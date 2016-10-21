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İstanbul’a havaray geliyor: İşte hizmete gireceği tarih ve güzergah

İstanbul trafiğini rahtlatacak yeni çözümler için düğmeye basan İBB, yeni metro projeleri ve havaray için tarih verdi. İşte havarayın hizmete gireceği güzergah ve hedeflenen tarih:
2 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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İstanbul’a havaray geliyor: İşte hizmete gireceği tarih ve güzergah
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İstanbul’un trafik sorununa kalıcı ve uzun vadeli çözümler arayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni projeler için tarih verdi. Bunlardan hiç şüphesiz en heyecan verici olanı havaray.Projeiçin 7 Aralık 2016 tarihinde ihaleye çıkılacak.

Havaray Nereden Geçecek? Ne Zaman Bitecek? 

2019 yılı sonuna kadar şehrin tamamının metro ile birbirine bağlanması hedefleniyor. Bu kapsamda ilk büyük ve yenilikçi proje havaray. Sefaköy – Halkalı – Başahşehir doğrultusunu izleyecek olan Havaray'ın 9 kilometrelik güzergahının ihaleyi kazanan firma tarafından 810 gün içerisinde bitirilme yükümlülüğü bulunacak. 2019 yılında hizmete girmiş olacağı belirtilen toplu taşıma sistemi ihalesi elektro-mekanik ve ince işler ile araç alımını kapsıyor. Bu arada İBB, İstanbul Geneli Havaray hizmeti alımı için öncesinde bir ihale daha açacak. Projelendirme sürecini de kapsayacak bu hizmet alımı 14 Kasım’da ihaleye çıkacak.

Bunun yanı sıra Kazlıçeşme – Söğütlüçeşme arasındaki Marmaray benzeri metro hattı için de çalışmalar başlamış durumda. Boğazın altından Kuruçeşme – Beylerbeyi arasından geçecek 20 kilometrelik hat için zemin ve yer etüdü, yolcu rakamları gibi incelemeler başlatılmış durumda. Bu hattın da ihalesi 26  Ekim’de gerçekleştirilecek ve yüklenici firma tarafından 720 günde tamamlanmış olacak.

Havaray (Monoray) Nedir?

Tekli ray hattından oluşan ve genellikle yerden yüksek bir şekilde konumlandırılan monoray sistemi, aslında ucuz bir demir yolu olması amacıyla geliştirilmiş bir yapı. Çıkış amacı olarak askeri nitelikli kullanılması düşünülmüştü. İlk olarak 1897 yılında Almanya'da ticari olarak kullanıma sunuldu. Avustralya, Brezilya ve Rusya'da örnekleri bulunan sistemin Japonya'da da önemli bir kullanım oranı bulunuyor.

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Mianfei 2 yıl en beğenilen
Kardes bu vergilerle şahsa özel jet kaldırmanız lazım ama malumunuz kendi şahsına çalışıyor millet
1 Yanıt Yanıtla +163
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neutumn 2 yıl
Türkiye'de, özellikle AKP hükümetiyle beraber bir şey öğrendik; bir projeden bahsediliyorsa, onun hizmete girmesi için en az 10 yıl beklemek gerekiyor. Açın bakın, bundan önce planlanan, haberi yapılan projeler kaç yıl sonra faaliyete geçmiş? Hatırladıklarımı yazayım; 2000'li yılların başlarında Marmaray, Kadıköy-Kartal Metrosu, Üsküdar-Çekmeköy Metrosu haberi yapıldıktan en az 8-15 yıl arasında açıldı, açılıyor, açılacak daha.

Haber yapılıp tanıtıldıktan sonra açıldı sanan vatandaşlar var. AKP ve Donanımhaber, lütfen projeler bittikten sonra haberlerini, tanıtımlarını yapsınlar. 3,5 km'lik metro hatlarını 5-6 yılda açıyorsunuz, konut, ihale, rant, yandaş ekseninde zaman öldürüyorsunuz.
Türkiye'de, özellikle AKP hükümetiyle beraber bir şey öğrendik; bir projeden bahsediliyorsa, onun hizmete girmesi için en az 10 yıl beklemek gerekiyor. Açın ba...
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4 Yanıt Yanıtla +134
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Kayser 2 yıl
Geleneksel havaray haberi. Her yıl üç dört defa yapılır, daha kendisini göremedik
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sdc55 2 yıl
arkadaşlar olmasa da yolunda bulunmak lazım memlekette haberi çıkmışsa illa ki yapılacaktır. Er geç yapılır. Türkiye dünyanın gerisinde kalamaz
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Rootz. 2 yıl
Haber fotoğrafı da paint terk resmen :D
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DH Misafiri 2 yıl
AKP li belediyeleri adam eden ondan önce hiç bir iş yapmıyan belediyelerdir
millet ne yapsın denize düşen yılana sarılır kimse memnun değil ama ne yapsın
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enemywalker 2 yıl
Ankara keçiören metrosu açılmadi hala
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akyurt 2 yıl
Karayı düzelttilerde havası kaldı boş hayaller bunlar
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1982-utkan 2 yıl
Bizim sitenin tam yanindan geciyor atakent2.etap
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djvietnam 2 yıl
bizim hiçmi özgün bir fikrmiz olmaz arkadaş hep gevurların çözümlerinemi salça olcaz bide biz özgün bir fikir bulsak diycez ama o kapasite ne yazikki yok başkan topbaşta
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DigitalWorld 2 yıl djvietnam
djvietnam

bizim hiçmi özgün bir fikrmiz olmaz arkadaş hep gevurların çözümlerinemi salça olcaz bide biz özgün bir fikir bulsak diycez ama o kapasite ne yazikki yok başkan topbaşta


He diyorsun ki tüm dünyada rüştünü ispatlamış. Başarısı kanıtlanmış sistemler yerine. 1 milyar dolar para yatırıp bakalım bu nasıl olacak diye bir deneyelim. Halk ile taş taş geçelim diyorsun.

Kardeş. Özgün firkirler olacak yerler tabiki lazım. Ama Apple gibi bak biz farklıyız diyip endüstri standardını sÖkÜp atarak özgünlük olmaz. Ancak inatlaşma olur.

Sağolsunlar önceki hükümetler çivi bile çakmadığı için. Bizde otobüsler 3 saatte bir ya da da hiç gelmezken adamlar metrobüsler ile metrolar ile çeşitli çeşitli sistemler yaptıkları için. Bize bir şey kalmadı.

Yerin altından giden tren. Metro. Ne yapalım yerin altına girip girip çıkan eğlence treni temalı hat planı mı yapalım.

Yüksekten giden tren. Havaray. Ne yapalım. Pervane takıp uçuralım mı?

Ayrılmış yolda giden trenler. Tramvay. Ne yapalım alışveriş merkezlerinin içinden mi geçsinler?

Ayrılmış yolda giden otobüsler. Metrobüs. Ne yapalım canavar araba tekeri takıp araçları ezerek mi geçirelim?

Eğer geri kaldıysan önce eksiklerini kaparsın.

Bu arada resmen anime gibi şehir olduk valla. :D
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Hümiyettin 2 yıl
Havarayın yapılması güzel olur ama hep olası bir seçim öncesi gündeme gelip unutulmasa daha iyi olacak.
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tutankenshta 2 yıl
boşuna sevinmeyin monoray 4 numara büyük gelir...
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gcb1903 2 yıl
İstemeyenlerin kaç tanesi İstanbul'da yaşıyor acaba?
Arkadaşlar İzmir'e bekleriz. Buraya yapılsın biz alışkınız iki durak için 10 yıl beklemeye. Ki Yeşildere-Konak tüneli çok hızlı bitti. Yapsın devlette bize yapsın siz istemiyorsanız. Sırf burada seçim kazanamıyor diye yatırım gördüğümüz yok siz bulmuş kıllısını arıyorsunuz.
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bkaakco 2 yıl
Ben inanmıyorum bu tarihlere.
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