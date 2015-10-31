Işıkların İsviçre çakısı: Mstick

Teknoloji geliştikçe hayatımıza giren standart objeler daha akıllı hale geliyor ve eskiden tahmin bile edemeyeceğiz işler için programlanabiliyor. Bunun canlı örneklerinden Mstick, ışıkların İsviçre çakısı olarak tanıtabileceğimiz yapısıyla Kickstarter'da destek arıyor.

Kickstarter üzerinde konan 50 bin dolar hedefin şimdilik 12 bin dolarlık bölümünü toplamayı başaran ancak bitimine daha 43 gün olan Mstick, temel olarak modern tasarımlı her zaman taşınabilecek LED ışık birimi. Birçok benzerinden farklı olarak akıllı telefonlar ile Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisi ile haberleşebilen ışık, bu sayede birçok farklı amaç için rahatlıkla özelleştirilebiliyor ve bu sayede de boyundan büyük işler gerçekleştirebiliyor.

Aynı zamanda akıllı saat Apple Watch üzerinden de kontrol edilebilen Mstick, örneğin uygulama temelinde kurulan alarm ile size uyandırırken flaş ışık verebiliyor ya da yemek pişirme ile egzersiz gibi konularda ayarlanan zamanlayıcı bitince yine ışık temelinde bildirim yapabiliyor. Özel uygulamasının her kategorisi farklı bir amaç için ayrılan LED ışık, farklı renkleri de aktif olarak kullanabiliyor.

Diğer kullanım amaçları arasında, temel aydınlatma, özçekim ışığı, gece bisiklet ışığı, müzikler için ekolayzır, LED yazı oluşturucu ve ilginç bir detay olarak hava durumu bildirimi (Bulunan yerin hava duruma göre ışıklı bildirim) gibi alanlar yer alan Mstick, açık kaynak kodlu olması sayesinde de çok daha fazlası için programlanabiliyor.

Bünyesinde 3 eksenli jiroskop ve ivmeölçer sensörleri (Harekete göre değişim için) yer alan ışık, micro USB üzerinden şarj edilebilen lityum polimer bataryasıyla maksimum parlaklık seviyesinde 7 saat aktif kullanıma süresi sağlayabiliyor. En düşük ışık gücünde bu değeri tam 7 güne çıkartan Mstick, üç farklı renk seçeneğiyle elde edilebiliyor ve mıknatıs temelinde istenilen her türlü yüzeye sabitlenebiliyor. Evrensel bağlantı desteği veren cihaz, bu sayede standart fotoğraf makinesi aksesuarlarına (Tripod vb) dahi kolaylıkla takılabiliyor.

Yapılacak en az 45$ bağış ile 2016 Nisan ayında elde edilebilen Mstick'in yapabildiklerini aşağıda yer alan video içerisinde görebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/molt/m-stick-one-source-multi-use-smart-led-light?ref=category_newest