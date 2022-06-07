Yeni 2023 Fiat Doblo ve elektrikli e-Doblo tanıtıldı: Türkiye'de üretilmeyecek!

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Türkiye'de hafif ticarinin en önemli isimlerinden biri olan Fiat Doblo yenilendi. 2023 Fiat Doblo, aileye katılan tamamen elektrikli versiyonuyla birlikte tanıtıldı. Kötü haber ise yeni Doblo'nun Türkiye'de değil İspanya'da üretilecek olması.

2023 Fiat Doblo, özellikleriyle neler sunuyor?

Beşinci nesil olarak karşımıza çıkacak olan 2023 Fiat Doblo, Stellantis çatısı altındaki Peugeot Rifter, Citroen Berlingo, Opel Combo ve Toyota ProCity ile aynı platformu kullanacak. Zaten tamamen yenilenen Doblo'nun iç ve dış tasarımından bunu anlamak mümkün zira tüm kardeşlerin genel yapısı birbirine benziyor.

2023 Fiat Doblo, iki farklı gövde uzunluğu ve üç farklı konfigürasyon ile (Van, Crew Cab, Combi) satışa sunulacak. Yapılan açıklamada, yeni Doblo'nun tasarım aşamasında konforu artırmaya odaklanıldığı, bu noktada ses yalıtımı ve süspansiyonda iyileştirmeler yapıldığı belirtiliyor. Yeni Doblo'da ayrıca 'Magic Features' adı verilen özellikler de göreceğiz.

Kargo hacminde 0.5 m3 artış sağlayan ve 3.4m uzunluğa kadar objelerin yüklenmesine olanak sağlayan Magic Cargo özelliği bunlardan biri. Bunun yanı sıra, yolcu tarafındaki koltuğu yükselterek altındaki boşluğu kutular ve kırılabilir nesneler için saklama bölmesi olarak kullanmak mümkün. Yeni Doblo'yu mobil ofise çeviren döner ve katlanır masa da özellikler arasında olacak.

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2023 Fiat Doblo'daki Magic Mirror, üç farklı görüş modu sunan 5 inçlik dijital dikiz aynası olarak karşımıza çıkacak. Son olarak, sadece tamamen elektrikli e-Doblo'da bulunacak Magic Plug özelliği de bataryadaki elektrik enerjisi ile kargo soğutucusu veya elektrikli aletlere güç vermeye imkan sağlayacak.

Elektrikli, dizel ve benzinli versiyonlar

Yeni Fiat Doblo, kaputunun altında zengin motor seçenekleri sunacak. Bu kapsamda tamamen elektrikli versiyonun yanı sıra iki dizel ve bir benzinli motor seçeneği göreceğiz. 100 beygirlik 1.5 dizel ünite manuel şanzımanla, 130 beygirlik 1.5 dizel ünite ise manuel ve 8 ileri otomatik şanzıman opsiyonuyla gelecek. Ayrıca 110 beygirlik 1.2 litre benzinli motor da listede olacak.

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Elektrikli e-Doblo ise 100 kW elektrik motoru ve 50 kWsa kapasiteli bataryası ile WLTP'ye göre 280 kilometre sürüş menzili sunacak. Yeni motoruyla 260 Nm maksimum tork sunacak olan e-Doblo'nun azami hızı da 130 km/s olacak. 100 kW DC hızlı şarj desteğine sahip olan batarya, 30 dakikada yüzde 80 doluma ulaşabilecek. e-Doblo'da Normal, Eco ve Power olmak üzere üç farklı sürüş modu sunulacak.

Yenilenen hafif ticari, dizel ve benzinli versiyonlarında 1 tona kadar yük kapasitesi sunacak. Elektrikli e-Doblo'da ise bu değer 800 kg olarak karşımıza çıkacak. Doblo'nun uzun aks mesafeli versiyonunda kargo hacmi Magic Cargo özelliği sayesinde 4.4 m3'e kadar ulaşacak.

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Elektrikli 2023 Fiat e-Doblo'nun geniş ailelere odaklanan koltuklu versiyonu da genişliği, pratikliği ve 750 kg'a kadar çekme kapasitesiyle dikkat çekecek. Söz konusu versiyon opsiyonel olarak Magic Window adı verilen, bagaj kapağı üzerinde açılabilir arka cam ile tercih edilebilecek. İkinci sıradaki koltuklar bagaj hacmini artırmak üzere katlanabilecek. Ayrıca, ikinci sıradaki 3 koltukta da Isofix sistemi standart olarak bulunacak.

Güvenlik teknolojilerine baktığımızda 2023 Fiat Doblo'nun sayıları toplamda 17'ye ulaşan gelişmiş sürücü asistan sistemine sahip olacağını görüyoruz. Ailelere odaklanan yolcu versiyonunda trafik işareti tanıma, aktif güvenlik freni, şeritte tutma asistanı ve sürücü dikkat uyarısı gibi özellikler standart olarak sunuluyor. Doblo Van versiyonunda ise tüm koşullarda en iyi yol tutuş için Grip Control ve yokuş iniş kontrolü gibi özellikler karşımıza çıkacak.

Beşinci nesil 2023 Fiat Doblo ailesi Türkiye'de üretilmeyecek. Doblo'nun üretim yeri artık İspanya olacak. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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2023 Fiat Doblo ve e-Doblo tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikler