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Panasonic ile Tesla ortaklığı genişliyor

Çok bilinmese de aslında Tesla ile Panasonic uzun süredir önemli ortaklıklar yapıyor. Özellikle bataryaya yönelik olan bu önemlik ortaklık daha da genişleyebilir.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Alper Çakan
Yazar
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Tesla’nın ilk kurulduğu zamanlarda hiç güvencesi olmamasına rağmen batarya satmayı ilk kabul eden şirket Panasonic’ti. 2000’lerin ortalarında başlayan bu ortaklık ilişkisi günümüzde milyar dolarlık batarya tedarik anlaşmalarına dönüştü Tesla ile Panasonic arasında.
Hatta bu büyük ve eski ortaklık, günümüzde sadece batarya satışı alanında değil. Bu iki şirket, Tesla’nın Gigafactory isimli fabrikasında batarya üretimi konusunda ve SolarCity şirketinin Buffalo’daki fabrikalarında güneş paneli üretiminde de beraber çalışıyorlar. Panasonic CEO’su Kazuhiro Tsuga’ya göre ise bu önemli ortaklı şimdi de Tesla’nın başka bir alanını da içine alacak: otomatik sürüş sistemi.
Perşembe günü yapılan bir röportajda CEO Tsuga, şu sözleri kullanarak Tesla ile otonom sürüş teknolojilerini geliştirmek, özellikle de sensör alanında ortaklık kurmak istediğini belirtti: “Tesla’nın otonom sürüş sistemine derin ilgi duyuyoruz. Bu teknolojiler için de beraber cihazlar, mesela sensörler üreterek Tesla ile olan ortaklığımızı genişletmeyi umut ediyoruz.”
Birkaç ay önce Tesla’nın Autopilot donanımının ikinci sürümünü tanıttığını ve bu donanımda 8 kamera, 1 radar ve ultrasonik sensörler bulunduğunu hatırlatalım. Autopilot’tan sorumlu ekibin şimdilik bu donanım üzerinde çalıştığı düşünülüyor ancak muhtemelen gelecek birkaç yıl içinde bir sonraki Autopilot donanım sürümü de ortaya çıkacaktır. Teknoloji çevrelerine göre Panasonic, bu yeni sürümdeki sensörlerin geliştirilmesinde rol oynayacak. Bu sensörler arasında Panasonic’in yeni geliştirdiği “organik fotoiletken film içeren CMOS görüntü sensörü”nün de olması bekleniyor. Bu sensörün yüksek hızlı cisimlerin görüntülerinin bozulma olmadan çekilmesini sağladığını hatırlatalım.
Şimdilik ortaklığın genişlemesi konusunda CEO’nun dileği dışında bir bilgimiz olmasa da, Panasonic’in son zamanlar tüketici elektroniği alanında zayıfladığı ve otomobil sektörüne kaymaya çalıştığı göz önüne alınırsa, Panasonic tarafından Tesla önemli bir ortak olarak görülüyor olabilir. Ayrıca, Panasonic’in, heads-up display üzerinde çalıştığını ve CES’te yeni sürümünü tanıttığını hatırlatalım. Tesla ile Panasonic ortaklığı bu yönde de gelişebilir.

https://electrek.co/2017/01/19/panasonic-partnership-tesla-self-driving/ Yorum Yaz
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muzombo 2 yıl
'' 2000’lerin ortalarında başlayan bu ortaklık ilişkisi günümüzde milyar dolarlık batarya tedarik anlaşmalarına dönüştü Tesla ile Panasonic arasında.''






2000 lerin ortalari derken başkanım?? 2040, 2050 gibi mi?
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_AsDeRf_ 2 yıl muzombo
muzombo
'' 2000’lerin ortalarında başlayan bu ortaklık ilişkisi günümüzde milyar dolarlık batarya tedarik anlaşmalarına dönüştü Tesla ile Panasonic arasında.''






2000 lerin ortalari derken başkanım?? 2040, 2050 gibi mi?

Belki de 20.YY falandir, 1950ler falan
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koyunsavar 2 yıl
Apple tesla xiaomi kutsal üçlü
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filteke 2 yıl
Tesladan başka araç markası yok sanırım,
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sniper23 2 yıl filteke
Orijinalden alıntı: filteke

Tesladan başka araç markası yok sanırım,

Tesladan başka DEVRIMSEL ve RISKLI(!) işlere kalkışabilecek fazla firma yok.
1 Yanıt Yanıtla +1
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kadirirdem 2 yıl filteke
filteke

Tesladan başka araç markası yok sanırım,

Adamlar elektrikli araç konusunda tekeller resmen..
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