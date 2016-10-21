İstanbul’a havaray geliyor: İşte hizmete gireceği tarih ve güzergah

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İstanbul’un trafik sorununa kalıcı ve uzun vadeli çözümler arayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni projeler için tarih verdi. Bunlardan hiç şüphesiz en heyecan verici olanı havaray.Projeiçin 7 Aralık 2016 tarihinde ihaleye çıkılacak.

Havaray Nereden Geçecek? Ne Zaman Bitecek?

2019 yılı sonuna kadar şehrin tamamının metro ile birbirine bağlanması hedefleniyor. Bu kapsamda ilk büyük ve yenilikçi proje havaray. Sefaköy – Halkalı – Başahşehir doğrultusunu izleyecek olan Havaray'ın 9 kilometrelik güzergahının ihaleyi kazanan firma tarafından 810 gün içerisinde bitirilme yükümlülüğü bulunacak. 2019 yılında hizmete girmiş olacağı belirtilen toplu taşıma sistemi ihalesi elektro-mekanik ve ince işler ile araç alımını kapsıyor. Bu arada İBB, İstanbul Geneli Havaray hizmeti alımı için öncesinde bir ihale daha açacak. Projelendirme sürecini de kapsayacak bu hizmet alımı 14 Kasım’da ihaleye çıkacak.

Bunun yanı sıra Kazlıçeşme – Söğütlüçeşme arasındaki Marmaray benzeri metro hattı için de çalışmalar başlamış durumda. Boğazın altından Kuruçeşme – Beylerbeyi arasından geçecek 20 kilometrelik hat için zemin ve yer etüdü, yolcu rakamları gibi incelemeler başlatılmış durumda. Bu hattın da ihalesi 26 Ekim’de gerçekleştirilecek ve yüklenici firma tarafından 720 günde tamamlanmış olacak.

Havaray (Monoray) Nedir?

Tekli ray hattından oluşan ve genellikle yerden yüksek bir şekilde konumlandırılan monoray sistemi, aslında ucuz bir demir yolu olması amacıyla geliştirilmiş bir yapı. Çıkış amacı olarak askeri nitelikli kullanılması düşünülmüştü. İlk olarak 1897 yılında Almanya'da ticari olarak kullanıma sunuldu. Avustralya, Brezilya ve Rusya'da örnekleri bulunan sistemin Japonya'da da önemli bir kullanım oranı bulunuyor.