Huawei, ABD hükümetini dava etmeye hazırlanıyor

New York Times'tan bir rapora göre, Huawei bu hafta ABD hükümetine telekom ürünlerini federal kurumlardan yasakladığı gerekçesiyle dava açtı. Çinli şirket, ABD hükümetinin güvenlik tehdidi oluşturduğuna dair iddialarıyla karşı karşıya kalmaya devam ediyor, ancak şu ana kadar halka açık hiçbir bilgi açığa çıkmış değil.

Huawei CEO'su iddiaları yalanlamıştı

ABD istihbarat teşkilatları, Huawei'nin Çin Komünist Partisi ile olan ilişkisi nedeniyle casusluk faaliyetleri yürüttüğünden şüpheleniyorlar. Elbette tüm Çinli şirketlerde belirli bir düzeyde hükümet otoritesinin olduğu biliniyor ancak yine de ABD hükümetinin konuyla ilgili olarak ortaya somut bir delil koyduğunu söyleyemeyiz.

https://www.nytimes.com/2019/03/04/technology/huawei-lawsuit-us-government.html

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Çin telekom devi ile ABD hükümeti arasındaki bu çatışma, sadece teknoloji sektöründe değiletkilenen birçok sektörde de yaşanıyor. Huawei CEO'su Ren Zhengfei, geçtiğimiz günlerde iddiaları net bir şekilde yalanlamış ve ABD'nin şirketlerini ezemeyeceğini belirtmişti. Bakalım yakında başlaması muhtemel olan budurum kimin lehine dönecek hep beraber şahit olacağız.