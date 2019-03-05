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Huawei, ABD hükümetini dava etmeye hazırlanıyor

Çinli telekominikasyon şirketi Huawei, uzun bir süredir ABD hükümeti tarafından casusluk faaliyetleri yürütmekle suçlanıyordu. Gelen haberler Huawei'nin birkaç gün içinde mahkemeye başvuracağı yönünde
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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New York Times'tan bir rapora göre, Huawei bu hafta ABD hükümetine telekom ürünlerini federal kurumlardan yasakladığı gerekçesiyle dava açtı. Çinli şirket, ABD hükümetinin güvenlik tehdidi oluşturduğuna dair iddialarıyla karşı karşıya kalmaya devam ediyor, ancak şu ana kadar halka açık hiçbir bilgi açığa çıkmış değil.

Huawei CEO'su iddiaları yalanlamıştı

ABD istihbarat teşkilatları, Huawei'nin Çin Komünist Partisi ile olan ilişkisi nedeniyle casusluk faaliyetleri yürüttüğünden şüpheleniyorlar. Elbette tüm Çinli şirketlerde belirli bir düzeyde hükümet otoritesinin olduğu biliniyor ancak yine de ABD hükümetinin konuyla ilgili olarak ortaya somut bir delil koyduğunu söyleyemeyiz.
Çin telekom devi ile ABD hükümeti arasındaki bu çatışma, sadece teknoloji sektöründe değil Çin-ABD ticaret savaşından etkilenen birçok sektörde de yaşanıyor. Huawei CEO'su Ren Zhengfei, geçtiğimiz günlerde iddiaları net bir şekilde yalanlamış ve ABD'nin şirketlerini ezemeyeceğini belirtmişti. Bakalım yakında başlaması muhtemel olan bu mahkeme savaşlarında durum kimin lehine dönecek hep beraber şahit olacağız.

https://www.nytimes.com/2019/03/04/technology/huawei-lawsuit-us-government.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yorumculuklar 2 ay
Firmanın kuruluşu zaten Çin devleti ile ilgili fakat davanın hangi hakime düşeceği önemli. Neticesinde Huawei gibi firmaları sadece "Çin" firmaları olarak görmemek gerek, uluslararası büyük firmalar bunlar, asıl sahipleri pek belli değildir.
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mhrUca 2 ay
Yürekei
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Whippoorwill 2 ay
Çin'de partiyle ilişkisi olmayan bir firma var mı ki acaba?
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