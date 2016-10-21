Konya’ya 1 milyar dolarlık güneş enerjisi yatırımı





Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) olarak belirlenen Konya’nın Karapınar ilçesi, bu alandaki ilk projelere de ev sahipliği yapacak olması adına önemli. Toplamda 1500 megavat bağlantı izni verilmesi planlanan bölge için ilk ihaleye Aralık ayında çıkılıyor. Resmi Gazete’de yayınlanarak resmiyet kazanan sürece göre teklifler 12 Aralık’a kadar alınacak. 15 Aralık’ta ise ihale gerçekleştirilecek.

600 Bin Evin Elektrik İhtiyacını Karşılayacak

İhaleyi alacak olan firma, kurulacak tesiste 1.7 milyar kilovat saat elektrik üretimini gerçekleştirebiliyor olacak. Bu da 600 binden fazla evin elektrik ihtiyacının güneş enerjisinden karşılanması anlamını taşıyor. İhale bedelinin bir milyar doların üzerinde bir yatırım gerektireceği ön görülüyor.

15 Yıl Süreyle Alım Garantisi

Santral toplamda 200 hektarlık bir alana yapılacak. Fiyat eksiltme usulünde bir açık ihale yapılacak. Elektrik alım noktasında en düşük fiyatı veren firma ihalenin kazananı olacak. Santralde üretilecek olan elektrik için 15 yıl süreyle alım garantisi verilecek.

Toplam Kapasite 1000MW

İhaleyi kazanacak olan şirket, en düşük fiyatı vermenin yanı sıra bir takım yükümlülüklerin de altına girmiş olacak. 1000 megavat kapasiteli tesis için yer ve yurt içinde üretim karşılığı tahsisi olarak yılda entegre 500MW panel üretim fabrikasının kurulması zorunlu kılınıyor. Ayrıca bu fabrikaya bağlı bir AR-GE merkezinin kurulması ve ARGE faaliyetlerinin yürütülmesi şartnameye eklenmiş olacak.

Ne Kadar Sürede Yapılacak?

İhaleyi kazanan şirket, 18 ay içinde ARGE merkezini ve fabrikayı kurmuş olacak. Fabrika kurulumunun ardından ise 36 ay içerisinde güneş enerjisi santrali bitirilmiş olacak. İhaleyi kazanacak olan şirket, en az %25’i yerli ortağa ait olmak üzere yabancı bir ortakla işi alabilecek.