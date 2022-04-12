Honda, 8 yıl içerisinde 30 farklı elektrikli model satışa sunacak

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Honda Motor Co Ltd., bugün Japonya’nın Tokyo kentinde düzenlediği basın toplantısında otomobil üretimindeki elektrifikasyon sürecine yönelik yeni girişimlerini paylaştı. Japon otomotiv devi, yeni elektrikli araç (EV) modellerinden batarya teknolojilerine kadar pek çok atılım yapacak.

2030 yılında kadar 30 yeni elektrikli araç

Honda, her bölgenin pazar özelliklerine göre uyarlanmış yeni EV modeller piyasaya sürecek. Kuzey Amerika Honda, 2024’te GM ile ortaklaşa geliştirilmekte olduğu iki orta ve bir büyük boyutlu EV modelini tanıtacak. Çin, 2027 yılına kadar toplam 10 yeni EV modeli tanıtırken; Japonya, 2024'ün başlarında ilk olarak 1 milyon yen fiyat aralığında ticari kullanımlı bir mini EV modelini piyasaya sürecek.

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Ardından kişisel kullanımlı mini-EV'lerini ve EV SUV'larını tanıtacak. 2025 yılı ve sonrasında EV'lerin popülerleşme zamanı olacağını varsayan Honda, küresel bir perspektiften en iyi EV'leri tanıtmaya başlayacak. Japon üretici, 2026’da donanım platformu ile yazılım platformunu birleştiren bir EV platformu olan Honda e: Architecture'ı benimsemeye başlayacak. GM ile yapılan ittifak sayesinde Kuzey Amerika'dan başlayarak 2027'de benzinle çalışan araçlar kadar rekabetçi olacak bir maliyet ve menzile sahip uygun fiyatlı EV'leri piyasaya sürecek.

Yılda 2 milyondan fazla üretim

Bu girişimler aracılığıyla Honda, 2030 yılına kadar ticari amaçlı mini elektrikli araçlardan amiral gemisi sınıfı modellere kadar eksiksiz bir ürün yelpazesiyle dünya çapında 30 EV modelini piyasaya sürmeyi ve yılda 2 milyondan fazla üretim yapmayı planlıyor. Honda, EV üretim operasyonlarına özel olarak Çin'de Wuhan'ın yanı sıra Guangzhou'da bir EV tesisi kurmayı planlıyor. Ayrıca Kuzey Amerika'da da özel bir EV üretim hattı açılması düşünülüyor.

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Honda’nın 2 yeni spor modeli sürüş keyfini artıracak

Honda, karbon nötr ve elektrifikasyona yönelik çalışmalarının yanı sıra müşterilerine keyifli bir sürüş yaşatacak modeller de sunacak. Yukarıda örtülü hallerini görebileceğiniz araçlardan birinin (sağdaki) Honda NSX'in halefi olabileceği düşünülüyor. Bilindiği üzere mevcut modelin emekliliği yaklaşıyor ve ilerleyen süreçte tamamen elektrikli bir modele dönüşebileceği belirtilmişti. Soldaki araç için henüz bilgi yok ancak elektrikli bir grand tourer olması muhtemel.

Honda ‘Pil Tedarik Stratejisi’ için yaklaşık 343 milyon dolarlık yatırım yapacak

Honda, elektrikli araç çağındaki en önemli zorluğun pillerin küresel tedariki olduğunu belirterek pil tedarik stratejisi için iki temel yaklaşımını duyurdu. İlk olarak dış ortaklığı güçlendirerek her bölgede lityum iyon pillerin istikrarlı bir şekilde tedarik edilmesi sağlanacak. Kuzey Amerika birimi, Ultium pillerini GM'den tedarik edecek. GM'den ayrı olarak Honda, pil üretimi için bir ortak girişim şirketi kurma olasılığını araştırıyor.

Çin, Honda’nın CATL ile iş birliğini güçlendirirken Japonya da Envision AESC'den mini elektrikli araçlar için pil tedarik edecek. İkinci olarak ise yeni nesil pillerin bağımsız araştırma ve geliştirmesi daha da hızlandırılacak. Honda, şu anda geliştirilmekte olduğu tamamen katı hal pilleri, 2024 baharında çalışır hale getirmek amacıyla yaklaşık 343 milyon dolar yatırım yaparak bir üretim hattı oluşturacak. Honda, yeni nesil pillerle donattığı yeni modellerini 2025'ten itibaren pazara sunmayı hedefliyor.

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