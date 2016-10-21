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Konya’ya 1 milyar dolarlık güneş enerjisi yatırımı

Konya Karapınar’a kurulacak 1000 megavagtlık güneş enerjisi santrali için süreç resmen başladı. 15 Aralık’ta düzenlenecek ihale neticesinde kurulacak tesis alanındaki en büyüklerden olacak.
2 yıl
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Alternatif Enerji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) olarak belirlenen Konya’nın Karapınar ilçesi, bu alandaki ilk projelere de ev sahipliği yapacak olması adına önemli. Toplamda 1500 megavat bağlantı izni verilmesi planlanan bölge için ilk ihaleye Aralık ayında çıkılıyor. Resmi Gazete’de yayınlanarak resmiyet kazanan sürece göre teklifler 12 Aralık’a kadar alınacak. 15 Aralık’ta ise ihale gerçekleştirilecek.

600 Bin Evin Elektrik İhtiyacını Karşılayacak

İhaleyi alacak olan firma, kurulacak tesiste 1.7 milyar kilovat saat elektrik üretimini gerçekleştirebiliyor olacak. Bu da 600 binden fazla evin elektrik ihtiyacının güneş enerjisinden karşılanması anlamını taşıyor. İhale bedelinin bir milyar doların üzerinde bir yatırım gerektireceği ön görülüyor.

15 Yıl Süreyle Alım Garantisi

Santral toplamda 200 hektarlık bir alana yapılacak. Fiyat eksiltme usulünde bir açık ihale yapılacak. Elektrik alım noktasında en düşük fiyatı veren firma ihalenin kazananı olacak. Santralde üretilecek olan elektrik için 15 yıl süreyle alım garantisi verilecek.

Toplam Kapasite 1000MW 

İhaleyi kazanacak olan şirket, en düşük fiyatı vermenin yanı sıra bir takım yükümlülüklerin de altına girmiş olacak. 1000 megavat kapasiteli tesis için yer ve yurt içinde üretim karşılığı tahsisi olarak yılda entegre 500MW panel üretim fabrikasının kurulması zorunlu kılınıyor. Ayrıca bu fabrikaya bağlı bir AR-GE merkezinin kurulması ve ARGE faaliyetlerinin yürütülmesi şartnameye eklenmiş olacak.

Ne Kadar Sürede Yapılacak?

İhaleyi kazanan şirket, 18 ay içinde ARGE merkezini ve fabrikayı kurmuş olacak. Fabrika kurulumunun ardından ise 36 ay içerisinde güneş enerjisi santrali bitirilmiş olacak. İhaleyi kazanacak olan şirket, en az %25’i yerli ortağa ait olmak üzere yabancı bir ortakla işi alabilecek.


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Trecc11 2 yıl en beğenilen
ülkemizde bu tarz yatırımları daha fazla görürüz umarım

ülkemiz için hayırlı olsun
1 Yanıt Yanıtla +86
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aeeb12 2 yıl halil altın
halil altın


gohardorgohome

greenpeace konuya bekleniyor


Nükleer santralle ilgili bir haber olsaydı Greenpeace çiler hemen gelirdi. Bu konuya ise yolsuzluk yapılacaktır. Yada sikiysaniz panelleri kendiniz üretin diyenler gelebilir.

Ermenistan'da ki hurda nükleer santrali, bir sızıntı verirse anlarsın Greenpeace'lerin önemi.
halil altıngohardorgohomegreenpeace konuya bekleniyorNükleer santralle il...
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1 Yanıt Yanıtla +56
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halil altın 2 yıl
Doğruluğundan emin değilim ama. Dunyanin en büyük güneş santrali olacak deniliyor. Ülkemiz adına gurur verici.
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hsntrk 1 yıl
Mis gibi haber miss
Doğal enerji açısından mükemmel bir coğrafyada yaşıyoruz. Güneş ve rüzgar açısından çok iyi bir konumdayız.
Değerlendirmeliyiz, daha çok olmalı.
Nükleer bir çözüm değil, nükleer bir intihar.
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emr_ock 1 yıl
Bu tür kaynaklar bireysel olarak kullanıma uygunmudur, gerek izin gerekse bütçe olarak?
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axaxa 2 yıl
Koca ova bir işe yarasın
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merveyanar 2 yıl
umarım daha da çoğalır bu haberler çünkü işte bu dediğimiz haberlerden biri bu güneş var hava var enerji üretim tesisisleri olarak yeterli faydalanmanın üzerine durulmadığını düşünmekteyim
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wasted.wastelander 2 yıl
Son donemlerin en akilci ve yararli yatirimi olarak goruyorum bu yatirimi
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EneSerhat 2 yıl
Bu tarlalar o bölgeye gelen güneş ışığını arttırır mı?
Güneş enerji tarlalarının çevreye (özellikle kurulduğu bölgeye ) uzun vadede bir zararı olur mu ? Bir belgeselde güneş tarlası plan yerdeki sıcaklığın arttığından ve daha fazla klima çalıştırdıklarından bahsediyordu.
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LambayaFunfDe 2 yıl
1000mw tesis nasıl 1.7milyar kw üretiyor, hem de saatte biri açıklayabilir mi?
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BlancpaiN 2 yıl
1 milyar dolara 600 bin evlik enerji veren Güneş Enerji Santrali yapılabiliyorsa o santralden bol bol yapılsın arkadaş...
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deoksiriboz1000 2 yıl
şu köprü rezaletini gördükten sonra bir projede alım garantisi varsa direk şüpheyle bakıyorum artık.
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ilkerk88 2 yıl
Aslında her apartmanın tavanına güneş paneli zorunluluğu getirilip apartmanın asansör ve merdiven aydınlatmaları bundan sağlanabilir. Ayrıca her eve bir tane olmak üzere yeşil renk özel şarj prizi konup mobil cihazlar da buradan şarj edilebilir.
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benhuraxu 2 yıl
Abi böyle haberler yapmayın kemalistler tahrik oluyor. İçlerindeki ingiliz ortaya çıkıyor sonra
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