İlk yerli sürücüsüz metro aracının teslimatı yapıldı

Her biri 4 araçtan oluşan 7 set halinde toplam 24 metro aracının üretimi yapılacak. Dört araçlı ilk setin imalat ve fabrika testlerinin tamamlanmasının ardından teslimatı yapıldı.
Yüzde 70 yerlilik oranı ile üretilen metro aracı, 80 kilometre servis hızına ve 1476 yolcu kapasitesine sahip. Tasarım, mühendislik ve proje yönetimi gibi işleri tamamen yerli imkanlarla yürütüldü. Aracın boji, yolcu bilgilendirme, sinyalizasyon, aydınlatma, klima üniteleri, TV sistemleri gibi pek çok bileşeni Türkiye’de üretiliyor.
2023 sonuna kadar 7 teslim edilecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Artık fabrikadan çıkarıp sahaya sevk etmenin heyecan ve gururunu yaşıyoruz. Kalan diğer 6 seti de 2'şer set halinde, Ekim ayından itibaren 2023 sonuna kadar teslim almayı planlıyoruz.” dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.