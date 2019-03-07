İsrail'in gözlem aracı, uzaydan Dünya'yı böyle görüntüledi

İsrailli uzay şirketi SpaceIL'nin geçtiğimiz ay Ay'a gönderdiği gözlem aracı Beresheet, Dünya yörüngesindeki yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor. Uzay aracının Ay'a ulaşmasına şu anda bir aydan daha fazla bir süre var. Bu zamanı boş geçirmek istemeyen SpaceIL, Dünya'nın uzaydan etkileyici bir fotoğrafını paylaştı.



Yukarıda görmüş olduğunuz fotoğrafı Beresheet uzay aracı Yeryüzü'nden 37600 kilometre uzaklıkta yakalamış. SpaceIL ekibi tarafından yapılan açıklamada,"Fotoğrafta Avustralya çok net bir şekilde görülebiliyor. Ayrıca uzay aracı üzerine yerleştirdiğimiz levha da "Küçük ülke, büyük hayaller" yazısıyla fotoğrafta yer alıyor." ifadelerini kullandı.



Tarihte bir ilki başaracaklar

Beresheet (İbranicede Tekvin yani Tevrat'ın birinci kitabının ismi) gözlem aracı, Cape Canaveral Uzay Üssü'nden 22 Şubat'ta kalkışa geçmişti. SpaceX'in Falcon 9 roketiyle fırlatılan Beresheet Ay'a iniş yapmadan önce yaklaşık bir buçuk ay boyunca Dünya yörüngesinde kalacak. Uzay aracı burada sürekli genişleyen eliptik yörüngelerde bulunuyor. Sonrasında ise Ay'ın yörüngesine geçiş yapacak ve son olarak 11 Nisan'da tarihi iniş gerçekleşecek. SpaceIL, başarılı bir iniş gerçekleştirilmesi halinde Ay'a iniş yapabilen ilk özel şirket olarak tarihe geçecek.



Yaklaşık 100 milyon dolarlık maliyetle geliştirilen Beresheet'in Ay'da yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve videolar çekmesi ve çeşitli bilimsel araştırmalar yapması bekleniyor. SpaceIL, görevin asıl amacının ise İsrailli gençlere bir ilham kaynağı olmak olduğunu söylüyor. SpaceIL ekibi ülkede bir Apollo etkisi oluşturmak istediklerini ifade etmişti.

https://futurism.com/the-byte/spaceil-moon-lander-beresheet-earth-picture