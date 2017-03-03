İstanbul dünyanın gürültü kirliliği en yüksek şehirlerinden birisi çıktı

Haber Editörü
3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü için hazırlanan "Dünya İşitme Endeksi" raporuna göre dünya genelinde en fazla gürültü kirliliğine sahip şehirler belli oldu. 50 büyük şehirdeki 200 bin kişi üzerinde özel bir mobil uygulama aracılığıyla gerçekleştirilen testler neticesinde İstanbul’daki vatandaşlar aşırı miktarda gürültüye maruz kaldığı tespit edildi.Ayrıca Bkz. "İlk milli hava trafik kontrol simülatörü hayata geçirildi"
Almanya merkezli Mimi Hearing Technologies tarafından gürültü ile ortalama işitme kaybı oranları baz alınarak hazırlanan grafiğe göre İstanbul 50 şehir arasında -Mumbai ve Delhi’nin önünde- 48. sırada yer alıyor. Diğer bir deyişle İstanbul’daki kişiler, bulunduğu yaştan 18.3 yaş daha büyük birinin duyma yetisine sahip. Zürih, Viyana, Oslo ve Münih ise en az gürültünün olduğu şehirlerin başında geliyor.
Gürültü kirliliğinin işitme kaybı üzerinde önemli bir etkisi var
Dünya Sağlık Örgütü ve Norveç merkezli teknoloji araştırma şirketi SINTEF’in verilerine göre Hong Kong, Barselona ve Şangay’da yüksek gürültü kirliliği tespit edilirken, diğer taraftan Stockholm, Amsterdam, Stuttgart ve Seul’de sağlıklı bir ortamın olduğu ifade ediliyor.
Gürültü kirliliğinin işitme kaybı üzerindeki etkisine dikkat çeken araştırmacılar trafik, iş makineleri, gereksiz yere çalınan kornaların yanı sıra genetik bozukluk ve enfeksiyonların da nedenler arasında yer aldığını belirtiyor. Bulguların henüz ilk veriler olduğunu söyleyen Mimi Hearing Technologies yöneticilerinden Henrik Matthies, araştırmanın doğrulanması için çalışmalar yapılacağını fakat sonuçların güvenilir olduğunu dile getirdi
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Mesela örnek vereyim şirinevler meydanda minübüs durağı var. Orada 24 saat en az 2 polis otosu olur her zaman. Tam minübüs durağının yanında. Yani birebir gürültü kirliliğinin yanı başında polis duruyor. Korna çalmayan neredeyse yok ama bir polis bile çıkıp ceza kesmeyi bırak uyarmaya bile yeltenmiyor çünkü normalleşmiş. Hal böyle olunca barzoda ortamın boş olmasının verdiği özgüvenle istediğini yapıyor.
Trafikte eski araç da çok var, motor gürültüsü de emisyon da dolayısıyla en üst seviyede oluyor.
İstanbul'da yaşanmaz aslında da belli sektörlerde iş bulabilmek için bu şehirde yaşamak mecburi, Türkiye'nin diğer şehirlerine
yıllardır verilmeyen önemin sonucu bu. Emekli olan, çalışmayla ilişkisi olmayan kişiler bir bir kaçıyor zaten şehirden.
Nefret ediyorum bu şehirden.