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İstanbul dünyanın gürültü kirliliği en yüksek şehirlerinden birisi çıktı

Yayınlanan son araştırmaya göre İstanbul’daki insanlar, gürültü kirliliği yüzünden dünyanın diğer şehirlerinde yaşayanlara nazaran daha fazla işitme kaybı yaşıyor. İşte o araştırmanın sonuçları.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü için hazırlanan "Dünya İşitme Endeksi" raporuna göre dünya genelinde en fazla gürültü kirliliğine sahip şehirler belli oldu. 50 büyük şehirdeki 200 bin kişi üzerinde özel bir mobil uygulama aracılığıyla gerçekleştirilen testler neticesinde İstanbul’daki vatandaşlar aşırı miktarda gürültüye maruz kaldığı tespit edildi.
Ayrıca Bkz. "İlk milli hava trafik kontrol simülatörü hayata geçirildi"
Almanya merkezli Mimi Hearing Technologies tarafından gürültü ile ortalama işitme kaybı oranları baz alınarak hazırlanan grafiğe göre İstanbul 50 şehir arasında -Mumbai ve Delhi’nin önünde- 48. sırada yer alıyor. Diğer bir deyişle İstanbul’daki kişiler, bulunduğu yaştan 18.3 yaş daha büyük birinin duyma yetisine sahip. Zürih, Viyana, Oslo ve Münih ise en az gürültünün olduğu şehirlerin başında geliyor.

Gürültü kirliliğinin işitme kaybı üzerinde önemli bir etkisi var

Dünya Sağlık Örgütü ve Norveç merkezli teknoloji araştırma şirketi SINTEF’in verilerine göre Hong Kong, Barselona ve Şangay’da yüksek gürültü kirliliği tespit edilirken, diğer taraftan Stockholm, Amsterdam, Stuttgart ve Seul’de sağlıklı bir ortamın olduğu ifade ediliyor.
İstanbul dünyanın gürültü kirliliği en yüksek şehirlerinden birisi çıktı
 
Gürültü kirliliğinin işitme kaybı üzerindeki etkisine dikkat çeken araştırmacılar trafik, iş makineleri, gereksiz yere çalınan kornaların yanı sıra genetik bozukluk ve enfeksiyonların da nedenler arasında yer aldığını belirtiyor. Bulguların henüz ilk veriler olduğunu söyleyen Mimi Hearing Technologies yöneticilerinden Henrik Matthies, araştırmanın doğrulanması için çalışmalar yapılacağını fakat sonuçların güvenilir olduğunu dile getirdi

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Mis Kokulu Yalanlar 2 yıl en beğenilen
Bu allahın belası şehirde bir tane aklı başında komiser ne biliyim polis falan yok ki gürültü kirliliği olmasın. Bir şehirde bütün taksiciler ve minübüsçüler mi kuralları sallamaz, herşeye saygısız olur, kurallara uyan sürücülere ve herşeye korna çalarlar vs vs. Say say bitiremezsin ama bir polis de çıkıp senelerdir demiyor ki, lan biz niye bunları denetlemiyoruz ? Biz ne işe yarıyoruz ? Diye soruyorlar mıdır kendilerine merak ediyorum.
Mesela örnek vereyim şirinevler meydanda minübüs durağı var. Orada 24 saat en az 2 polis otosu olur her zaman. Tam minübüs durağının yanında. Yani birebir gürültü kirliliğinin yanı başında polis duruyor. Korna çalmayan neredeyse yok ama bir polis bile çıkıp ceza kesmeyi bırak uyarmaya bile yeltenmiyor çünkü normalleşmiş. Hal böyle olunca barzoda ortamın boş olmasının verdiği özgüvenle istediğini yapıyor.
Bu allahın belası şehirde bir tane aklı başında komiser ne biliyim polis falan yok ki gürültü kirliliği olmasın. Bir şehirde bütün taksiciler ve minübüsçüle...
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2 Yanıt Yanıtla +66
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Umutcan 2 yıl
Kapalı trafikte kornaya basma gibi bir kültürümüz var, sanki sen kornaya basınca sıkışıklığın sebebi ortadan kalkacak...
Trafikte eski araç da çok var, motor gürültüsü de emisyon da dolayısıyla en üst seviyede oluyor.
İstanbul'da yaşanmaz aslında da belli sektörlerde iş bulabilmek için bu şehirde yaşamak mecburi, Türkiye'nin diğer şehirlerine
yıllardır verilmeyen önemin sonucu bu. Emekli olan, çalışmayla ilişkisi olmayan kişiler bir bir kaçıyor zaten şehirden.
Kapalı trafikte kornaya basma gibi bir kültürümüz var, sanki sen kornaya basınca sıkışıklığın sebebi ortadan kalkacak...Trafikte eski araç da çok var, mot...
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Yanıtla +43
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irish 2 yıl
Korna sesi kadar iğrenç bir şey yok.
Nefret ediyorum bu şehirden.
1 Yanıt Yanıtla +5
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aycibin 1 yıl
ticari araçlarda kornalara çan ekleme modası başladı.adam her bastığında bir de "çınnnnn" gürültüsü çıkarıyor.buna da dur diyen yok.
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BlackLead 1 yıl
zaten berbat bir şehirdi son 2-3 yıldaki suriyeli ve turist arap patlamasıyla şehir hepten boka döndü
biz kendimize zor yetiyorduk bir de sürüsüne bereket suriyeli ve afgan doldu ülke.
e tabi 3.dünya ülkelerinin lideri konumunda olunca bütün niteliksiz asalaklar bu ülkeye toplanıyor sanki bok varmış gibi.
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Limonen 1 yıl
Songnam ne alaka yaw arabamı çokmuş orda
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maximus8282 1 yıl
Çok şükür arada böyle testler yapıyorlar da, ülkemizin adını duyurabiliyoruz.


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KayhanKaan 2 yıl
Kuralların uygulanmadığı bir şehirde aksi sonuç sürpriz olurdu.
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eyupco 2 yıl
resmen şehir girdap
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aycibin 2 yıl
o kadar gürültülü bir şehirki kornalar yetersiz kalıyor millet kornasına çan taktırıyor.ticariler kornaya basında bir de çınnn diye ötüyorlar.sinir bozucu
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DH Misafiri 2 yıl
Sacma
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Patria o Muerte 2 yıl
Hiç şaşırmadım
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OverClocK1ng 2 yıl
Motosikletimdeki standart, arabaların duymadığı veya duysa da pek tınlamadıkları
o "düt" diyen salak kornayı söktürdüm.
Onun yerine gidip Bosch 410+510 Hz. Dadat+Didit 118db 2'li Salyangoz korna aldım.
Bir de röle alıp taktırdım.
Şimdi minibüs gibi ses çıkartıyor. Ama ben gürültü kirliliğini sevmeyen bir insanım.
Zaten hayat kurtarsın diye taktırdım ve çok faydasını da gördüm.
Bir araba beni görmeyip önüme atlayacakken, bunu çalınca minibüs sanıp duruyor.
Mesela bu patlayan veya çok ses çıkartan egzozlardan falan nefret ederim.
Babam her önüne gelene korna basıyor. Yanıma da gelip gelip "Kornana bassana, öyle korna bende olsa basıp adama gününü gösteririm" falan diyor.
Adam sanki Punisher de, bu dünyaya insanları cezalandırmak için gönderilmiş.
İyi de öyle korna var diye niye basayım ki? Çok gerekirse yerde zaten basarım.
Allah kimseyi piskopat yapmasın. İyi ki kendi motorunda öyle korna yok...
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