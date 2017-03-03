İstanbul dünyanın gürültü kirliliği en yüksek şehirlerinden birisi çıktı

3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü için hazırlanan "Dünya İşitme Endeksi" raporuna göre dünya genelinde en fazla gürültü kirliliğine sahip şehirler belli oldu. 50 büyük şehirdeki 200 bin kişi üzerinde özel bir mobil uygulama aracılığıyla gerçekleştirilen testler neticesinde İstanbul’daki vatandaşlar aşırı miktarda gürültüye maruz kaldığı tespit edildi.

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Almanya merkezli Mimi Hearing Technologies tarafından gürültü ile ortalama işitme kaybı oranları baz alınarak hazırlanan grafiğe göre İstanbul 50 şehir arasında -Mumbai ve Delhi’nin önünde- 48. sırada yer alıyor. Diğer bir deyişle İstanbul’daki kişiler, bulunduğu yaştan 18.3 yaş daha büyük birinin duyma yetisine sahip. Zürih, Viyana, Oslo ve Münih ise en az gürültünün olduğu şehirlerin başında geliyor.

Gürültü kirliliğinin işitme kaybı üzerinde önemli bir etkisi var

Dünya Sağlık Örgütü ve Norveç merkezli teknoloji araştırma şirketi SINTEF’in verilerine göre Hong Kong, Barselona ve Şangay’da yüksek gürültü kirliliği tespit edilirken, diğer taraftan Stockholm, Amsterdam, Stuttgart ve Seul’de sağlıklı bir ortamın olduğu ifade ediliyor.

Gürültü kirliliğinin işitme kaybı üzerindeki etkisine dikkat çeken araştırmacılar trafik, iş makineleri, gereksiz yere çalınan kornaların yanı sıra genetik bozukluk ve enfeksiyonların da nedenler arasında yer aldığını belirtiyor. Bulguların henüz ilk veriler olduğunu söyleyen Mimi Hearing Technologies yöneticilerinden Henrik Matthies, araştırmanın doğrulanması için çalışmalar yapılacağını fakat sonuçların güvenilir olduğunu dile getirdi