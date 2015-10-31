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Işıkların İsviçre çakısı: Mstick

Son dönemde akıllı takısı kazanmayan neredeyse hiçbir ürün kalmadı. Bunlar arasına dahil edilen LED ışık Mstick, hepsi bir aradaki formuyla hayata geçebilmek adına Kickstarter'da destek arıyor.
3 yıl
3,8b
1
13
Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Işıkların İsviçre çakısı: Mstick

Teknoloji geliştikçe hayatımıza giren standart objeler daha akıllı hale geliyor ve eskiden tahmin bile edemeyeceğiz işler için programlanabiliyor. Bunun canlı örneklerinden Mstick, ışıkların İsviçre çakısı olarak tanıtabileceğimiz yapısıyla Kickstarter'da destek arıyor.
Kickstarter üzerinde konan 50 bin dolar hedefin şimdilik 12 bin dolarlık bölümünü toplamayı başaran ancak bitimine daha 43 gün olan Mstick, temel olarak modern tasarımlı her zaman taşınabilecek LED ışık birimi. Birçok benzerinden farklı olarak akıllı telefonlar ile Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisi ile haberleşebilen ışık, bu sayede birçok farklı amaç için rahatlıkla özelleştirilebiliyor ve bu sayede de boyundan büyük işler gerçekleştirebiliyor.
Aynı zamanda akıllı saat Apple Watch üzerinden de kontrol edilebilen Mstick, örneğin uygulama temelinde kurulan alarm ile size uyandırırken flaş ışık verebiliyor ya da yemek pişirme ile egzersiz gibi konularda ayarlanan zamanlayıcı bitince yine ışık temelinde bildirim yapabiliyor. Özel uygulamasının her kategorisi farklı bir amaç için ayrılan LED ışık, farklı renkleri de aktif olarak kullanabiliyor.
Diğer kullanım amaçları arasında, temel aydınlatma, özçekim ışığı, gece bisiklet ışığı, müzikler için ekolayzır, LED yazı oluşturucu ve ilginç bir detay olarak hava durumu bildirimi (Bulunan yerin hava duruma göre ışıklı bildirim) gibi alanlar yer alan Mstick, açık kaynak kodlu olması sayesinde de çok daha fazlası için programlanabiliyor.
Işıkların İsviçre çakısı: Mstick
 
Bünyesinde 3 eksenli jiroskop ve ivmeölçer sensörleri (Harekete göre değişim için) yer alan ışık, micro USB üzerinden şarj edilebilen lityum polimer bataryasıyla maksimum parlaklık seviyesinde 7 saat aktif kullanıma süresi sağlayabiliyor. En düşük ışık gücünde bu değeri tam 7 güne çıkartan Mstick, üç farklı renk seçeneğiyle elde edilebiliyor ve mıknatıs temelinde istenilen her türlü yüzeye sabitlenebiliyor. Evrensel bağlantı desteği veren cihaz, bu sayede standart fotoğraf makinesi aksesuarlarına (Tripod vb) dahi kolaylıkla takılabiliyor.
Yapılacak en az 45$ bağış ile 2016 Nisan ayında elde edilebilen Mstick'in yapabildiklerini aşağıda yer alan video içerisinde görebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/molt/m-stick-one-source-multi-use-smart-led-light?ref=category_newest Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
klimatavsiye 3 yıl en beğenilen
Son derece gereksiz buldum
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DH Misafiri 3 yıl
Boş işler.
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kadirirdem 3 yıl
çok gereksiz olmuş...
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Drakoid 3 yıl
Bu gereksiz sey de ne?
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cokbaska 3 yıl
Bu insanlar ne yapacağını şaşırmış durumda nasıl para kazanırım diye her türlü abidik gubidik şeyi kickstartere açıyorlar üstüne cancanlı birde video hazırlıyorlarki millet yesin de bağış yapsın vs vs (yine de bişiy üretmişler)
İphone ve apple watch ile çalışıyormuş , bunlar yoksa nolacak?
Bu alet sadece ışık saçıyor başka bi amacı varmı ?
45$ bağış yapan adam grönlandda olsa dahi yollayacaklarmı ürünü?
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Captain_Ivy 3 yıl
Bisiklet için hoş olmuş, gerisi boş. Gerçi bu fiyata daha güzel aydınlatmalar da alınır orası ayrı
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Patren 3 yıl
okadar sabah uyanmak istiyorsanız alarmlı polis tepe lambası alın sirenle birlikte sabah güzel uyandırır
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arel.gr 3 yıl
.....Apple
.....isviçre çakısı
.....smartphone'na Bluetooth bağlantı
.....farklı amaç
.....boyundan büyük işler
.....Apple Watch'la kontrol

netice, klişe sıfatları köprüleyen ikaz cihazı, kefe serisi boru kalesi girişimler


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Bender B. Rodriquez 3 yıl
Fiyata bagli alinir bence. Dildo falan da olur bu isikli
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ozakin70 3 yıl
gereksizlikte zirveye oynamışlar...
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QuexSeeL 3 yıl
Festivallerde, stadyum girişlerinde 30 TL ye (maks.) satılırsa satılır.
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Grkwnxs 3 yıl
Yaratıcı bence
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