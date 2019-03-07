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İsrail'in gözlem aracı, uzaydan Dünya'yı böyle görüntüledi

100 milyon dolar maliyetle geliştirilen Beresheet uzay aracı, geçtiğimiz haftalarda uydumuz Ay'a gönderilmişti. Yörüngedeki yolculuğuna devam eden araç, Dünya'yı uzaydan işte böyle görüntüledi:
2 ay
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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İsrailli uzay şirketi SpaceIL'nin geçtiğimiz ay Ay'a gönderdiği gözlem aracı Beresheet, Dünya yörüngesindeki yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor. Uzay aracının Ay'a ulaşmasına şu anda bir aydan daha fazla bir süre var. Bu zamanı boş geçirmek istemeyen SpaceIL, Dünya'nın uzaydan etkileyici bir fotoğrafını paylaştı.

Yukarıda görmüş olduğunuz fotoğrafı Beresheet uzay aracı Yeryüzü'nden 37600 kilometre uzaklıkta yakalamış. SpaceIL ekibi tarafından yapılan açıklamada,"Fotoğrafta Avustralya çok net bir şekilde görülebiliyor. Ayrıca uzay aracı üzerine yerleştirdiğimiz levha da "Küçük ülke, büyük hayaller" yazısıyla fotoğrafta yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Tarihte bir ilki başaracaklar


Beresheet (İbranicede Tekvin yani Tevrat'ın birinci kitabının ismi) gözlem aracı, Cape Canaveral Uzay Üssü'nden 22 Şubat'ta kalkışa geçmişti. SpaceX'in Falcon 9 roketiyle fırlatılan Beresheet Ay'a iniş yapmadan önce yaklaşık bir buçuk ay boyunca Dünya yörüngesinde kalacak. Uzay aracı burada sürekli genişleyen eliptik yörüngelerde bulunuyor. Sonrasında ise Ay'ın yörüngesine geçiş yapacak ve son olarak 11 Nisan'da tarihi iniş gerçekleşecek. SpaceIL, başarılı bir iniş gerçekleştirilmesi halinde Ay'a iniş yapabilen ilk özel şirket olarak tarihe geçecek.

Yaklaşık 100 milyon dolarlık maliyetle geliştirilen Beresheet'in Ay'da yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve videolar çekmesi ve çeşitli bilimsel araştırmalar yapması bekleniyor. SpaceIL, görevin asıl amacının ise İsrailli gençlere bir ilham kaynağı olmak olduğunu söylüyor. SpaceIL ekibi ülkede bir Apollo etkisi oluşturmak istediklerini ifade etmişti. 

https://futurism.com/the-byte/spaceil-moon-lander-beresheet-earth-picture Yorum Yaz
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porsoro 2 ay en beğenilen
Adamlar uzay gözlem aracına tevrattan isim vermişler. Dinci yobazlar!!!
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porsoro 2 ay gun
Öyle Ellaham. Ben Telavive gittim havaalanında iner inmez havaalanın binasının içi dahil her yerde dini semboller, yedi kollu şamdanlar, başı kippalı askerler vs. gördüm. Bir de bizim salaklar bize dinci deyip İsrail'e aşık olmazlar mı? Aslında imkan olsa hepsine bedava Kudüs turu yaptıracaksın belki akılları başlarına gelir.
Öyle Ellaham. Ben Telavive gittim havaalanında iner inmez havaalanın binasının içi dahil her yerde dini semboller, yedi kollu şamdanlar, başı kippalı askerler ...
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Yanıtla +18
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DH Specialist 2 ay
İşte görüldüğü gibi dünya düz
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Xanax70 1 ay
Görüldüğü üzere dünya yuvarlaktır. Düz diyenin akli melekeleri yerinde değildir.
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webnettr 2 ay
Güzel photoshop yapmışlar uzaya falan çıkmadılar hepsi yalan
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dımmışali 2 ay
Telefondan bakınca dünya düz bir tepsi şeklinde acaba servis yapılır mı?
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apeirons 2 ay
Kılıştaroğlunun işi bu.
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tahsin3323 2 ay
Çin Amerika Rusya tamam ama bu resim zerre tanesi kadar gerçekçi durmıyor, billdiğin stüdyo fotoğrafı bu , hatta dünyanın ortasında ip gibi birşey bile var, tavana asılı gibi
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aresblade 2 ay
şimdi bu resme inanacak mıyız? kiminle dalga geçiyorsunuz siz? o zaman nasa'nın resimleri yalan, ha bir de şu var; dünyanın oraya başka bir program ile yerleştirildiği bariz ortada.
not: düz dünyacıyım.
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MatureHunter 2 ay
İsrail asil bir ülkedir.
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dribblingmaster 2 ay
Vay be tevratta dünya düzü yakın tasvir edilmesine rağmen israilliler siyonist emelleriyle insanları kandırıp dünyayı yuvarlak göstertmişler. Zaten bu dış güçler uzaydan ışın yollayıp patlıcanı pahalılandırdılar.
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ssbrutality 2 ay
Görsellere bakmak helal mi acaba bunun uçun Bi fetva mı alaydık ne.
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Askaparta 2 ay
Bir gün olacak, haydi.
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uzay araştırmaları, insansız ay görevleri ve
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