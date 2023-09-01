İlk yerli sürücüsüz metro aracının teslimatı yapıldı

Tam Boyutta Gör Bozankaya tarafından geliştirilen yerli ve milli ilk sürücüsüz metro aracının teslimatı yapıldı. Yerli sürücüsüz metrolar Gebze-Darıca metro hattında hizmet verecek.

Her biri 4 araçtan oluşan 7 set halinde toplam 24 metro aracının üretimi yapılacak. Dört araçlı ilk setin imalat ve fabrika testlerinin tamamlanmasının ardından teslimatı yapıldı.

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Yüzde 70 yerlilik oranı ile üretilen metro aracı, 80 kilometre servis hızına ve 1476 yolcu kapasitesine sahip. Tasarım, mühendislik ve proje yönetimi gibi işleri tamamen yerli imkanlarla yürütüldü. Aracın boji, yolcu bilgilendirme, sinyalizasyon, aydınlatma, klima üniteleri, TV sistemleri gibi pek çok bileşeni Türkiye’de üretiliyor.

Tam Boyutta Gör Çevre dostu olarak geliştirilen araçta enerji tüketimi verimliliğine odaklanıldı ve ferah bir iç mekan oluşturuldu. Ayrıca bisiklet ve scooter bağlama alanları, şarj üniteleri gibi donanımlar eklendi. Bakım ve işletme sürecinde düşük maliyet hedeflendiği için az bakım gerektiren ve kolay erişilebilen ekipmanlar seçildi.

2023 sonuna kadar 7 teslim edilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Artık fabrikadan çıkarıp sahaya sevk etmenin heyecan ve gururunu yaşıyoruz. Kalan diğer 6 seti de 2'şer set halinde, Ekim ayından itibaren 2023 sonuna kadar teslim almayı planlıyoruz.” dedi.

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İlk yerli sürücüsüz metro aracının fabrika testleri tamamlandı