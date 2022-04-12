Tam Boyutta Gör

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), metrobüs filosunun eskimesi nedeniyle kendi öz kaynaklarıyla 160 yeni metrobüs alımı yapmıştı. Bu araçlardan 30 tanesi bugün teslim alındı.

İstanbul'daki metrobüs hattında görev yapan 670 aracın yaş ortalaması 10'a yükseldi. Bugün yapılan teslimatla 20 adet 21 metrelik Otokar metrobüs (Kent XL), 10 tane de 25 metrelik Akia metrobüsün teslimatı yapıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, söz konusu araçların seferlere başlamasıyla filonun gençleşeceğini, arızaların ve duraklardaki yığılmaların azalacağını belirtti.

Honda, 8 yıl içerisinde 30 farklı elektrikli model satışa sunacak 55 dk. önce eklendi

İhale ve alım süreci

Yeni metrobüs alımı için Ağustos 2021'de ihale düzenlendi. Canlı yayınlanan ihale sonucunda 21 metre uzunluğunda 100 adet metrobüs için Otokar'ın, 25 metrelik 60 metrobüs için de Akia firmasının teklifi kabul edildi. Otokar metrobüsler 200 yolcu, çift körüğe ve dışarı açılır kapılara sahip Akia metrobüsler ise 280 yolcu taşıma kapasitesine sahip. Yüzde 15'i peşin, kalanı 72 ay vade ile alınan otobüslerin teslimatları, 30 yeni aracın hizmete girmesiyle başlamış oldu.

Yeni metrobüsler, İstanbul’da günde yaklaşık 1 milyon kişiye toplu taşıma hizmeti sunulan, toplamda 52 km uzunluğundaki metrobüs hattında hizmet verecek. Satın alınan tüm araçların bu yıl içerisinde teslim alınması planlanıyor. Otokar ve Akia'dan alınan yeni metrobüslerin Türkiye'de üretildiğini de belirtelim.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

İstanbul'un yeni metrobüslerinden 30 tanesi teslim edildi