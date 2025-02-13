Ismarlıyo platformu öğrencilerin zor zamanlarında yardımına koşuyor

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Tam Boyutta Gör Öğrencilik yıllarının mali açıdan oldukça zorlayıcı şartlar yarattığını gören Ismarlıyo platformu, yardıma ihtiyacı olan öğrenciler ve yardım etmek isteyen hayır sever insanları bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Ismarlıyo nedir?

Kısa süre önce faaliyete geçen Ismarlıyo platformu, hayır sever insanların anlaşmalı noktalarda öğrencilere yiyecek, içecek, kuaför ya da oyun ısmarlamasını sağlıyor. Böylece fiziksel olarak bir arada olmasa da insanların birbirine destek olması mümkün hale geliyor.

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Ismarlıyo bir nevi ilan sayfası gibi çalışıyor. Ismarlamak isteyen kullanıcılar sisteme girişini yapıyor. Kimlik doğrulaması yapan öğrenciler ise ilana davet göndererek ısmarlamaya talip oluyor. Kullanıcı da listeden seçim yaparak öğrenciye destek oluyor. 50’den fazla şehirde 300’den fazla kayıtlı işletmeye ulaşan Ismarlıyo uygulaması, mobil mağazalarda da üst sıralara yükselmeyi başardı.

Ismarlıyo - Öğrenciye Ismarla Yaşam Tarzı Ücretsiz

Ismarlıyo - Öğrenciye Ismarla Mert Guler Lifestyle Ücretsiz 101,8 MB

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