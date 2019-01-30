Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

İsrailli bilim insanları kansere çare bulduklarını düşünüyor

İsrailli bir grup bilim insanı, geliştirdikleri yeni bir tedavi yöntemiyle bir yıl içerisinde kansere çare bulduklarını tüm dünyaya açıklamaya hazırlandıklarını belirtiyorlar.
3 ay
8b
1
53
Diğer Bilim ve Teknoloji
Kerem Ardıçlı
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Kanser çağımızın vebası olarak tanımlanıyor. Henüz net bir tedavi bulunabilmiş değil. Üstelik kanser çeşitlerinin tedavileri de farklılık arz ediyor. Bir kanser türü için geliştirilen tedavi diğerinde hiçbir etki göstermeyebiliyor.

Dünya genelinde her yıl 18,1 milyon insana kanser teşhisi konuluyor. Her ölen altı kişiden biri de kanser nedeniyle ölüyor. Bu da kanseri ölüm nedenleri arasında ikinci sıraya yerleştiriyor. Tüm bu rakamlar göz önüne alındığında kanser tedavisinin önemi daha net anlaşılıyor. İşin ekonomik boyutu ise birçok ülkenin bütçesini aşan rakamlara ulaşıyor.

İsrail merkezli bir firma olan Accelerated Evolution Biotechnologies (AEBi) çalışanı bir grup bilim insanı, farklı ve yeni bir yaklaşımla, tüm kanserlere çare olacak bir tedavi yöntemi geliştirdiklerini iddia ediyorlar. Şirketin kurucusu Dan Aridor ve CEO’su Doktor Ilan Morad, MuTaTo (multi-target toxin – çok hedefli toksin) adını verdikleri tekniğin bir çeşit kanser antibiyotiği olduğunu, tüm kanser türlerinin tedavisinde kullanıldığını, yan etkilerinin ise neredeyse sıfır ya da sıfıra yakın düzeyde olduğunu belirtiyorlar.

Tıp tarihini değiştirebilecek iddialarla gündeme gelen ilaç SoAP teknolojisine dayanıyor. Bu teknoloji “faj yer değiştirme” tekniğine dayanıyor. Bu teknikte istenilen üretim bilgisini taşıyan DNA bir bakteriye yerleştiriliyor. Daha sonra bakteri, filament fajlar (bir çeşit virüs) ile enfekte ediliyor. Virüsün bakteri içerisinde çoğalmasıyla elde edilen antikorlar ayrıştırılarak istenilen tedavi için kullanılıyor. Bu konu üzerine çalışma yapan bilim adamları 2018 Nobel Ödülüne layık görülmüştü.

AEBi bilim insanları da kanser ilacı için benzer bir yöntem geliştirmişler. Ancak, protein yerine peptit kullanmışlar. Peptitler, iki ya da daha fazla amino asidin zincir halinde birbirlerine bağlanmalarıyla meydana gelen yapılardır. Bu tekniğin avantajı peptitlerin küçük boyutlu ve kontrol edilebilir olmalarının yanı sıra üretiminin kolay ve ucuz olması.

Günümüz tedavilerinin eksiği ne?


Çalışmaya başladıklarında herkesten farklı olarak tek bir kanser türü değil tüm kanser türlerini tedavi edecek bir yöntem bulmayı hedeflediklerini belirten Morad, ilk iş olarak diğer kanser ilaçlarını inceleyerek neden diğer kanser türlerinde çalışmadıklarını tespit etmişler.

Günümüzde kullanılan birçok kanser ilacı kanserli hücredeki belli bir hedefe saldırıyor. Hedefe erişimin engellenmesi halinde psikolojik metabolik yollar kapanıyor ve ilaç etkisiz hale geliyor. Kanser hücrelerinin hızlı mutasyona uğraması bu sonucu doğuruyor.

Ayrıca, birçok kanser hücresi saldırıya uğradığında detoks sürecine başlıyor. Bu süreçte ilaç ya hücre dışına atılıyor ya da yapısı değiştirilerek işlevsiz hale geliyor. Bazı kanserli tümörler de bir çeşit kalkan oluşturarak büyük yapılı moleküllerin içeriye girmesini engelliyorlar. Karmaşık yapıya sahip kanser ilaçları için bu durum büyük sıkıntı teşkil ediyor.

Bir başka alternatif olan sitotoksik kanser tedavisi hızlı büyüyen hücreleri hedef alıyor. Kanser hücreleri, hızlı büyümeleri ve bölünmeleriyle meşhurlar. Etkili gibi görünen bu tedavinin sıkıntısı, kanser kök hücrelerinin hızlı büyümemesi olarak karşımıza çıkıyor. Tedavi, kanser hücrelerini öldürürken hızlı büyümeyen kök hücreleri hayatta kalıyor, hem de mutasyona uğramış ve ilaca direnç kazanmış şekilde. Bu hücrelerin geri getirdiği kanser bu kez ilaca karşı dirençli oluyor ve tedavi işe yaramıyor.

MuTaTo ne vaat ediyor? 


MuTaTo tekniğinde bir yerine üç farklı peptit kullanılarak güçlü bir toksin hazırlanıyor ve tüm kanserli hücrelere aynı anda saldırılıyor. Bu sayede kanserli hücrede mutasyon süreci tamamlanmadan kanser yok ediliyor. Her ne kadar kanser hücreleri çok hızlı mutasyona uğrasalar da bu hız aynı anda saldıran üç peptite karşı yeterli olmuyor.

Çoklu saldırı tekniği kanser kök hücrelerini de etkiliyor. Bu hücreleri de öldüren toksinler kanserin yeniden büyümesinin önüne geçiyor. Bazı tümörlerde oluşan kalkan sorununa ise peptitlerin yapısı çare oluyor. On iki aminoasitten oluşan peptitler hem küçükler hem de yapıları itibariyle küçük deliklerden geçebiliyorlar. Bu da kalkanı etkisiz kılıyor.

MuTaTo’nun bir diğer önemli özelliği ise yan etkisinin sıfıra yakın derecede olması. Günümüz kanser ilaçları her ne kadar doğru hedefe saldırsa da bunu sağlıklı hücrelerde de yapıyor. Bu da bilinen yan etkilere neden oluyor. MuTaTo’nun kanser türüne göre özelleştirilmiş peptitleri, kanserli hücrelerdeki antijenlerle bağ kurarak çalışıyor. Bu sayede sağlıklı hücrelerdeki proteinlerle etkileşim neredeyse yok denecek kadar az düzeyde oluyor.

Doktor Morad MuTaTo’nun çalışma prensibini AİDS ilaçlarına benzetiyor. Bir zamanlar ölüm fermanı olarak kabul edilen bir hastalık bugün kontrol edilebilir bir hal aldı. Bu durum, üç farklı ilacın aynı anda hastaya verilmesiyle sağlandı. Bu ilaçlar sırasıyla verildiğinde işe yaramıyordu. Morad, üç farklı peptiti aynı anda kanser hücresine saldırtarak hücreyi tamamen öldürmeyi başardıklarını belirtiyor.

İnsanlı testler başlıyor 


Fareler üzerinde yapılan testlerde sonuçların tutarlı ve tekrarlanabilir olduğu gördüklerini belirten Morad, bu yıl içerisinde klinik testlere başlayacaklarını belirtiyor. Birkaç yıl içinde tamamlanması beklenen testler sonrasında tedavinin belli başlı vakalar için erişilebilir hale gelmesi bekleniyor. İlacı geliştiren firma gerekli patent çalışmalarını da başlatmış.

Çağımızın illeti olan kanserin tedavisi için her geçen gün yeni bir tekniğin geliştirilmesi insanlık için umut verici gelişmeler olarak kayda geçiyor.

https://www.jpost.com/HEALTH-SCIENCE/A-cure-for-cancer-Israeli-scientists-say-they-think-they-found-one-578939 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Periah 3 ay en beğenilen
Arap seviciler dönüp kendilerine bakıp biraz utansın...
Dünyaya ne faydanız var oturup bir düşünün. Nefret ettiğiniz adamların uygarlığın gelişimine katkıları ortadayken siz ne yaptınız ?
Arap seviciler dönüp kendilerine bakıp biraz utansın...Dünyaya ne faydanız var oturup bir düşünün. Nefret ettiğiniz adamların uygarlığın gelişimine katkı...
Devamını Gör
6 Yanıt Yanıtla +58
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
koyunsavar 3 ay Periah
Periah
Arap seviciler dönüp kendilerine bakıp biraz utansın...
Dünyaya ne faydanız var oturup bir düşünün. Nefret ettiğiniz adamların uygarlığın gelişimine katkıları ortadayken siz ne yaptınız ?

Bunu yazan kim Apple in ceo sumu yoksa Samsung un arge bölümü başkanı mı??
PeriahArap seviciler dönüp kendilerine bakıp biraz utansın...Dünyaya ne faydanız var oturup bir düşünün. Nefret ettiğiniz adamların uy...
Devamını Gör
4 Yanıt Yanıtla +31
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
madmahmutd 3 ay
(Yazıyı okumadım)
Doğduğumdan beri çaresi bulundu deniliyor. En iyisi gdolu, katkı maddeli şeyleri yiyelim, zehirli havamızı soluyalım, glutenli şeyleri de bi güzel gömelim, birbirimize hakaretler edip sinirlerimizle oynayalım, işsiz kalma yemek alacak para bulamama kaygısını yaşayalım, sonra da hapla ve bazı tedavilerle iyileşmeyi bekleyelim. Her şeyi de genlere atalım. Yav Hipokrat'la Asklepios gelse yine iyileşmezsin.
Vücut çoğu şeyin üstesinden gelir, sen vücuduna kendisini iyileştirecek maddeleri ver, zararlıları verme, bak o zaman yavaş yavaş iyileşirsin.
Kısacası her türlü yönden sağlıklı yaşanmadıkça tıptan bir şey beklenmesin. Anca ilaç yazar, kemoterapi yapar. Semptomları giderir, sebebini pek aramaz.
(Yazıyı okumadım)Doğduğumdan beri çaresi bulundu deniliyor. En iyisi gdolu, katkı maddeli şeyleri yiyelim, zehirli havamızı soluyalım, glutenli şeyleri de b...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +26
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
sistemli adam 3 ay
Şu haber üzerinden bile irin saçma fırsatını kaçırmayan ruh hastası ırkçıların yok olması dileğiyle.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MaSSive 3 ay
Besinlerin ,gıdaların kimyası, fizyolojisi ile oyna,Gıda suçu işle sonra kansere çare bulduğunu düşün.
Amerika da bile,çiftçi tohum ticareti yapan israil li şirket den yaka silkmişken.
İnsanları müdehale ettiğin ,rafine ettiğin sağlıksız ürünlerle hasta et,ondan sonra çare bul.
Eminim bu firmanın ,gıda sektöründe de bir uzantısı,yapılanması vardır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Askaparta 3 ay
İlaç endüstrisinde yeni bir pazar çıkacak. Yahudiler yine kazanacak. Bizim sağlık personeli kutu kutu yazacak. Gelişmeler sevindirici gözükse de şüpheyle yaklaşıyoruz. Her gün ezber bozan açıklama ile rant peşinde kişi ve kurumlar çıkıyor. Hepimizde kanser hücresi var, mutasyon oluşuyor. İnsanları 300000’de 1 şu kanser geni var deyip hazırlayıp soyuyorlar. Dikkat edin, keyfinize bakın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_bulut 3 ay
Yahudi icadı ben tedavi olmam 😛
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cengizhan66 3 ay
Israilli bilim adamlari tebrik ediyorum ama haber cok guzel yani gercek olamiyacak kadar guzel bu dusunduruyor.
Simdi bi virus yapmislar yada virus gibi hareket eden toxin. Belli septomlara sahip huclere yayilip onlari imha ediyor oyle demi? Ben boyle anladim peki vucut bu yabanci seyi kabul edecekmi onunla mucadele etmeye ugrasmicakmi?
Her sekilde bi 10 yili var gibime geldi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smsmart 3 ay
Radyoterapi, Kemoterapi ve Temodal güzel para var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TurboBoosted 3 ay
Araplardan dünyaya ne hayır gelmiş ki? Yahudiler mahudiler ama adamlar çalışıyorlar.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
carso 3 ay
Onlar yok etmez daha fazla yayıp biz bunun ilacını yaptık diyip kalleşlikle sömürü düzeni kurarlar.Onlar ne zaman hayırlı bir işte gördünüz.Bunu Kübalılar zaten yapıyor.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
a.elibol 3 ay
İlaç fabrikası açacak galiba yahudiler yine
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MeraklıForumcu 3 ay
Kanseri ilerleten zaten. sizsiniz siz mi çare bulucaksınız?


Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MeraklıForumcu 3 ay
Kanseri ilerleten zaten. sizsiniz siz mi çare bulucaksınız?


Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7977 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
kanser, MPopüler ve
8 etiket daha tedavi antikor antijen peptit Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Kerem Ardıçlı Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Çinlilerden 5 bin dolarlık elektrikli pickup: Avrupa'da da satılacak 3 ay LG'nin ilk 5G'li telefonunun ismi ve fiyatı ortaya çıktı 3 ay TSMC'nin yaşadığı üretim sorunu Kirin yonga seti tedariğini etkileyebilir 3 ay Samsung, akıllı telefonlar için 1 TB depolama yongası üretecek 3 ay Playstation Plus Şubat 2019 ücretsiz oyunları açıklandı 3 ay Gmail'in Android ve iOS versiyonları yeni materyal tasarıma geçiyor 3 ay Arabayı sat bunu al | Monster'dan Nvidia RTX 2080'li Tulpar T7 V18.3.2 17.3" 3 ay Cooler Master sayısal tuş takımı olmayan klavyelerini tanıttı 3 ay MSI’dan iki ikonik kasa tasarımı 3 ay HP, Gaming İstanbul'da PUBG turnuvası düzenleyecek 3 ay Aselsan’ın İHA tehdidine karşı geliştirdiği İHA SAVAR, 500. teslimatı geçti 3 ay Geçen yılın son çeyreği Apple’a yaramadı 3 ay Akaryakıtta self servis dönemi: Deposunu kendi dolduran yakıtı indirimli alacak 3 ay 2019 Ssangyong Korando SUV'un ilk teaser görseli yayınlandı 3 ay FaceTime'daki güvenlik açığının Apple'a bir hafta önceden bildirildiği ortaya çıktı 3 ay Facebook veri toplayan VPN kullanmaları için kullanıcılara ödeme yapıyor 3 ay Sinema yasası yürürlükte: Sinemia kapanacak mı? 3 ay Almanya, 45 milyar dolar maliyetle ve 19 yıl içinde kömür kullanımını sonlandırmayı planlıyor 3 ay Katı atıklar için depozito uygulaması geliyor 3 ay DiRT Rally 2.0 için sistem gereksinimleri açıklandı 3 ay GÖRÜNTÜLENEN İsrailli bilim insanları kansere çare bulduklarını düşünüyor Sonraki Genny evinizde havadan su üretecek 3 ay Fortnite mobilde Bluetooth kontrolcü desteği kazandı 3 ay 2019 Skoda Kamiq crossover'ın tasarımına ait çizimler paylaşıldı 3 ay Razer Gold artık NetEase oyunlarında kullanılabilecek 3 ay Apple, Türkiye’de iPhone fiyatlarını düşürmeye hazırlanıyor 3 ay SteelSeries çift bağlantı desteği sunan kontrolcüsünü duyurdu 3 ay AMD Radeon Vega VII’nin benchmark sonuçları sızdı 3 ay Blue Origin, New Glenn roketi motorları için fabrika inşa ediyor 3 ay OLED ekran üretimini artırmayı planlayan Sharp, Apple'dan sipariş almayı umuyor 3 ay Dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy, tekrar uçmaya hazırlanıyor 3 ay Intel’den İsrail’e 11 milyar dolar yatırım 3 ay Xbox Live Gold Şubat 2019 ücretsiz oyunları duyuruldu 3 ay Apple şimdiye kadar geliştiricilere 120 milyar dolar ödedi 3 ay Samsung Galaxy S10 Plus'ı net şekilde gösteren bir fotoğraf yayınlandı 3 ay Ford'dan tasarım sürecini yarıya indirecek hamle 3 ay Klonlanmış imei sorunu nasıl çözülür? | Tüketici Haklı 3 ay Google, Avrupalı politikacılara ücretsiz DDoS koruma hizmeti verecek 3 ay Monster'da Bu Hafta - Star Wars Battlefront II 3 ay WiFi 6 destekli Intel Cyclone Peak kablosuz ağ kartları hazır 3 ay Bluetooth'un yeni yön bulma özelliği kayıp cihazların bulunmasını kolaylaştıracak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim