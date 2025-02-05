Samsung Galaxy S25 serisi için Blackmagic Camera uygulaması yayınlandı

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Tam Boyutta Gör Sinema ve yayıncılık ekipmanları alanında sektörün en iyilerinden BlackMagic, mobil cihazlar için sunduğu kamera uygulamasını güncelledi. Yeni güncellemeyle birlikte Samsung Galaxy S25 serisi de listeye dahil edildi.

Blackmagic Camera uygulaması nedir?

Telefonlarda mini bir stüdyo olarak da adlandırılan Blackmagic Camera uygulaması, Kare hızı, deklanşör açısı, beyaz dengesi ve ISO gibi ayarların tamamını tek dokunuşla halletme imkânı sunuyor. Ayrıca 8K'ya kadar endüstri standardı dosyalar halinde doğrudan Blackmagic Cloud'a kayıt, DaVinci Resolve uyumluluğu gibi özellikler de sunuyor.

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Blackmagic Camera uygulaması Apple A12 Bionic ve üzeri Apple cihazlarında, Galaxy S21 sonrası tüm Galaxy S amiral gemilerinde, Google Pixel telefonlarda, belirli Xiaomi, Oppo ve OnePlus cihazlarında çalışabiliyor.

Apple

Android

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