özelliklere sahip ışık kaynaklarının tasarımını mümkün kılacak bir adım olarak değerlendiriliyor.
LED’lerde kullanılabilir
Araştırmacılar, bu prensiplerin LED'lere de uygulanabileceğini ve bu yaygın, ancak kontrol edilmesi zor ışık kaynağının geliştirilme potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor. Gelecekte, ekip bu yapı taşlarını daha karmaşık termal yayılım desenleri oluşturmak için birleştirmeyi hedefliyor. Bu tür ilerlemeler, özelleştirilmiş ışık kaynaklarının tasarım ve işlevselliğinde devrim yaratabilir.Kaynakça https://interestingengineering.com/energy/metasurfaces-emit-polarized-light-us https://www.nature.com/articles/s41565-024-01763-6 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.